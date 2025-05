MotoGp Silverstone, Quartararo si prende la pole. Alex Marquez secondo e Bagnaia terzo

Roma, 24 maggio 2025 - E' di Fabio Quartararo la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGp, settimo appuntamento del Mondiale. Il pilota Yamaha ha sfoderato un 1'57"233, tempo record della pista per la sua terza pole consecutiva. In griglia di fianco avrà Alex Marquez (Ducati Gresini), il migliore ieri e oggi secondo a 0"309. Con loro in prima fila, terzo con +0"589, c'è Pecco Bagnaia (Ducati). In seconda il compagno Marc Marquez, quarto a 0"681. Poi Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) quinto a 0"840 e sesto Jack Miller (Yamaha Pramac) a 0"872. In terza fila Di Giannantonio (Ducati VR46), Marini (Honda), Zarco (Honda LCR), e in quarta Morbidelli (Ducati VR46), Bezzecchi (Aprilia) e Rins (Yamaha). Alle 17 la Sprint Race.

La griglia di partenza della Sprint Race e della gara di domenica.

Prima fila 1. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'57"233 alla velocità media di 181.1 2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1'57"542 3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'57"822

Seconda fila 4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'57"914 5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1'58"073 6. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1'58"105

Terza fila 7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1'58"126 8. Luca Marini (Ita) Honda in 1'58"135 9. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1'58"140

Quarta fila 10. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1'58"225 11. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'58"343 12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1'58"457.

Live