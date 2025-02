MotoGp, tegola Martin: caduta a Sepang e operazione. Tempi di recupero incerti

Sepang, 5 febbraio 2025 – Pessimo inizio di avventura in Aprilia per Jorge Martin. Dopo appena 14 giri dei test ufficiali di Sepang il pilota spagnolo è caduto violentemente in curva 2 riportando diverse fratture alla mano e al piede. Un brutto high side ha scaraventato a terra il campione del mondo che ora dovrà rientrare in Europa e sottoporsi a doppia operazione chirurgica, col rischio che possa saltare il primo gp della stagione. Aprilia perde dunque il proprio gioiello e per ora sono incerti i tempi di recupero che probabilmente verranno stimati solo dopo l’operazione a cui si sottoporrà Martin domani. Nella sfortuna della brutta caduta, l’urto della testa sull’asfalto non ha creato altri problemi e la TAC ha dato esito negativo.

Rivola: “Niente test in Thailandia, è il momento peggiore”

Giornata oltremodo storta per il numero uno e Aprilia. Prima una scivolata in curva 1, poi il brutto high side in curva 2 che ha provocato danni ben più ingenti, tanto da costringere Martin a un immediato rientro in Europa per operarsi. Il responso è purtroppo negativo: fratture al terzo metacarpo della mano destra e al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Insomma, un disastro. Dopo la caduta, Martin ha svolto i primi controlli al centro medico e poi è stato trasferito all’ospedale di Nilai per i primi esami diagnostici che hanno dato un esito di almeno quattro fratture. Per Jorge è previsto domani un volo di rientro in Europa per sottoporsi a una doppia operazione chirurgica che coinvolgerà sia la mano che il piede e per ora i tempi di recupero sono ignoti: se ne riparlerà a intervento terminato, ma sicuramente Martin salterà i test di Buriram ed è oggi in dubbio per il primo gran premio del 2 marzo.

Morale a terra in Aprilia, perché l’infortunio è arrivato nel momento peggiore. “Martin verrà operato per accorciare i tempi di recupero, ma quest’anno la prima gara arriva presto ed è un problema”, le prime parole dell’Ad Massimo Rivola. Infatti, non c’è tempo, i test di Buriram sono a metà febbraio e il primo weekend di gara è fissato dal 28 febbraio al 2 marzo: “Martin non si darà per vinto ma è difficile vederlo ai test di Buriram e cercherà di fare il massimo per rientrare il prima possibile”, ancora Rivola. Per fortuna, la TAC cerebrale ha dato esito negativo ma dopo cadute di questo tipo è necessario rimanere in osservazione per almeno 24 ore: “Tutte le analisi fatte sono negative, ma ha fratture tra mano destra e piede sinistro, tutte composte – la spiegazione di Rivola –. È il momento peggiore per un infortunio del genere considerando il cambio radicale nel team. Quello che è successo a Martin è inspiegabile e dai dati non vediamo nulla di strano, né tanto meno ci sono stati problemi alla moto”. Ora tutto il peso è sulle spalle del compagno Marco Bezzecchi: “È stato fatto un grande lavoro e siamo costretti a puntare su di lui, sperando che Jorge possa beneficiare del suo lavoro”, la chiosa di Rivola.