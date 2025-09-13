MotoGp San Marino: Bez in pole davanti davanti ad Alex Marquez e Quartararo

Misano Adriatico 13 settembre 2025 - Serviva un capolavoro per battere Marc Marquez e quel capolavoro lo firma Marco Bezzecchi. Lui stesso per questo weekend si è definito un GarBez, citando il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, e fa fede al soprannome conquistando una meravigliosa pole position nel circuito di casa di Misano Adriatico. Il riminese di Aprilia si impone, davanti ad Alex Marquez e Quartararo. Solo quarto invece il cannibale di Ducati con il numero 93 sul cupolino. C'è tanta Italia nella prima parte della griglia, con ben cinque italiani nelle prime otto posizioni, con Bagnaia ultimo del gruppetto ottavo, dietro a Morbidelli, Marini e Di Giannantonio.

Qualifiche 1

La sessione di qualifiche dal Circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico si apre con una prima sessione dove i protagonisti annunciati sono senza dubbio i due francesi Quartararo e Zarco, sulle loro giapponesi Yamaha e Honda. Una sola Ducati nella sessione, quella di Aldeguer, mentre ci sono le due Aprilia del team Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez. Oltre a loro anche un italiano nella prima sessione di qualifiche, ovvero il riminese Enea Bastianini, uno dei tre piloti KTM della sessione, con Binder e Viñales.

Proprio Aldeguer è il primo a dare un riferimento cronometrico di rilievo, fermando il tempo sull'1:31.156, davanti al connazionale Fernandez. Bastianini nel suo primo giro si ferma a circa due decimi di distanza e in termini di tempi sembra soffrire particolarmente nel terzo e quarto settore. Binder è il primo a battere il tempo dello spagnolo, mettendosi a guidare la graduatoria con un convincente 1:31.015. Dopo due giri per prendere confidenza si accende anche Quartararo, che si prende la leadership di questa Q1, abbattendo il muro del minuto e 31 secondi. Il francese della Yamaha chiude il proprio giro in 1:30.842, appena un centesimo più veloce di Aldeguer. Dopo il primo tentativo infatti sarebbero loro i due migliori a passare eventualmente in Q2.

Colpo di scena intanto mentre alcuni piloti stavano per rientrare in pista per il secondo tentativo. Enea Bastianini mentre stava per chiudere il proprio giro lanciato, commette un errore all'ingresso di Curva 6 e chiude l'anteriore, andando a concludere il proprio viaggio nella ghiaia. Rientro furibondo ai box per lui per tentare di rientrare in pista quanto prima e cercare il passaggio in Q2.

In pista intanto si accende la lotta per il passaggio nella seconda sessione, cui solo i due migliori di questa Q1 potranno partecipare. Raul Fernandez si accende di colpo, ma sbaglia completamente nell'ultimo settore e perde tutto il vantaggio acquisito, chiudendo solo in terza posizione momentanea. La pista non ha un'evoluzione lineare, per questo molti faticano a migliorarsi con il loro proprio tentativo. Ogura prova a insidiare le prime due posizioni, ma si ferma solo in quinta posizione. Quartararo migliorerebbe il proprio giro, ma il suo giro viene cancellato per aver superato i limiti del tracciato. Al francese però non importa e con il suo ultimo tentativo si rimette a migliorare. Il suo tentativo finale è un messaggio a chiunque vorrà lottare per la pole position: il francese infatti chiude in 1:30.481 gettando il guanto di sfida a tutti gli altri, Marc Marquez in primis.

Oltre al pilota della Yamaha, si qualifica in Q2 la Ducati di Aldeguer, mentre Bastianini riesce a rientrare in pista per il suo tentativo, ma non va oltre il decimo tempo. Molto bene Oliveira, con la Yamaha, terzo, partirà dalla tredicesima piazza, davanti a Fernandez e Ogura con le Aprilia. Nonostante delle ottime prestazioni, si fermano invece sesta e settima le KTM di Binder e Viñales, con Zarco addirittura nono sulla sua Honda.

