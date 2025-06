MotoGp, anche ad Assen comanda Marquez: favoriti e strategie del gp d’Olanda

Assen, 28 giugno 2025 – Non c’è altro, se non un nome nella Moto gp 2025: Marc Marquez. Prosegue il dominio del numero 93 che ha vinto ancora la sprint race del sabato ad Assen, nonostante il quarto posto in qualifica, e ipotecato, a metà stagione, il mondiale. Secondo, come sempre, il fratello Alex, che si guarda bene dall’attaccarlo anche quando sembra averne di più, mentre continua a sprofondare Pecco Bagnaia, all’ennesima Sprint Race anonima. In casa Italia, per la lotta al podio, meglio puntare sull’Aprilia di Marco Bezzecchi e sulla Ducati Pertamina di Fabio Di Giannantonio. Insomma, resta sempre e comunque un mono-Marquez.

L’andamento del weekend

Sembrava essere un fine settimana diverso dal solito. Marc Marquez era caduto due volte al venerdì, con qualche escoriazione e una botta al gomito, infatti il miglior tempo delle prequalifiche era stato di Fabio Quartararo, con un Pecco Bagnaia sulla carta convincente con buon passo gara e buon time attack. Marc era rimasto più coperto e prudente, senza forzare per evitare ulteriori cadute, mentre il fratello Alex, come spesso succede, è salito nel corso delle sessioni. Più guardingo al mattino, più convincente al pomeriggio, il numero 73 si è in ogni caso confermato seconda forza del mondiale 2025. Passando alle qualifiche. Nella Q1 si sono ben comportati Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, che si sono qualificati alla Q2 con un margine risicato (44millesimi) sulla Honda di Joan Mir. Fuori anche Jack Miller, staccato di 187 millesimi, mentre si è ben comportato Lorenzo Savadori, che si è messo alle spalle piloti del calibro di Brad Binder, Enea Bastianini e Alex Rins. In Q2 grande lotta per la pole position. Alla fine ha prevalso Fabio Quartararo con uno straordinario giro in 1’30”651 e appena 28 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, che era parso competitivo, e 160 millesimi su Alex Marquez. Solo quarto Marc, staccato di 220 millesimi davanti a Bezzecchi e Morbidelli.

Griglia di partenza

Fila 1 F.Quartararo F.Bagnaia A.Marquez Fila 2 M.Marquz M.Bezzecchi F.Morbidelli Fila 3 F.Aldeguer F.Di Giannantonio P.Acosta Fila 4 M.Vinales R.Fernandez J.Zarco Fila 5 J.Mir J.Miller L.Savadori Fila 6 B.Binder E.Bastianini M.Oliveira Fila 7 A.Rins A.Ogura A.Espargaro Fila 8 S.Chantra

La Sprint Race

Tutti i valori sono ampiamente tornati standard in Sprint Race. Marc Marquez è partito a palla di cannone e dalla quarta piazza si è subito inserito in seconda saltando il fratello Alex e Pecco Bagnaia. Una volta salito dietro a Fabio Quartararo, ci ha messo poco a saltarlo con un sorpasso all’ultima chicane al secondo giro. Mentre il francese veniva poi risucchiato e sorpassato anche da Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Nulla di nuovo per Pecco Bagnaia, che retrocedeva fuori dalla zona podio in una anonima gara chiusa poi in quinta posizione. Davanti, Marc ha controllato e il fratello non lo ha attaccato, mentre Bezzecchi non è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza per tentare un assalto. Disastro, invece, per Quartararo, caduto a pochi giri dal termine e con Fabio Di Giannantonio salito in quarta posizione davanti a Pecco.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Non era il più veloce, ma ha vinto lo stesso. Marc Marquez si sentiva inferiore in pista, tuttavia ha saputo come difendersi ed è riuscito a vincere un’altra Sprint Race. In stagione, tra lui e il fratello, il cognome Marquez è sempre stato il primo a eccezione di Silverstone: “Ho vinto senza essere il più veloce – le parole di Marquez dopo la Sprint – Le altre volte lo sono stato, ma qui ad Assen no e siamo riusciti lo stesso ad arrivare primi lo stesso. Dobbiamo sistemare il terzo settore per la gara per essere più vicini ad Alex. Bagnaia? Non so cosa sia successo, ma nelle prove era più veloce di noi”. C’è ancora una nottata a disposizione per migliorare, dunque, e dopo due cadute al venerdì era normale non essere al 100% al sabato: “Il mio corpo mi ha detto che non potevo cadere un’altra volta, mi fa male tutto. Nella Sprint ho gestito e vediamo se in gara lunga riusciremo a essere più veloci”. Fatto sta che l’ennesima vittoria stagionale lo ha portato a 43 punti di vantaggio sul fratello Alex.

Favoriti e strategie

Anche stavolta occorre parlare al singolare. Il favorito assoluto resta Marc Marquez, nonostante la quarta casella in griglia. Il numero 93 può ripetere la stessa strategia della Sprint Race, saltarne due in partenza e poi infilare Quartararo dopo pochi giri per gestire usura gomme e pressioni. Forse non andrà in fuga, il fratello Alex è molto competitivo, ma è difficile, se non impossibile, pensare a una battaglia tra i due: in stagione non è quasi mai successo. Dietro, si gioca per il podio. Marco Bezzecchi si candida con la sua Aprilia, soprattutto col serbatoio che si svuota è in grado di risalire, ma attenzione anche a Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 e Fabio Quartararo, che è competitivo con la Yamaha ma dovrà limitare gli errori. Disperso, e forse disperato, Pecco Bagnaia, che non sembra proprio trovare il ritmo giusto con la Gp25. Un possibile outsider dalle retrovie può essere Maverick Vinales con la KTM. Per quanto riguarda le strategie, c'è molta indecisione. Le medie non sono piaciute venerdì e in tanti sono caduti, così all'anteriore o si ripercorrerà la strada della morbida oppure si andrà con una dura. Dietro, possibile di nuovo la scelta della morbida o della media in base ai dati di usura ottenuti durante il weekend. Per quanto riguarda gli orari delle gare, la Moto 3 partirà alle ore 11, la Moto 2 alle 12.15 e la Moto gp alle 14. Tutto in diretta sui canali Sky Sport. Differita in chiaro su TV8 due ore dopo.