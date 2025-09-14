MotoGP San Marino: Marquez settima vittoria in carriera a Misano, Bez battuto, Bagnaia out

Misano Adriatico 14 settembre 2025 - Lo hanno battuto il sabato, sia in pole, sia nella sprint quando è caduto, ma la domenica è ancora il terreno di conquista di Marc Marquez. Il catalano vince una gara complicata sul circuito Marco Simoncelli di Misano, battendo un coriaceo Bezzecchi, secondo, sconfitto solo dal cannibale spagnolo in sella alla Ducati. Conclude sul podio il fratello Alex, che in questo modo rimanda almeno al Giappone il primo match point iridato del fratello maggiore. Chiude un weekend disastroso Pecco Bagnaia, caduto mentre stava conducendo una buona gara in settima posizione.

La gara

In una fotocopia di quello che è stato l'avvio della sprint, Marc Marquez sfila benissimo dalla seconda fila e fin da subito può tentare l'attacco al primato di Bezzecchi. Il numero 93 supera alla grande Quartararo e il fratello Alex, tentando di mettersi subito a comandare la gara di Misano. Dietro di loro ottimo avvio da parte di Acosta, salito in sesta posizione, alle spalle di Morbidelli e davanti al duo italiano Di Giannantonio e Bagnaia. Precipita invece Marini in decima posizione, lui sesto al via. Contatto anche tra le due Honda al via, con Zarco e Mir a cadere già nel primo settore alla variante del Parco.

Ritmo fin da subito indemoniato in vetta, con Bezzecchi a resistere all'attacco di Marquez, con un'accelerata importante sul passo. Il riminese di Aprilia prova a fare il largo, ma i due fratelli Marquez non lasciano la sua coda, mentre alle loro spallesi sgrana il gruppo. Molto ispirato a centro gruppo invece Acosta, che supera con una bella staccata Morbidelli e mette nel mirino Quartararo, superandolo con una meravigliosa staccata alla Quercia il sesto giro. Prima purtroppo da registrare le cadute prima di Ogura con la sua Aprilia e poi di Viñales con la KTM.

Poche variazioni delle posizioni in pista, ma tante difficoltà presentate dal tracciato più freddo rispetto alla giornata di ieri. A centro gruppo ne pagano le conseguenze purtroppo Acosta e Bagnaia, entrambi caduti nella fase centrale di gara; qualche giro dopo anche Rins perde l'anteriore in frenata ed è costretto al ritiro. Davanti intanto continua la lotta a due per la vittoria tra Bezzecchi e Marquez, con il ducatista ombra del rivale su Aprilia. Perde invece contatto nella lotta per il successo Alex Marquez.

L'attacco di Marc Marquez si attende all'inizio della seconda parte di gara, ma per la verità non serve nemmeno. Bezzecchi al giro 12 sbaglia l'ingresso a Curva 8 e spalanca la porta al catalano. Il numero 93 non se lo fa ripetere due volte e si prende senza difficoltà il primato della gara. Dietro invece altro ritiro per un pilota italiano, questa volta è Enea Bastianini a cadere nel quarto settore e a ritirarsi dal Gp di casa, lui riminese proprio come Bezzecchi.

La gara però è tutto fuorché finita. Bezzecchi resta alla coda di Marquez e negli ultimi cinque giri torna a ritmo e tenta l'attacco ai danni di Marc. Il numero 93 è bravissimo però a propria volta a riprendere velocità. Il ducatista risponde giro su giro al riminese in un duello bellissimo in termini psicologici, anche se gli attacchi in pista latitano. I due piloti restano vicinissimi in un bellissimo arrivo a due in volata. Ai colpi del Bez, risponde il leader iridato, tenendo sempre a distanza di sicurezza il rivale. Il risultato premia così Marc Marquez, vincente per la settima volta a Misano, davanti a uno spettacolare Bezzecchi, mentre il fratello Alex completa il podio, davanti alle due Ducati gialle di Morbidelli e Di Giannantonio.

