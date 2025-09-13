MotoGP sprint: Bezzecchi interrompe il dominio dei Marquez, Marc cade e Alex è secondo

Misano Adriatico 13 settembre 2025 – Il mono-Marquez delle sprint si interrompe di colpo e lo fa nella riviera romagnola. Nella gara del sabato del Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini, vince Marco Bezzecchi, bravissimo a conquistare la pole in mattinata e a costringere Marc Marquez oltre al limite, fino alla caduta del cannibale catalano. Il Bez festeggia con la sua gamba di legno, citando Aldo, Giovanni e Giacomo: il "GarBez". Dietro di lui Alex Marquez secondo e Di Giannantonio vince il duello tra Ducati gialle con Morbidelli, per salire sul podio. A punti anche Marini per gli italiani, mentre Bagnaia molto male, chiude solo tredicesimo. Interrotta a quota 29 la serie di successi Ducati nelle sprint.

La gara

Partenza perfetta da parte di Bezzecchi, scatto ideale del riminese, bravo a proteggere così la prima posizione dall'attacco di un assatanato Marc Marquez. Il catalano scattato dalla quarta posizione in seconda fila infatti sfreccia davanti a Quartararo e il fratello Alex, con un meraviglioso attacco nella variante del Parco per prendersi la seconda posizione. Dietro scorrono tutti senza particolari contatti, con Bagnaia a faticare nel suo scatto dal via, precipitato in undicesima posizione. Ottimo l'avvio invece di Di Giannantonio, salito in quinta posizione a timonare un tridente tutto italiano con Morbidelli e Marini.

Il ducatista prova a mettere le proprie ruote davanti al riminese di Aprilia, ma fatica a trovare un posto per tentare l'attacco. Bezzecchi resiste bene nella prima parte di tracciato e allunga nella seconda, eseguendo sempre in maniera perfetta il tratto veloce del circuito. Continua invece a scendere in classifica Bagnaia, superato in pista anche da Raul Fernandez e Zarco a causa di un errore dell'italiano. Giro cinque: cade Quartararo, molto al limite per cercare di tenere il ritmo del trio di testa. Bezzecchi prova a dare uno strattone al gruppo, ma non riesce a scrollarsi dal codone il catalano con la Ducati numero 93.

La pressione di Marc Marquez, costringe il riminese a una guida molto al limite. Verso il finale del giro 5 brivido per Bezzecchi, che nel finale di giro perde per un istante la moto, vedendosi così lo spagnolo ridurre a zero il distacco. Bellissimo l'attacco sul cambio di direzione in ingresso di Curva 6 da parte del ducatista per prendersi il vertice della gara. Tentativo di strappo immediato da parte del catalano, il quale però a sorpresa cade alla Misano 1 dello stesso giro. Bezzecchi si ritrova così nuovamente in vetta, inseguito da Alex Marquez, mentre sale sul podio virtuale della sprint Di Giannantonio.

A centro del gruppo continuano le difficoltà di Bagnaia, precipitato in quattordicesima posizione, mentre sale in zona punti Martin, portandosi dietro il connazionale Fernandez. Marini invece fatica a gestire le gomme in questa seconda parte di sprint e scende in settima posizione, superato da Acosta e Aldeguer.

Il finale della sprint è sostanzialmente una bellissima parata ad altissima velocità, un viaggio per permettere a Bezzecchi di festeggiare la vittoria in questa gara del sabato. Il riminese festeggia il successo casalingo davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio. A punti anche gli altri italiani Morbidelli, quarto e sconfitto nel duello tra Ducati gialle proprio con Diggia; Marini settimo con la Honda chiude alle spalle di Acosta e Aldeguer, metnre ottengono punti iridati anche Martin e Fernandez. Fuori dai punti e mai realmente in corsa Pecco Bagnaia, tredicesimo al traguardo.

Il risultato della gara sprint e classifiche

Bezzecchi (Aprilia) 19:52.966, A. Marquez (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Morbidelli (Ducati), Acosta (KTM), Aldeguer (Ducati), Marini (Honda), Martin (Aprilia), R. Fernandez (Aprilia), Bastianini (KTM), Zarco (Honda), Ogura (Aprilia), Bagnaia (Dcuati), Miller (Yamah), Viñales (KTM), Oliveira (Yamaha), Rins (Yamaha), A. Fernandez (Yamaha), Chantra (Honda), Binder out (KTM), M. Marquez out (Ducati), Quartararo out (Yamaha).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 487, A. Marquez (Ducati) 314, Bagnaia (Ducati) 237, Bezzecchi (Aprilia) 209, Acosta (KTM) 188, Di Giannantonio (Ducati) 168, Morbidelli (Ducati) 167, Aldeguer (Ducati) 131, Quartararo (Yamaha) 129, Zarco (Honda) 117, Binder (KTM) 95, Marini (Honda) 85, Bastianini (KTM) 84, R. Fernandez (Aprilia) 79, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 69, Miller (Yamaha) 54, Mir (Honda) 50, Rins (Yamaha) 45, Martin (Aprilia) 31, P. Espargaro (KTM) 16, Oliveira (Yamaha) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 1.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 541, Aprilia 239, KTM 237, Honda 186, Yamaha 160.