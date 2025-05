MotoGp Silverstone, Alex Marquez il più veloce nelle pre-qualifiche. Settimo Bagnaia

Silverstone, 23 maggio 2025 – Un Marquez svetta nel venerdì di Silverstone, ma non è Marc. Miglior tempo e record della pista per Alex Marquez su Ducati Gresini nella prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna. Il numero 73, fratello di Marc, sul finire delle Practice ha piazzato la zampata vincente prendendosi il record della pista inglese. Risalita confermata anche per Yamaha con tre moto nella Q2, non accadeva dal 2021, mentre Marc Marquez ha fatto bene le free practice ma è caduto nella seconda sessione. Minimo sindacale per Pecco Bagnaia, qualificato in Q2, ma c’è ancora lavoro da fare per togliere due-tre decimi ai tempi sul giro.

Marc al mattino, Alex al pomeriggio: i Marquez in palla

Nelle prime free practice c’è stata subito la legge di Marc Marquez, già in palla con il miglior tempo, e nettamente, sempre con almeno 3 decimi di margine sui rivali. Il leader della classifica ha trovato feeling e chiuso in 1’58”702 con 365 millesimi su Franco Morbidelli e 421 sul fratello Alex Marquez. Terzetto Ducati, dunque, in testa, ma alle lore spalle ben si è comportato Marco Bezzecchi su Aprilia, staccato di 462 millesimi, davanti a Jack Miller e Maverick Vinales.. In ritardo, invece, Fabio Quartararo, settimo a 721 millesimi, e Pecco Bagnaia, solo ottavo a 842 millesimi dal compagno, ma molti piloti non hanno fatto time attack. Nelle pre-qualifiche, prima parte di test sul passo gara con tanti piloti in pista su una doppia gomma di medie per tarare il ritmo sul giro. Bezzecchi si fa ben notare, mentre Morbidelli e Marquez cadono nelle prove di passo gara, senza conseguenze, ma rallentando il lavoro in ottica domenica. Bene anche Quartararo, Rins e Miller, con le Yamaha in grande risalita negli ultimi gp. Ultimi venti minuti dedicati al time attack per rientrare tra i primi dieci piloti con accesso diretto alle Q2. Nel primo tentativo Marc Marquez subito in testa, seguito da Johann Zarco, Alex Rins, Joan Mir e Pedro Acosta, ma la classifica resta fluida e nel secondo time attack i tempi si abbassano ulteriormente con Bezzecchi e Di Giannantonio che ribaltano la graduatoria. Nell’ultimo tentativo si delinea la top ten. Miglior crono, e record della pista a Silverstone, per Alex Marquez in 1’57”295 con 47 millesimi su Fabio Quartararo, poi Jack Miller a 347 e Marc Marquez a 360 millesimi. Bagnaia ha ottenuto l’accesso alla Q2 con il settimo tepo a 408 millesimi di ritardo, ma gli manca ancora feeling, dietro anche a Bezzecchi e Di Giannantonio, mentre ottavo è Zarco a 446 millesimi, seguito da Rins a 524 e Aldeguer a 526 millesimi. Classifica Practice 1 A. Marquez 1’57”295 2 F. Quartararo +0.047 3 J. Miller +0.347 4 M. Marquez +0.360 5 M. Bezzecchi +0.372 6 F. Di Giannantonio +0.404 7 F. Bagnaia +0.408 8 J. Zarco +0.446 9 A. Rins +0.524 10 F. Aldeguer +0.526 Fuori dalla Q2 11 P. Acosta +0.570 12 J. Mir +0.622 13 M. Oliveira +0.704 14 M. Vinales +0.767 15 F. Morbidell +0.808 16 L. Marini +0.856 17 B. Binder +1.030 18 E. Bastianini +1.375 19 R. Fernandez +1.430 20 L. Savadori +1.807 21 A. Espargaro +2.027 22 S. Chantra +2.353 23 A. Ogura