l risultato della gara e classifiche

M. Marquez (Ducati) 41:20.898, Bezzecchi (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Morbidelli (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Aldeguer (Ducati), Marini (Honda), Quartararo (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Binder (KTM), R. Fernandez (Aprilia), Miller (Yamaha), Martin (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha), Chantra (Honda), Zarco (Honda), Bastianini out (KTM), Rins out (Yamaha), Bagnaia out (Ducati), Acosta out (KTM), Viñales out (KTM), Ogura out (Aprilia), Mir out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 512, A. Marquez (Ducati) 330, Bagnaia (Ducati) 237, Bezzecchi (Aprilia) 229, Acosta (KTM) 188, Morbidelli (Ducati) 180, Di Giannantonio (Ducati) 179, Aldeguer (Ducati) 141, Quartararo (Yamaha) 137, Zarco (Honda) 117, Binder (KTM) 101, Marini (Honda) 94, Bastianini (KTM) 84, R. Fernandez (Aprilia) 84, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 69, Miller (Yamaha) 58, Mir (Honda) 50, Rins (Yamaha) 45, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 24, P. Espargaro (KTM) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 2.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 575, Aprilia 271, KTM 248, Honda 198, Yamaha 168.

Moto2: Vietti vince la sua prima della stagione

Serviva l'aria di casa per consegnare a Celestino Vietti il primo successo della sua stagione, ma a Misano il trionfo è totale. Partenza perfetta a bruciare Holgado e gara condotta dal primo all'ultimo giro per il pilota torinese, al termine di una corsa ricca di colpi di scena alle sue spalle. La Moto2 si dimostra ancora una volta imprevedibile, come testimonia il decimo vincitore differente in sedici gare, record per la categoria. Secondo al traguardo è il belga Barry Baltus, che rilancia le proprie quotazione in ottica iridata, mentre il rookie Holgado è terzo. Moreira e Agius concludono davanti a Manu Gonzalez, il quale guadagna punti iridati solo su Canet, tenendo sì un buon margine in classifica, ma allo stesso modo riaprendo alla grande la sfida al Mondiale, con ancora tantissimi piloti in corsa. Grande gara anche da parte di Arbolino, nono al traguardo, nonostante le difficoltà date dalla sindrome compartimentale.

Risultati Moto2 Gp di San Marino e della Riviera: 1 Vietti, 2 Baltus, 3 Holgado, 4 Moreira, 5 Agius, 9 Arbolino.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 227, Moreira 188, Canet 188, Baltus 173, Dixon 152, Vietti 141, Arbolino 53.

Moto3: Rueda vince e allunga

Spettacolo garantito quando corre la Moto3 e anche a Misano non si fa eccezione. Dopo diverse gare di difficoltà dove i rivali iridati avevano cominciato a ridurre e non poco il vantaggio di Rueda in classifcia, il leader Mondiale manda un segnale a tutti. Una gara di vertice da parte sua condotta fin dal via e conclusa in una bellissima volata ancora con Quiles, questa volta vinta. Il colpo del campione arriva alla Misano 2, l'ultima curva del circuito, dove il sivigliano prende l'interno e conquista un successo importante. Dietro a Quiles conclude sul podio Adrian Fernandez per un podio tutto spagnolo a cominciare la domenica del Gp di San Marino e della Riviera. Pini è il migliore degli italiani, nono, con il solo Foggia come altro italiano a punti, tredicesimo, mentre invece cadono Lunetta e Carraro.

Risultati Moto3 Gp di San Marino e della Riviera: 1 Rueda, 2 Quiles, 3 A. Fernandez, 4 Kelso, 5 Piqueras, 9 Pini, 13 Foggia, 18 Nepa, 20 Rossi, 22 Carraro, Lunetta out.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 295, Piqueras 217, Quiles 188, Muñoz 172, Carpe 155, Foggia 84, Lunetta 68, Pini 68, Bertelle 40, Nepa 37, Rossi 24, Carraro 24.