Qualifiche 2

Marc Marquez e il fratello Alex mandano subito un messagigo a tutta la concorrenza per cominciare il Q2. Marc ferma il cronometro in 1:30.624, mentre il fratello minore paga appena 2 centesimi nei suoi confronti. È nel secondo tentativo però che si accende il festival dei giri veloci. Marc Marquez infatti deve abortire il suo tentativo, dopo un errore nel terzo settore, mentre Alex infiamma il pubblico e chiude il suo secondo tentativo in un mostruoso 1:30.222, seguito a ruota da Bezecchi, Acosta e Morbidelli. Bagnaia è quinto, mentre Marc precipita in classifica, addirittura settimo alla fine dei primi tentativi.

Così a metà della Q2 la classifica recita Alex Marquez davanti a tutti con 172 millesimi di vantaggio su Bezzecchi. Bagnaia effettua il proprio tentativo in solitario e si mette in classifica in mezzo alle due Ducati del team VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio. Marini e Martin invece molto lontani come tempi rispetto ai primi della classe, pagano quasi un secondo. A sorpresa invece sia Mir, sia Aldeguer non sono scesi in pista per la prima parte di questa sessione.

Quando il cronometro segna sei minuti al termine della sessione, tutti di nuovo in pista per cercare l'attacco, l'ultimo possibile, alla pole position, con un nuovo set di gomme morbide. Bagnaia è il primo a lanciarsi ma sbaglia la staccata di Cruva 1 e rinuncia al giro veloce, così come dietro di lui fanno anche le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Marc Marquez è il primo a concludere un giro competitivo e si mette secondo alle spalle del fratello. Dietro di lui cade Acosta che stava effettuando il giro insieme al catalano della Ducati e riparte a caccia anche lui del giro veloce. Bagnaia risponde al compagno di squadra e si mette quarto, migliorando il proprio riferimento cronometrico.

Il finale si accende, con tantissimi piloti ad accendere caschi rossi sulla tabellina dei tempi. Morbidelli si mette terzo, ma diventa presto quarto, perché arriva un indiavolato Quartararo. Il diablo della Yamaha si mette a meno di un decimo di distacco da Alex Marquez. Arriva però Bezzecchi, che in 1:30.134 va a prendersi la momentanea pole position di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera.

Gli ultimi minuti di questa sessione sono di pura passione, ma per fortuna del riminese di Aprilia nessuno riesce a migliorarsi abbastanza da mettere in discussione il suo primato. Così è pole position per Marco Bezzecchi, davanti ad Alex Marquez e Quartararo. Chiude adddirittura in seconda fila Marc Marquez, quaro, davanti a Morbidelli e Marini. Di Giannantonio è settimo e Bagnaia ottavo per poter contare la bellezza di cinque piloti italiani nelle prime otto posizioni in griglia.

La Griglia di Partenza della MotoGP

Fila 1: Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:30.134; Alex Marquez (Ducati) 1:30.222; Fabio Quartararo (Yamaha) 1:30.228.

Fila 2: Marc Marquez (Ducati) 1:30.352; Franco Morbidelli (Ducati) 1:30.383; Luca Marini (Honda) 1:30.390.

Fila 3: Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:30.395; Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.414; Pedro Acosta (KTM) 1:30.486.

Fila 4: Fermin Aldeguer (Ducati) 1:30.616; Jorge Martin (Aprilia) 1:30.981; Joan Mir (Honda) no time.

Fila 5: Miguel Oliveira (Yamaha); Raul Fernandez (Aprilia); Ai Ogura (Aprilia).

Fila 6: Brad Binder (KTM); Maverick Viñales (KTM); Alex Rins (Yamaha).

Fila 7: Johann Zarco (Honda); Enea Bastianini (KTM); Jack Miller (Yamaha).

Fila 8: Augusto Fernandez (Yamaha); Somkiat Chantra (Honda).