MotoGp Silverstone 2025 live, Quartararo parte dalla pole. In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Diretta dalle 14

Silverstone, 25 maggio 2025 - Oggi a Silverstone si corre il Gran Bretagna di MotoGp, settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito britannico la griglia di partenza vede in pole Fabio Quartararo (Yamaha), affiancato da Alex Marquez su Ducati Gresini (ieri vincitore della Sprint Race davanti al fratello Marc e a Di Giannantonio) e terzo al via è Francesco Bagnaia (Ducati). Nella seconda fila Marc Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Jack Miller (Yamaha Pramac). Di Giannatonio (Ducati VR46) parte in terza fila con Marini (Honda), Zarco (Honda LCR). In quarta Morbidelli (Ducati VR46), Bezzecchi (Aprilia) e Rins (Yamaha).

Nel warm up della mattina lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Track-House) è stato il più veloce. La pista era relativamente asciutta e le temperature erano basse. Fernandez ha fatto segnare 2.12.973, poi Zarco e Aldeguer. Marc Marquez sesto e Alex Marquez al dodicesimo. Francesco Bagnaia quattordicesimo, ma sono crono poco attendibili dettate dalle condizioni variabili della pista.Gara in diretta dalle ore 14.

Live

Il risultato della Sprint Race e le classifiche

A. Marquez (Ducati) 19:53.657, M. Marquez (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Zarco (Honda), Bagnaia (Ducati), Quartararo (Yamaha), Acosta (KTM), Miller (Yamaha), Marini (Honda), Morbidelli (Ducati), Mir (Honda), Viñales (KTM), Aldeguer (Ducati), Bastianini (KTM), Oliveira (Yamaha), A.Espargaro (Honda), Savadori (Aprilia), R. Fernandez (Aprilia), Rins (Yamaha), Chantra (Honda), Binder out (KTM).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez 180, A. Marquez (Ducati) 161, Bagnaia (Ducati) 124, Morbidelli (Ducati) 85, Di Giannantonio (Ducati) 81, Zarco (Honda) 77, Quartararo (Yamaha) 59, Aldeguer (Ducati) 48, Acosta (KTM) 48, Bezzecchi (Aprilia) 44, Ogura (Aprilia) 43, Viñales (KTM) 40, Marini (Honda) 37, Binder (KTM) 32, Bastianini (KTM) 31, Rins (Yamaha) 23, Miller (Yamaha) 20, R. Fernandez (Aprilia) 15, Mir (Honda) 12, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 3, Oliveira (Yamaha) 2.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 229, Honda 90, KTM 78, Yamaha 75, Aprilia 68.