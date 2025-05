MotoGp Sprint Race: Alex Marquez firma il primo successo nella mini corsa. Si rivede l’Aprilia con Bez 4°

Silverstone 24 maggio 2025 - Marc Marquez non torna a dettare la sua legge nella sprint, a Silverstone si impone suo fratello Alex. Gara perfetta condotta dal catalano, il quale approfitta dell'errore del fratello per prendere il comando e dettare la sua legge in una gara priva di grandi colpi di scena. Conclude il podio tutto Ducati Di Giannantonio, mentre si rivede nelle posizioni di vertice l'Aprilia. Super Bezzecchi infatti mette la moto di Noale al quarto posto, solo sesto invece Bagnaia, il quale ha sofferto molto negli ultimi giri un crollo verticale di prestazione delle gomme.

La gara

Il tracciato di Silverstone è il più lungo del calendario di questa stagione di MotoGP. Quasi sei chilometri di curvoni e rettilinei, con poche staccate profonde, ma tanto lavoro in piega per i piloti. Per questo la gara sprint è caratterizzata da appena 10 giri, non per questo però è mancato lo spettacolo in pista. Lo scatto dalla pole position è pulito: nelle prime curva Quartararo mantiene il proprio primato, mentre è super Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce dalla sua peggiore qualifica di stagione, ma già nell'Hangar Straight si ritrova negli scarichi del pilota della Yamaha, dopo aver superato prima Bagnaia poi Alex Marquez. Dietro invece nessun contatto, tutti i piloti riescono a concludere il primo giro. Il solo a cadere in questa sprint è il povero Brad Binder il quale scivola, dopo aver chiuso l'anteriore durante il secondo giro.

In poche curve Marc Marquez, dopo essersi portato alle spalle di Quartararo, si libera anche del francese e prova a dettare il ritmo. Lo seguono a ruota gli altri due piloti della Ducati: Alex Marquez e Pecco Bagnaia alle sue spalle. Quello che ci mette di più è proprio il pilota italiano, il quale perde un po' il treno del compagno di team. Questa volta però il cannibale con il cupolino numero 93 non riesce a imporre la sua legge. Un errore al tornantino infati apre la porta al fratello, il quale ringrazia e si prende il vertice della gara. Dietro di loro non riesce Bagnaia a ricucire il piccolo strappo, anzi il gap aumenta, di fatto precludendo a Pecco la lotta per il successo.

Il ritmo imposto al gruppo da parte di Alex Marquez è eccezionale, di fatto lui e il fratello scappano lontano dal resto della griglia. Quartararo non riesce a difendere il quarto posto da Di Giannantonio, mentre in mezzo sale con un ritmo incredibile l'Aprilia di Bezzecchi. I tempi del centauro romagnolo sulla due ruote di Noale sono degni del duello tra i fratelli Marquez in vetta. La risalita di Bez è la grande sorpresa di questa sprint. Nonostante la pessima partenza dall'undicesima casella infatti a fine corsa riesce addirittura a concludere la gara al quarto posto, in una spint per la vera povera di colpi di scena veri.

A riaccendere la lotta infatti ci pensano le gomme di Pecco Bagnaia. Dal nulla infatti crolla la prestazione del pilota Ducati, vedendolo in rapida sequenza scendere in graduatoria, sorpassato prima da Di Giannantonio, poi per l'appunto da Bezzecchi e da Zarco, vedendolo concludere addirittura al sesto posto. Vince così con grande merito Alex Marquez, davanti al fratello Marc e a Diggia, per un podio tutto made in Ducati. Nella lotta mondiale Alex recupera sul fratello tre punti in classifica, mentre si allontana sempre più in questa lotta per il Mondiale il tre volte campione del Mondo italiano.

Il risultato della gara e le classifiche

A. Marquez (Ducati) 19:53.657, M. Marquez (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Zarco (Honda), Bagnaia (Ducati), Quartararo (Yamaha), Acosta (KTM), Miller (Yamaha), Marini (Honda), Morbidelli (Ducati), Mir (Honda), Viñales (KTM), Aldeguer (Ducati), Bastianini (KTM), Oliveira (Yamaha), A.Espargaro (Honda), Savadori (Aprilia), R. Fernandez (Aprilia), Rins (Yamaha), Chantra (Honda), Binder out (KTM).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez 180, A. Marquez (Ducati) 161, Bagnaia (Ducati) 124, Morbidelli (Ducati) 85, Di Giannantonio (Ducati) 81, Zarco (Honda) 77, Quartararo (Yamaha) 59, Aldeguer (Ducati) 48, Acosta (KTM) 48, Bezzecchi (Aprilia) 44, Ogura (Aprilia) 43, Viñales (KTM) 40, Marini (Honda) 37, Binder (KTM) 32, Bastianini (KTM) 31, Rins (Yamaha) 23, Miller (Yamaha) 20, R. Fernandez (Aprilia) 15, Mir (Honda) 12, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 3, Oliveira (Yamaha) 2.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 229, Honda 90, KTM 78, Yamaha 75, Aprilia 68.