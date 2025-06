MotoGp, Tardozzi: “Contento per Marquez. Bagnaia? Dobbiamo trovare una soluzione”

Bologna, 25 giugno 2025 – Una Ducati vola, e ha il numero 93, l’altra arranca, e porta il numero 63. Marc Marquez è il leader incontrastato di questo 2025 e comanda legittimamente il mondiale con 40 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 110 su Pecco, il compagno di box che proprio con la Gp25 non si è mai trovato e non si trova tuttora. La Desmosedici calza a pennello per Marc, non per Francesco che lotta, ci prova, ma va più piano degli altri e non conosce i motivi che lo hanno portato a non ripetere i tempi del 2024. Manca fiducia all’anteriore, in staccata, poi il consumo esagerato degli pneumatici che lo porta a calare di prestazione col passare dei giri. Anche al Mugello, il tracciato amico, non c’è stata la svolta.

Tardozzi: “Pecco è sempre Pecco. Dobbiamo aiutarlo”

Nonostante il lavoro degli ingegneri, dei tecnici, l'analisi dei dati, non esiste una spiegazione univoca sulle difficoltà di Pecco Bagnaia. Lo ha ammesso lo stesso pilota nel post gp del Mugello, chiuso amaramente al quarto posto con sorpasso finale subito da Fabio Di Giannantonio di VR46. In casa Ducati, però, non ci si vuole arrendere e si farà di tutto per aiutare Pecco, anche perché i suoi problemi potrebbero protrarsi anche nel 2026. Sarebbe un disastro. Davide Tardozzi, il team manager, ha parlato così a TNT Sports: "Quando ci sono due piloti, uno sul podio e l'altro in sofferenza, io sto sempre dalla parte di quello più in difficoltà – si legge su motorsport.com – Sono molto felice per Marquez, che ha fatto una gara fantastica gestendo le gomme nel migliore dei modi. Dall'altra parte mi aveva esaltato l'avvio di Pecco, ma poi ha avuto un calo di aderenza alla gomma anteriore e non è riuscito a tenere il podio". E a qualcuno potrebbero venire dubbi sul talento di Bagnaia, ora che la moto non lo assiste, ma non a Tardozzi, che continua a credere nelle qualità dell'ex campione iridato: "Pecco è sempre Pecco e non abbiamo dubbi sulla sua velocità", la risposta eloquente del team manager. Tocca allora al team aiutarlo, trovare le contromisure alle sue difficoltà. I dischi maggiorati sembravano aver risolto in parte i problemi con il podio di Aragon, ma al Mugello si è tornati indietro: "Ci manca qualcosa per aiutarlo perché soffre sempre delle stesse cose. Dobbiamo trovare una soluzione – la chiosa di Tardozzi – Per ora non l'abbiamo trovata, ma Bagnaia è il campione di sempre e ha la velocità per lottare con Marc a ogni gara". Prossimo step ad Assen dal 27 al 29 giugno. Una occasione di riscatto.