MotoGp, Rivola ci crede: “Possiamo puntare al titolo"

Bologna, 21 ottobre 2025 – Massimo Rivola crede nell’Aprilia. La casa di Noale può e vuole puntare al titolo mondiale. Ci proverà nel 2026, forte di una RS-GP che sta terminando il campionato 2025 con risultati eccellenti e che in questa campagna asiatica è stata più veloce e performante di Ducati. Inoltre, la coppia di piloti è di enorme talento con un Marco Bezzecchi nel pieno della maturità e un Jorge Martin che attende solo di essere lasciato in pace dalla sfortuna. Non solo, vanno forte anche i piloti satellite come Raul Fernandez che ha trionfato a Philip Island con il team Trackhouse di Davide Brivio. Proprio in Australia è arrivata la vittoria numero 300 per il marchio di Noale nel motomondiale, tutta carica ed entusiasmo per il 2026 su cui Rivola, il Ceo, punta molto per quanto riguarda l’assalto al titolo mondiale.

Rivola: “Bez e Jorge lotteranno per il campionato”

Momento d'oro per Aprilia. Non c'è che dire. In Asia il meglio della RS-GP con una vittoria straordinaria a Philip Island, al sabato aveva vinto anche Bez, e solo la caduta di Mandalika con Marc Marquez ha privato Aprilia di un successo più che probabile. Insomma, la crescita è stata esponenziale: "Penso che ora la moto sia competitiva – le parole di Rivola a Motorsport.com – Sui circuiti veloci siamo un riferimento, su quelli stop and go non ancora, ma non siamo così lontani. In media la moto è migliorata molto". Già a Sepang c'è una prova del nove. Tracciato particolare, con curve veloci ma anche con staccate più dure e impegnative. Lì si capirà se la RS-GP ha trovato miglioramenti anche su circuiti più ostici: "Sono molto curioso di vedere come ci comporteremo a Sepang. Si parla di un circuito completo e dove non abbiamo ottenuto grandi risultati. Se dovessimo andare bene avremmo ulteriori conferme della nostra crescita", ancora Rivola. Sepang che sarà teatro non solo del gp ma anche dei test pre stagione 2026 dove verranno scoperte altre carte per quanto riguarda la possibilità di Aprilia di insidiare la supremazia di Ducati: "Attendiamo i test dove avremo tre giorni di lavoro e non ho nessun dubbio che Jorge e Marco lotteranno per il titolo", la carica dell'amministratore delegato. Proprio il Bez in questo 2025 si è eretto a leader della squadra in assenza del campione del mondo 2024. La maturazione del pilota italiano è sotto gli occhi di tutti e negli ultimi due weekend è stato nettamente il più veloce in pista. Prima, era anche riuscito a insidiare la superiorità di Marc Marquez: "E' il pilota più veloce sulla griglia almeno nella combinazione con Aprilia. Lo abbiamo visto veloce anche a inizio stagione ma dovevamo migliorare sul giro secco. Nei test era andato molto bene e c'erano grandi aspettative ma quando cambi moto è normale avere tempo per costruire la prestazione". Adesso arriva Sepang a partire dal venerdì, sempre senza Marc Marquez e con Aprilia che vuole fare assolutamente 301 vittorie per mandare un altro messaggio a Ducati in vista del 2026.