Motogp, Puig (Honda): “Ducati ancora riferimento. 2027? I piloti sanno cosa vogliono”

Bologna, 29 ottobre 2025 – Cosa succederà nel 2027? Quali piloti si sposteranno? Il cambio di regolamento tecnico potrebbe offrire una possibilità ai rivali di Ducati, anche nell’ottica di ingaggiare i piloti migliori, ma sapere esattamente chi avrà la moto più competitiva sarà quasi impossibile. Tanti contratti scadranno a fine 2026 e i piloti non avranno molte basi di valutazione per capire quale dei cinque marchi potrà approcciare il 2027 con i galloni di favorito. Il periodo recente della Moto gp è fatto soprattutto di Europa, in particolar modo Ducati, mentre le giapponesi sono rimaste indietro anche se qualche segnale di risalita, soprattutto da Honda, sta arrivando. Proprio in casa ala dorata si guarda al futuro con fiducia, ma il punto di riferimento della Moto gp, secondo il team manager Alberto Puig, resta Ducati.

Puig: “I piloti sanno cosa vogliono”

Il ritorno ai vertici per le giapponesi passa certamente da una moto competitiva, ma anche dai top rider che potrebbero eventualmente guidarla. Il mercato piloti si muoverà in maniera sensibile per il 2027, dato che molti contratti sono in scadenza nel 2026. Honda, ora con Mir e Marini, potrebbe tentare l’ingaggio di un pilota di spessore e i nomi sono tanti, partendo da Jorge Martin, già corteggiato recentemente, passando per Fabio Quartararo e Pedro Acosta, ma per il momento tutti, come prima opzione, vedono ancora Ducati. Anche Puig: “E’ ancora il riferimento, sia in base alla tecnologia che alla metodologia di lavoro. Aprilia? Sì, ha vinto qualche gara sui tracciati dove va bene ma su una stagione intera non c’è paragone”, la sua risposta a Motorsport.com. In questo contesto si staglierà il moto mercato, ma con l’incognita di un cambio regolamentare che non darà ai piloti informazioni certe al 100% sulle competitività delle future moto: “Il mercato 2027 sarà atipico, con nuovi regolamenti, e tutto questo renderà difficile, se non impossibile, ai piloti capire la moto che offrirà maggiori garanzie”. Di sicuro, tanti piloti faranno riflessioni profonde sulle loro attuali situazioni e tutti hanno nella mente il precedente di Marc Marquez, che ha scelto Ducati per tornare a vincere. Riuscendoci: “I piloti sanno cosa vogliono – ancora Puig – Marquez è un esempio quando ha lasciato Honda per andare in Gresini. I costruttori con più storia sono Honda e Yamaha ma credo sia difficile assicurarsi i migliori piloti”. Comunque, qualche timido segnale di ripresa in casa Honda c’è. Sono stati fatti passi avanti su elettronica, motore e aerodinamica e oggi l’ala dorata è tornata a frequentare la top ten, ma ancora non basta: “Dobbiamo ricordare da dove veniamo, abbiamo fatto molta strada e la tendenza è cambiata, ma ancora non siamo soddisfatti. Stiamo gettando le basi per il futuro con risorse umane e finanziarie per poter tornare a vincere”.