Motogp, Marquez re di Aragon: “Si adatta alle mie caratteristiche”

Bologna, 4 giugno 2025 – E’ il re di Aragon. Le dieci curve a sinistra sono il suo pane quotidiano. Marc Marquez è padrone del Motorland dove venerdì partirà il weekend del gp di Aragona, ottava prova del mondiale 2025. Il pilota spagnolo, attuale leader della classifica, ha già vinto sette volte sul tracciato iberico, sei volte in Moto gp, di cui quattro consecutive dal 2016 al 2019, e una in Moto 2, agli albori della sua luminosa carriera. Marc ci arriva da uomo in fuga con 24 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 72 sul compagno di box Pecco Bagnaia, alle prese con un difficilissimo feeling con la Gp25. Inutile sottolineare come il numero 93 sia il grande favorito.

Marquez: “Aragon mi piace, tante curve a sinistra”

Anche se la Gp25 non è nata in maniera perfetta, la moto 2024 appare competitiva come dimostrano i risultati di Alex Marquez e Franco Morbidelli, Marc non può non essere il favorito assoluto per il prossimo gp di Aragon. Le dieci curve a sinistra presenti al Motorland agevolano, e non di poco, Marc Marquez, imprendibile in tracciati di questo tipo. E dopo due gp sfumati, la pioggia a Le Mans, comunque secondo, e le gomme a Silverstone, con Bezzecchi primo, Marquez vuole tornare alla vittoria: "Sono stati due weekend solidi anche se non abbiamo vinto, ma siamo riusciti a conquistare tanti punti importanti nella classifica in mezzo a mille imprevisti – le sue parole – Aragon è un tracciato che mi piace, si adatta alle mie caratteristiche e ho vinto molte volte. Cercheremo di dare il massimo per il weekend e poi lavoreremo duro nei test di lunedì". Chi invece ha bisogno di un risultato per ritrovare entusiasmo è Pecco Bagnaia. Sceso a 72 punti da Marquez, il pilota Ducati ha vinto ad Aragon la sua prima gara in Moto gp nel 2021, proprio in una battaglia con Marc Marquez. La speranza è che ci sia un feeling migliore con la moto: "E' una pista che ho nel cuore avendo vinto la prima gara in top class – il commento di Pecco – Parto con queste belle sensazioni e poi cercheremo di tornare competitivi. Negli ultimi due gp abbiamo avuto tante difficoltà, ma abbiamo lavorato sodo e continueremo a farlo ad Aragon per tornare in alto". Serve trovare una soluzione al problema all'anteriore della moto 2025, che non concede la stessa fiducia in frenata non solo a Bagnaia, ma anche a Di Giannantonio che la guida nel team Pertamina. I test di lunedì potrebbero dare una mano a Pecco, ma il mondiale, con questo divario, rischia di essere già scivolato via, con Marquez che potrebbe addirittura aumentarlo ad Aragon…