MotoGp, Martin dimesso dall’ospedale: “Sto un po’ meglio”. Tempi di recupero incerti

Bologna, 21 aprile 2025 – Jorge Martin sta meglio. Il campione del mondo 2024 è stato dimesso dall’ospedale di Doha, dove era stato ricoverato in seguito alla caduta negli ultimi giri del gp del Qatar, investito successivamente dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio a circa 180 chilometri orari. Le conseguenze erano parse subito gravi, anche se Martin non ha mai perso conoscenza, e infatti gli esami hanno diagnosticato undici fratture costali e uno pneumotorace, con conseguente drenaggio polmonare. Si tratta del terzo grave infortunio nel 2025 per Jorge Martin, che prima era caduto nei test di Sepang, poi in allenamento, fratturandosi una mano, nel tentativo di rientrare. A Losail il primo gp della stagione, ma ancora una volta una caduta e un nuovo lungo stop.

Martin: “Sto meglio”

Dopo qualche giorno di terapia intensiva, le condizioni cliniche di Jorge Martin sono via via migliorate ed è stato possibile dimetterlo dall’ospedale Hamad General, ma il pilota Aprilia dovrà rimanere ancora qualche giorno in Qatar prima di poter rientrare in Europa per riposare e guarire completamente dalle varie fratture rimediate. "Jorge Martin è stato dimesso dall'Hamad General Hospital e rimarrà ancora qualche giorno in Qatar fino a quando la sua condizione medica si stabilizzerà. Appena la sua condizione lo permetterà, sarà organizzato un volo assistito per tornare in Europa", si legge nella nota della casa di Noale.

È comunque impossibile, per ora, stabilire tempi di recupero. Già dopo Sepang, Martin ha provato ad accelerare ed è caduto nuovamente in allenamento con moto da motard, con annessa operazione chirurgica, e poi il terzo grave stop in pochi mesi impone massima cautela per il rientro in pista. Aprilia e Martin, stavolta, si prenderanno tutto il tempo possibile per consentire il pieno recupero, senza forzare, senza provare una improbabile corsa contro il tempo. Massima sfortuna, dunque, per il numero uno che praticamente non ha potuto difendere il titolo e ora dovrà gioco forza concentrarsi sul 2026. Intanto, lo stesso Jorge ha voluto mandare un messaggio ai fan dal Qatar: “Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno supportando. Sono stati giorni difficili, ma ora inizio a muovermi di più e a sentirmi meglio, anche se il dolore è ancora tanto. Voglio ringraziare Aprilia, i miei tifosi e tutti quelli che mi stanno aiutando. Continuo a lottare per essere uno dei più forti di sempre", le parole di Martinator. Intanto, il mondiale 2025 proseguirà nel prossimo weekend per il primo gran premio europeo. La Moto gp sbarca a Jerez de la Frontera dal 25 al 27 aprile per il quinto appuntamento con Marc Marquez nuovo e ritrovato leader del mondiale con 17 punti sul fratello Alex e 26 punti su Pecco Bagnaia. Il numero 93, va ricordato, ha vinto sette gare su otto, lasciando per strada solo quella domenicale di Austin quando era in testa.