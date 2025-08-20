Motogp, Tardozzi: “Nessuno mette in dubbio le qualità di Bagnaia”
La crisi senza fine di Bagnaia porta con sé importanti interrogativi, ma Ducati crede ancora nel pilota. Tardozzi vede sempre il lato positivo: c’è stata anche sfortuna, sta a noi aiutarlo. Ma c’è chi parla di cambiare aria…
Bologna, 20 agosto 2025 – La crisi di Pecco Bagnaia era già stata accertata dalle prestazioni di un 2025 negativo, anonimo, senza punti di forza e con un margine da Marc Marquez che si è palesato fin dai primi gp. Tutto si è poi amplificato in estate, dove il numero 93 ha vinto sei gp su sei facendo 222 punti sui 222 a disposizione, certificando un divario incolmabile e con esso la crisi di Bagnaia, che non ha trovato ciò che cercava nemmeno sui circuiti a lui più affini. La debacle in Austria ha dato una ulteriore dimostrazione del mancato feeling di Pecco con la Desmosedici, una difficoltà che contempla sia l’anteriore che il posteriore. E stavolta, sono anche arrivate dichiarazioni un po’ più piccate, come l’ormai noto ‘sì, sto perdendo la pazienza’ rilasciato ai microfoni di Dazn Spagna. E mentre c’è chi pensa che Pecco debba cambiare aria per ritrovarsi, il team manager di Ducati Davide Tardozzi prova a tenere la barra dritta.
Tardozzi: “Crediamo ancora in Pecco”
Unità è la parola d’ordine. Ducati crede ancora in Pecco Bagnaia, ma è anche lecito chiedersi quanto Bagnaia creda ancora in Ducati. Forse è esagerato pensare a una clamorosa uscita di scena per il 2026, ma qualcuno pensa possa essere utile al pilota italiano cambiare aria e respirare qualcosa di diverso. Prima motivazione ritrovare feeling altrove dato che questa Desmosedici non cambierà radicalmente per il prossimo anno e in seconda battuta sfilarsi da questo continuo paragone con un compagno di box ingombrante come Marquez. Ducati, invece, non ci pensa nemmeno a questa ipotesi: “Continuo a insistere, noi crediamo in Pecco – le parole di Tardozzi a Motorsport.com – Nessuno mette in discussione le sue qualità, ha vinto due mondiali, se li è meritati, ne ha vinto uno in Moto 2 e anche in Austria nella prima parte di weekend si è vista la sua velocità”. Tardozzi, dunque, ha fiducia e la stagione di Bagnaia è stata anche inficiata da colpi di sfortuna. Insomma, si guarda al lato positivo: “Quando non ha problemi è in prima fila. A Brno aveva fatto la pole. Sta a noi trovare la quadra e aiutarlo e la prima volta che tornerà sul podio saremo tutti felicissimi”, ancora il team manager. Viene da chiedersi, dunque, cosa stia limitando le prestazioni di Pecco, perché non può essere solo sfortuna: “La moto andava bene fino al warm up, anche nella prima parte di gara stava andando bene – sempre Tardozzi – Dobbiamo capire perché succedano certi problemi e da lì cercare di risolverli, ma il potenziale c’è tutto. Lui ha fatto un ottimo venerdì e una ottima qualifica, poi è successo quello che è successo”. Adesso ci sono le residue gare del 2025 per trovare una via di uscita, non tanto per questo mondiale - già nelle mani di Marquez - quanto per tornare a giocarselo nel 2026 dato che i regolamenti tecnici saranno ancora questi e il dna della moto non cambierà più di tanto. Senza una via di uscita quanta fiducia ci sarò tra Bagnaia e Ducati e viceversa? Leggi anche - Moto gp, Stoner critico sull'elettronica: "Stiamo facendo gli stessi errori della F1"
