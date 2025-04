MotoGp Qatar 2025: pole del solito Marquez. Bagnaia cade ed è 11°. La griglia di partenza

Losail, 12 aprile 2025 - Sempre e solo Marc Marquez. Il pilota spagnolo si è preso la pole position del gran premio del Qatar con il solito sontuoso giro veloce finale, mettendo peraltro una mezza ipoteca pure sulle due gare dato che Pecco Bagnaia è caduto in Q2 e dovrà partire solo undicesimo. Il numero 93 si conferma il più veloce (settantesima pole in carriera) e con lui c'è sempre il fratello Alex, con la sorpresa Quartararo in terza piazza. Poi ancora Ducati con Morbidelli e Di Giannantonio.

Q1 di Ogura e Rins

Nella Q1 tanta bagarre. Al primo time attack si fa preferire Ai Ogura che stampa un 1’51”502 di livello con 153 millesimi di vantaggio su uno straordinario Jorge Martin e 327 millesimi sull’altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Discreto anche Luca Marini su Honda, quinto a 430 millesimi. Nel secondo giro veloce con gomme nuove fioccano i caschi rossi nel primo settore, ma nessuno riesce a battere il giapponese, che anzi a sua volta toglie millesimi al suo best lap. Il pilota Trackhouse si prende dunque la Q2 in 1’51”104, assieme alla Yamaha di Alex Rins distanziato di 408 millesimi, mentre Marco Bezzecchi, terzo, rimane fuori di 41 millesimi, beffato dall’ultimo giro dello spagnolo. Jorge Martin, invece, ha cullato il sogno della Q2 ma ha trovato traffico e si è dovuto accontentare del quarto tempo a 551 millesimi da Ogura. Resta in ogni caso una grande prestazione dopo il lungo infortunio. Fuori dalla Q2 sono rimasti anche Marini, Miller, Fernandez, Binder (molto spento), Bastianini (ancora in difficoltà con KTM), Mir e Chantra.

Il solito Marquez, cade Bagnaia

Nella Q2 Marc Marquez sforna subito un giro siderale al primo time attack in 1’50”877, con un tris Ducati completato da Alex Marquez e Franco Morbidelli, poi la Yamaha di Fabio Quartararo che ha preceduto Fabio Di Giannantonio, mentre Pecco Bagnaia non è riuscito a svolgere il primo vero time attack mettendosi spalle al muro. Il ducatista, purtroppo, è scivolato nel secondo tentativo con gomma nuova e partirà molto indietro in undicesima posizione. Nella lotta alla pole, come sempre, la spunta Marc Marquez, che all’ultimo giro utile, sfruttando la scia di Morbidelli, stampa la prima posizione in 1’50”499 con 101 millesimi sul fratello e 260 su un ottimo Fabio Quartararo. Ad aprire la seconda fila Franco Morbidelli a 311 millesimi davanti a Di Giannantonio a 430 e Maverick Vinales a 560. In terza fila Zarco distanziato di sei decimi assieme a Fermin Aldeguer e Alex Rins, mentre in quarta Ai Ogura a 841 millesimi poi appunto Bagnaia e Acosta. E’ la pole numero 70 per il numero 93

Griglia di partenza

Fila 1: M.Marquez, A.Marquez, Quartararo

Fila 2: Morbidelli, Di Giannantonio, Vinales

Fila 3: Zarco, Aldeguer, Rins

Fila 4: Ogura, Bagnaia, Acosta

Fila 5: Bezzecchi, Martin, Marini

Fila 6: Miller, R.Fernandez, Binder

Fila 7: Bastianini, Mir, Chantra