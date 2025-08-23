Sprint Race Motogp oggi: Marquez fa 14 vittorie su 15, Diggia e Morbidelli sul podio

Balatonfokajar (Ungheria) 23 agosto 2025 - Potrebbe permettersi anche il lusso di scherzare con i rivali, ma ha troppa fame di vittoria anche per questo. Marc Marquez conferma la sua attitudine da cannibale e vince anche la sprint del Balaton Park. In Ungheria la sprint numero 15 dell'anno è ancora territorio di conquista per il numero 93, successo numero 14 del suo anno al sabato. Podio completato da due Ducati, quelle gialle del team VR46, guidate da Di Giannantonio e Morbidelli. A punti anche Marini con la Honda e Bezzecchi con l'Aprilia. Si conferma il momento difficilissimo per Pecco Bagnaia, solo tredicesimo.

La gara

Partenza perfetta da parte di Marc Marquez dalla pole position, bravissimo a distanziare i rivali nei 600 metri di allungo che separano la griglia di partenza dalla prima staccata. Questo gli permette di impostare benissimo la prima curva, lontano da pericoli. Dietro infatti sbaglia il punto di staccata Quartararo, che colpisce dentro Bastianini, portandolo largo e cadendo poi da solo una volta fuori traiettoria. Alle spalle del numero 93 duello invece tra le due Ducati del team VR46, con Di Giannantonio a vincere il primo corpo a corpo con il compagno Morbidelli. Dietro di loro salgono alla grandissimi le due Honda con Marini quarto e Mir quinto. Resta lontano in classifica, ma anche da pericoli Bagnaia. Bastianini invece certifica con la caduta provocata da Zarco la partenza sfortunatissima per lui.

Marquez davanti fa il vuoto alle sue spalle, mentre all'avvio è precipitato quasi fuori dalla zona punti Bezzecchi, ottavo e costretto a duellare con Pol Espargaro per prendersi il settimo posto. Costretto al passaggio dai box Binder, alle prese con un problema tecnico, Aldeguer davanti cerca il bis dopo il podio in Austria e insidia le prime posizioni passando Mir per il quinto posto. Nonostante il circuito stretto e tortuoso, la possibilità di poter sfruttare al massimo le gomme accende i duelli in pista e la lotta è molto maschia.

A centro gruppo è pimpante Pedro Acosta, ma la sua spregiudicatezza porta anche a errori di gioventù. Nel duello con il campione del Mondo in carica Jorge Martin, lo squalo di Mazarron trova il varco, ma quando ci si inserisce, arriva con troppa foga e chiude l'anteriore, portandolo alla caduta. Le posizioni si cristallizzano davanti. Marquez è troppo più veloce rispetto ai due italiani del team VR46. Dietro invece Marini non ha abbandonato l'idea del podio e prova a ricongiungersi con le due Ducati gialle, trascinandosi dietro un gruppo che porta con sé anche Aldeguer, Mir e Bezzecchi.

Anche in Ungheria gli ultimi giri sono una cavalcata solitaria da parte di un uomo solo al comando della Ducati e del Mondiale. Marc Marquez è intoccabile anche in Ungheria e vince la sprint numero 14 (su 15) del Mondiale. Ennesimo colpetto in classifica del numero 93 ai suoi rivali, con Di Giannantonio e Morbidelli a seguire lo spagnolo. Marini bravissimo chiude in quarta posizione, davanti ad Aldeguer, Mir e Bezzecchi solo settimo. In zona punti anche Alex Marquez e Jorge Martin, mentre è notte fonda nel box di Bagnaia, tredicesimo al traguardo.

Il risultato della gara e classifiche

M. Marquez (Ducati) 21:13.465, Di Giannantonio (Ducati), Morbidelli (Ducati), Marini (Honda), Aldeguer (Ducati), Mir (Honda), Bezzecchi (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Martin (Aprilia), P. Espargaro (KTM), R. Fernandez (Aprilia), Miller (Yamaha), Bagnaia (Ducati), Oliveira (Yamaha), Ogura (Aprilia), Rins (Yamaha), Acosta (KTM), Binder (KTM), Bastianini out (KTM), Zarco out (Honda), Quartararo out (Yamaha).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 430, A. Marquez (Ducati) 278, Bagnaia (Ducati) 221, Bezzecchi (Aprilia) 181, Di Giannantonio (Ducati) 153, Morbidelli (Ducati) 151, Acosta (KTM) 144, Aldeguer (Ducati) 126, Zarco (Honda) 114, Quartararo (Yamaha) 103, Binder (KTM) 82, R. Fernandez (Aprilia) 73, Viñales (KTM) 69, Bastianini (KTM) 63, Marini (Honda) 61, Ogura (Aprilia) 53, Miller (Yamaha) 52, Mir (Honda) 46, Rins (Yamaha) 42, Martin (Aprilia) 10, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, P. Espargaro (KTM) 8, Oliveira (Yamaha) 6, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 1.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 479, Aprilia 212, KTM 195, Honda 164, Yamaha 134.