MotoGp oggi: Marquez fa cadere l’ennesimo tabù in Austria. Bezzecchi sul podio, crolla Bagnaia

Spielberg (Austria) 17 agosto 2025 – Era uno dei pochi circuiti in cui ancora non aveva piantato la propria bandiera, ci è riuscito in questa stagione dove si sta dimostrando semplicemente il più forte. Marc Marquez vince il Gran Premio d'Austria, primo successo per lui al Red Bull Ring nel Motomondiale. Applausi a scena aperta però anche a Marco Bezzecchi, leader della gara per due terzi della stessa, prima poi di concludere al terzo posto, battuto da un altrettanto superlativo Fermin Aldeguer, al secondo podio in MotoGP. Dopo una gara di vertice paga invece un crollo prestazionale Francesco Bagnaia, solo ottavo al traguardo, dietro alle KTM di Acosta e Bastianini, alla Honda di Mir e al sudafricano Binder. Nel Mondiale ora sono 142 i punti di margine di Marc Marquez, su suo fratello Alex, oggi solo decimo in gara a causa di una penalità da scontare.

Marc Marquez esulta per la vittoria al MotoGp Austria

La gara

Partenza senza intoppi per il Gran Premio d'Austria. Pecco Bagnaia trova lo scatto eccellente all'interno e tenta l'attacco ai danni di Bezzecchi, ma il pilota Aprilia è bravo a resistere all'esterno e mantenere il primato. Prova ad inserirsi nella lotta per il primo posto Marc Marquez, ma la prima sfida in staccata la vince Bagnaia, con una profondissima frenata alla Schlossgold, che fa desistere il catalano. Il leader iridato però vede l'Aprilia tentare un primo allungo e rompe gli indugi il giro successivo e con un passaggio chirurgico alla Remus, si prende la seconda posizione. A centro gruppo ennesima partenza meravigliosa di Binder, che si mette quinto, alle spalle del compagno di squadra Acosta. Sfortunato invece Bastianini: dopo un avvio dove si era messo in scia dei primi, un errore alla staccata di Curva 1 lo riposrta però all'ottavo posto. Disastro Yamaha, con tutte le moto fuori dalla zona punti dopo i primi giri.

Davanti parte la sfida tra Bezzecchi e Marc Marquez. Il riminese prova a fare la lepre, ma il catalano è una tigre in caccia. I due si scambiano giri veloci, mentre fa un pizzico più fatica Bagnaia alle loro spalle. Alex Marquez, gravato di un long lap penalty dal via, sconta la propria penalità e precipita in undicesima posizione, lasciando l'italiano in lotta per il podio contro Acosta. Lo spagnolo di KTM si fa vedere e prova a spezzare il ritmo di Pecco, bravo però a difendersi, prima di salire di ritmo e mettere in ghiaccio la sua terza posizione. Si accende a centro gruppo la lotta in zona punti. Binder subisce l'attacco di Fernandez, che porta però entrambi larghi. Si inserisce così la Ducati di Aldeguer a prendersi il quinto posto, mentre il sudafricano precipita in nona posizione. Molto bene la risalita di Mir, ottavo con la sua Honda.

Fase di gara congelata in termini di posizioni, ma vivissima, soprattutto con lo spauracchio della pioggia sul Red Bull Ring. Da metà gara circa infatti si cominciano a vedere nuvoloni coprire il Sole, con tutti i team a preparare le moto da bagnato. Già in passato delle gare su questo circuito sono state sconvolte dalla pioggia battente a colpire il tracciato. Intanto in pista Bastianini prova a riprendersi quanto perso nelle prime tornate e con un attacco molto deciso ai danni di Fernandez si riprende la sesta posizione, aprendo anche al passaggio di Mir in settima posizione. Bagnaia invece perde ritmo e viene quasi acciuffato da Acosta e Aldeguer. Due ritiri nel giro di pochi giri invece a centro gruppo: caduta per il Campione del Mondo in carica Martin, mentre invece prende fuoco la moto di Di Giannantonio e costringe il romano a lasciare la corsa.

Si accende la lotta per vittoria e podio, Marc Marquez entra nell'ultimo terzo di gara con tutte le intenzioni di liberarsi di Bezzecchi e prendersi la vetta della gara. Prima al giro 19 il catalano tenta l'affondo a Curva 4 e conclude il sorpasso. Il pilota Aprilia però reagisce e a Curva 6 si rimette davanti allo spagnolo, costingendolo a dover compiere nuovamente il sorpasso. Il ducatista però non si scompone e l'affondo decisivo lo prepara a Curva 1 qualche istante più tardi. Marquez esce dall'ultima curva incollato al codone di Bezzecchi e lo sfila all'interno in un sorpasso chirurgico, poi difeso con successo nella variante di Curva 2. Dietro invece Acosta affonda la staccata in maniera molto aggressiva su Bagnaia e costringe l'italiano ad andare larghissimo, perdendo anche la posizione da Aldeguer e in seguito pure da Bastianini.

