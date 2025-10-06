MotoGp, Tardozzi: “Pecco è devastato, ma crediamo in lui. Ora analisi profonda”

Bologna, 6 ottobre 2025 – Tutto svanito nel giro di pochi giorni. Dalla tripletta di Motegi all’ultimo posto, più caduta, di Mandalika. Da battere Marc Marquez e prenderle da Somkiat Chantra, con massimo rispetto parlando. Il mondo di Pecco Bagnaia capovolto in poche ore. Dalle stelle alle stalle. Il 2025 proprio non vuole raddrizzarsi e, ogni volta che sembra aver trovato una mezza soluzione, nel weekend successivo tornano i problemi di sempre. Specialmente due: grip al posteriore, poco o pochissimo per la sua guida, e i movimenti in frenata della Desmo, che tolgono ogni tipo di feeling al pilota. Una domenica triste per Bagnaia a Mandalika, caduto quando era ultimo e staccato una vita dal primo, cioè Aldeguer che una Ducati la guida anche lui, seppur non ufficiale. Qualcosa non va, ma il team non riesce ancora a trovare una soluzione definitiva che consenta a Pecco di andare forte ovunque. Mentalmente, inevitabilmente, è sempre più difficile tenere la barra dritta.

Tardozzi: “Pecco devastato, ma crediamo in lui”

Non solo il lato tecnico, su cui gli ingegneri sono al lavoro, ma anche quello mentale. Pecco Bagnaia ha forse vissuto il fine settimana più brutto della sua carriera. Passi non è essere veloce per vincere un mondiale, ma stare dietro a tutti è troppo per un bi-campione del mondo Moto gp. Tardozzi ha illustrato la situazione di Pecco: “E’ devastato, prima come persona e poi come pilota. Vogliamo proteggere sia lui sia le sue emozioni – il commento di Tardozzi sul fatto di non mandare il pilota davanti ai giornalisti – Lui è un ragazzo sensibile e un pilota veloce e in questo momento pensiamo sia meglio lasciarlo tranquillo. Ora lo scopo è metterlo nelle condizioni di poter performare in Australia”. E una stagione così potrebbe anche minare alle fondamente la fiducia reciproca tra Pecco e la squadra, ma per Tardozzi non è così: “Penso che lui creda in noi al 100%. Ci conosce da tanto tempo e a tutti i livelli e non c’è mai stata una sola volta in cui penso abbia dubitato di noi. Facciamo sempre il 100% per aiutarlo”. Si tratta ora di capire e analizzare i problemi. Come si sia passati da Motegi a Mandalika non è chiaro e saranno giorni di intense riflessioni a Borgo Panigale. Serve capire: “Ci dispiace molto per come siamo passati da dominare sette giorni fa al disastro indonesiano. Crediamo in Bagnaia e lo abbiamo sempre detto nelle precedenti sedici gare. Cercheremo di fare in settimana una profonda analisi”. E per aiutare Bagnaia non si può nemmeno tornare indietro al 2024. Per regolamento il pilota non può usare alcune specifiche della Gp24, come affermato anche da Tardozzi. Non ci sono le concessioni per Ducati: “Non sappiamo perché Pecco non ha performato. Motori? Quello dell’anno scorso ha una omologazione diversa e se lo avessimo usato saremmo andati fuori regolamento. Ducati non fa queste cose”. Tra due settimane in pista a Philip Island per provare a risalire.

Leggi anche - Moto gp, spavento Marc. Aldeguer, è nata una stella