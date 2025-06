Motogp, Poncharal di Tech 3 apre a Steiner: “Parlerò con lui per la cessione del team”

Bologna, 15 giugno 2025 – Il 2027 potrebbe essere l’anno della rivoluzione in Moto gp. Il cambio regolamentare può aprire a scenari diversi anche per quanto riguarda i team e non solo sul mercato piloti. La Moto gp, per certi aspetti, torna un po’ all’antico, con una stretta sulle appendici aerodinamiche e sui dispositivi che facilitano la trazione, come gli abbassatori, riducendo anche la potenza dei motori passando da 1000cc a 800cc, il tutto per provare a facilitare i sorpassi che oggi sono resi più difficili dalla velocità in entrata e in uscita di curva. Insomma, un mondo nuovo, che per ora non dovrebbe portare all’ingresso di BMW ma, sfruttando anche il possibile passaggio di proprietà del motomondiale a Liberty Media, tanti investitori potrebbero entrare nel mondo delle due ruote. Tra questi, ci sarebbe anche l’ex team principal di Haas Gunther Steiner.

Hervè Poncharal: “Parlerò con lui”

La notizia è dei giorni scorsi. Gunther Steiner sarebbe intenzionato a entrare nel motomondiale dopo una lunga carriera in Formula 1. Da un paio di stagioni si è separato da Haas e ora nel suo mirino ci sarebbe il team Tech 3, oggi dotato di moto KTM. Per prima cosa, servirà capire se KTM continuerà oltre il 2026, molto dipenderà dalla sua condizione economica post crisi, poi valutare una eventuale proposta di Steiner per entrare o come investitore o come proprietario vero e proprio di un team. Di sicuro, Poncharal sembra aprire la porta: "Il 2027 porterà un capitolo nuovo – le parole di Poncharal – Un'azienda come la nostra deve garantirsi un futuro e sicuramente è interessante ascoltare potenziali investitori. Ci saranno nuovi regolamenti tecnici e ho avuto molte richieste di incontro. Steiner? Sì, ci ha contattato per un meeting e mi piace, è una persona diretta e piacevole. Sto ascoltando la sua proposta". Steiner entrerà come azionista oppure è intenzionato ad acquistare l'intero team? La risposta di Poncharal: "Ci sono entrambe le opzioni, quello che a me interessa è assicurarmi che il team ci sia nel quadriennio 2027-2031. Vogliamo costruirci una rete di sicurezza". In ogni caso, servirà fare in fretta. Vero è che mancano due anni al cambio regolamentare, ma la necessità di imbastire i nuovi progetti, le nuove strutture e i team di lavoro richiede una decisione immediata. Diciamo entro la fine di questa stagione. Non c'è, in sintesi, tanto tempo, anche perché in ballo c'è pure la moto da utilizzare. Ora Tech 3 è KTM, ma la crisi austriaca imporrebbe una rifilessione: "Ci sono altre parti interessate e dovremo prendere una decisione molto importante. Se decideremo di vendere o di aprirci a investitori il tutto andrà fatto entro il 2025. Il 2026 sarebbe un anno di transizione per arrivare pronti al 2027". Intanto, prossimo fine settimana motomondiale al Mugello per il gp di casa dove Pecco Bagnaia spera di poter vincere davanti ai propri tifosi. Ma Marc Marquez non è d'accordo…