La gara sembra avviarsi a una conclusione ormai scontata, ma di colpo si accende Aldeguer. Il classe 2005 della Ducati dopo essersi liberato di Acosta va a caccia della vittoria. Si libera in fretta di Bezzecchi e prova anche a insidiare Marquez, ma il leader iridato è semplicemente inarrivabile. Dietro invece crolla del tutto Bagnaia, passato anche da Mir e Binder.

Alla fine il risultato non cambia più, Marc Marquez vince per la prima volta in Austria e sfata uno dei pochi tabù che gli erano rimasti in MotoGP, davanti al baby fenomeno Aldeguer e Bezzecchi. Acosta e Bastianini portano la KTM quarta e quinta, con Mir invece sesto con la Honda. Solo ottavo al traguardo Bagnaia, dietro anche a Binder. In classifica vola a +142 il numero 93, che comincia già a sentire il profumo del titolo Mondiale numero 9 in carriera

Il risultato della gara e classifiche

M. Marquez (Ducati) 42:11.006, Aldeguer (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Acosta (KTM), Bastianini (KTM), Mir (Honda), Binder (KTM), Bagnaia (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Morbidelli (Ducati), Zarco (Honda), Marini (Honda), Ogura (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Rins (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Miller (Yamaha), Di Giannantonio out (Ducati), Martin out (Aprilia).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 418, A. Marquez (Ducati) 276, Bagnaia (Ducati) 221, Bezzecchi (Aprilia) 178, Morbidelli (Ducati) 144, Di Giannantonio (Ducati) 144, Acosta (KTM) 144, Aldeguer (Ducati) 121, Zarco (Honda) 114, Quartararo (Yamaha) 103, Binder (KTM) 82, R. Fernandez (Aprilia) 73, Viñales (KTM) 69, Bastianini (KTM) 63, Marini (Honda) 55, Ogura (Aprilia) 53, Miller (Yamaha) 52, Rins (Yamaha) 42, Mir (Honda) 42, Nakagami (Honda) 10, Martin (Aprilia) 9, Savadori (Aprilia) 8, P. Espargaro (KTM) 7, Oliveira (Yamaha) 6, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 1.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 467, Aprilia 209, KTM 195, Honda 158, Yamaha 134.

Moto2: Moreira beffa Holgado al via e si prende la vittoria

Quando si prende la testa della corsa diventa quasi impossibile arrestare il suo incedere. Nella gara di Moto2 Moreira firma un bellissimo assolo e vince una corsa gestita con grande sapienza, dove negli ultimi giri fa la differenza e mette in ghiaccio il proprio successo. Si accontenta del secondo posto Holgado, partito dalla pole position, con l'italiano Celestino Vietti a completare il podio. Grande gara a centro gruppo per Arbolino, risalito fino al quinto posto, difeso con le unghie e con i denti nelle ultime tornate. Il vero colpo di scena però è stato a inizio GP, con il ritiro di Gonzalez per problemi sulla sua moto. Non ne approfitta però il primo inseguitore in classifica Canet, solo decimo al traguardo dopo una gara in cui non è mai riuscito a far vedere le proprie qualità.

Risultati Moto2 Gp d'Austria: 1 Moreira, 2 Holgado, 3 Vietti, 4 Arenas, 5 Arbolino, 22 Pasini.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 188, Canet 169, Moreira 153, Baltus 143, Dixon 119, Vietti 106, Arbolino 45.

Moto3: Piqueras e Yamanaka portano in trionfo il team Frinsa

Spettacolo e sorpassi, colpi di scena e grandi rimonte. La gara di Moto3 è stato tutto questa e alla fine a spuntarla è stato Piqueras in un bellissimo finale in volata a quattro. A dettare il ritmo della gara per quasi tutta la durata della stessa è stato Quiles, che con il ritmo ha cercato di sgranare quanto più possibile il gruppo, riuscendoci, salvo poi venire beffato nel finale. Lo spagnolo del team Aspar viene infatti beffato nella corsa per il podio, chiudendo quarto alle spalle anche di Yamanaka e Muñoz, autori di due rimonte da manuale. Non bene gli italiani, con Foggia il migliore solo settimo. Soffre ma porta a casa punti preziosi nella lotta iridata Rueda, quinto al traguardo.

Risultati Moto3 Gp d'Austria: 1 Piqueras, 2 Yamanaka, 3 Muñoz, 4 Quiles, 5 Rueda, 7 Foggia, 10 Pini, 19 Carraro, 20 Rossi, 24 Nepa.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 239, Piqueras 168, Muñoz 139, Quiles 139, Carpe 139, Foggia 76, Lunetta 63, Pini 51, Bertelle 40, Nepa 37, Rossi 24, Carraro 20.