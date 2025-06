MotoGp, Marquez: “Ringrazio Tardozzi, chi fischia non è tifoso”

Bologna, 23 giugno 2025 – Dieci anni dopo i tifosi di Valentino Rossi non hanno dimenticato, anche se Marc Marquez guida la moto italiana per eccellenza. Nel sabato del Mugello, che in passato era stato ribattezzato ‘Mugiallo’ a segnalare un territorio made in VR46 per successi (sette) e tifo, si è consumata l’ennesima frattura, con i fischi della tribuna a Marc Marquez, vincitore della Sprint Race sul fratello Alex e su Pecco Bagnaia. In risposta si era mosso Davide Tardozzi, che aveva cercato di zittire i fischi con una eloquente frase ‘è rosso’, in riferimento a Marc Marquez oggi alfiere Ducati e di quei colori. Niente da fare, la rivalità infiamma ancora dieci anni dopo e difficilmente tra i due, come auspicato da Tardozzi, ci sarà una stretta di mano.

Marquez: “Chi fischia non è tifoso”

Non ci sarà mai pace tra il mondo giallo e Marc Marquez, il rivale di sempre, colui accusato di aver fatto perdere volutamente il decimo titolo a Rossi nel 2015 in favore di Jorge Lorenzo. Non ci sarà mai soluzione, nemmeno ora che Marquez guida una moto italiana, la migliore, ed è leader autorevole del mondiale. Tra l’altro, proprio in questa stagione potrebbe raggiungere Rossi a quota 9 titoli e se continua il trend nel 2026 può arrivare pure il decimo. Non starà mai simpatico Marc a una parte del pubblico italiano e i fischi di sabato lo hanno dimostrato. Il numero 93 ha risposto così dopo la vittoria della domenica a TNT Sport: “Ringrazio Tardozzi, che mi ha supportato molto – le sue parole – Se sei vero appassionato di moto puoi tifare per il tuo pilota e so che Bagnaia è l’idolo locale, ma le persone che fischiano me e Alex, solo perché ha il mio stesso cognome, non sono vere tifose della Moto gp”. Per Marquez un altro weekend da tripletta: pole, sprint e gara lunga. Ormai è dominio: “Voglio godermi questo fine settimana, abbiamo vinto con un team italiano, su una moto italiana e un circuito italiano”, la chiosa del leader del mondiale. I numeri, inoltre, sanciscono la superiorità. Marc Marquez si avvia al titolo 2025, forte di 5 vittorie domenicali, 7 podi e ben 8 successi in Sprint Race. Significa avere 40 punti sul fratello e 110 su Pecco. Un anno di apprendistato per Marquez per entrare nel dna Ducati, poi il dominio: “L’anno scorso mi sono adattato perché venivo da 10 anni con la stessa moto – l’analisi dello spagnolo a Dazn – Ducati è diversa rispetto a Honda e il dna di una moto non cambia. La rossa va guidata con il posteriore, con precisione e senza forzare tanto sul davanti”. Fatto sta che a metà stagione il titolo appare già deciso e, con un Bagnaia in crisi di fiducia con la Desmosedici, anche il 2026 rischia di essere un mono-Marquez. Ora si va in Olanda ad Assen, altro tracciato che piace a Pecco, ma se nemmeno il Mugello ha fatto cambiare le cose… Leggi anche - Moto gp Mugello, crisi Bagnaia in crisi: "Nessuno sa spiegarmi perché non vado come l'anno scorso"