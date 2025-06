MotoGp, Razgatlioglu in Yamaha-Pramac nel 2026: possibile annuncio al Mugello

Bologna, 2 giugno 2025 – Toprak Razgatlioglu è pronto a sbarcare in Moto gp nel 2026. La scelta appare fatta, sia da lui, sia dal team che lo abbraccerà. Si tratta di Yamaha-Pramac di Paolo Campinoti, per un annuncio atteso a fine giugno al Mugello, nel gp di casa. La rinascita di Yamaha, in termini di velocità, è sotto gli occhi di tutti e, al netto dei guai tecnici di Quartararo, la competitività della M1 sta salendo. Con quattro moto ci sono anche più dati, soprattutto c’è margine per prendere piloti di valore. Uno si chiama Toprak Razgatlioglu, che da un anno spinge per cimentarsi nella top class. Il turco, due volte campione del mondo Superbike, è dunque pronto al grande salto.

Nel 2026 in Yamaha con sponsor Red Bull

Dopo un biennio in Bmw, con il titolo mondiale 2024, Toprak Razgatlioglu ha voluto fortemente, e ottenuto, la possibilità di mettersi alla prova in Moto gp. Due volte mondiale Superbike, la prima nel 2021 in Yamaha, il pilota turco ha già dimostrato tutto quello che poteva dimostrare tra le derivate di serie e tuttora è in lotta con la Ducati di Nicolò Bulega per il titolo 2025, così l'ultimo step è provare a salire di grado e di livello. Già in passato Toprak aveva testato la Yamaha Moto gp, in una sessione privata, ma non aveva convinto l'allora responsabile Lin Jarvis e così non se ne fece niente. Tuttavia, oggi che il management è cambiato, per Razga si è aperta una nuova possibilità con il nuovo responsabile Paolo Pavesio. Il resto lo ha fatto l'introduzione di un team in più, Pramac ha lasciato Ducati per passare a Yamaha, e con quattro moto c'è maggiore spazio. Così, sembra tutto apparecchiato per il passaggio del talento turco in Moto gp dal 2026. Paolo Campinoti lo abbraccerà volentieri, probabilmente al posto di Miguel Oliveira, e nel gp del Mugello dal 20 al 22 giugno dovrebbero arrivare gli annunci ufficiali. Inoltre, a differenza del team ufficiale, griffato Monster Energy, in Yamaha Pramac non ci sarebbe il problema della sponsorizzazione e Razgatlioglu potrà rimanere affiancato a Red Bull. E', questo, il momento propizio per salire in Yamaha vista la recente crescita, data non solo dal cambio di direzione tecnica ma anche dal grande lavoro dell'ex Ducati Bartolini, che ha dato alla M1 migliori prestazioni in termini motoristici. L'occasione della vita, dunque, per Razgatlioglu, re indiscusso delle staccate nel campionato Superbike e oggi pronto a confrontarsi con i migliori piloti al mondo. Non solo, Razgatlioglu, come tutto il team Pramac, avrà a disposizione tutte le componenti ufficiali del team factory e potrà cimentarsi ad armi pari con il leader dei tre diapason Fabio Quartararo. Sarà una bella prova del nove per Toprak, ma arriva nel punto più alto della carriera e nel pieno della maturità agonistica.