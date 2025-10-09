Motogp, tensione tra VR46 e Tardozzi? Quei test di Bagnaia con l’aiuto dell’Academy

Bologna, 9 ottobre 2025 – Un rapporto da ridefinire, anche sulla base degli accordi contrattuali. Tra VR46 Pertamina e Davide Tardozzi, team manager della squadra ufficiale Lenovo, potrebbero essere nate delle tensioni latenti. O meglio, delle discrepanze comunicative. Una incrinatura che apre la porta ai rumors, soprattutto dopo la foto, probabilmente senza uno scopo di mercato, di Valentino Rossi sulla nuova V4 Yamaha. Ma qui si entra ancora nel campo delle illazioni, cioè di un eventuale passaggio di VR46 con i tre diapason. Restano, invece, le divergenze tra Uccio Salucci e Davide Tardozzi nelle ultime settimane. Tutto nasce dai test di Misano, dove Pecco Bagnaia avrebbe provato la Desmosedici versione 2024 con l’aiuto dell’Academy.

Morbidelli conferma: “Ce lo ha chiesto Ducati”

L’inghippo, secondo le ricostruzioni, è presto detto. Per aiutare Pecco Bagnaia a risolvere i suoi problemi sulla Gp25, Ducati avrebbe chiesto a VR46 di far provare la moto vecchia al pilota bi-campione del mondo Motogp in occasione dei test di Misano post gran premio di San Marino. Lì, il team Lenovo avrebbe trovato riscontri interessanti e infatti Bagnaia si era detto soddisfatto della giornata di lavoro che poi ha portato al dominio netto e incontrovertibile di Motegi. Ecco, probabilmente Borgo Panigale avrebbe voluto mantenere segreta la notizia che invece VR46 ha divulgato prima con Uccio Salucci e poi con Pablo Nieto sull'utilizzo della Gp24 da parte di Pecco. ‘Siamo una famiglia, perché non aiutare Pecco – le parole di Nieto durante uno dei recenti gp, come riportato da Formulapassion –. Le due moto sono diverse, partendo dal telaio, passando dal forcellone e l’elettronica e anche i motori non sono uguali. Anche se non sembra ci sono sempre piccole differenze”.

Successivamente, a mettere il timbro sulla vicenda, è arrivata anche la conferma di Franco Morbidelli: “Ci è stato chiesto di farlo e abbiamo dato il nostro supporto alla casa madre”, le parole del pilota VR46, sempre riportate dal sito specializzato. Insomma, è stata resa pubblica una situazione che Davide Tardozzi avrebbe voluto mantenere riservata e questo può aver aperto una piccola frattura tra i rapporti interni nel mondo Ducati, senza dimenticare che Borgo Panigale ha deciso di premiare la stagione di Alex Marquez fornendogli per il 2026 una moto factory, in teoria al pari della squadra ufficiale e di Fabio Di Giannantonio in VR46. La stagione di Gresini, inoltre, è stata migliore di quella VR46 e questo può avere un peso nei rapporti interni. Nel frattempo, però, c’è chi sta speculando sulla foto fatta da Valentino Rossi sulla nuova V4 Yamaha, ipotizzando di nuovo una possibile pista tre diapason per il team del Dottore; e si sa che il 2026 potrebbe essere una annata con tanti movimenti di mercato in vista del 2027 e del cambio regolamentare…Insomma, che questa spigolatura comunicativa possa tramutarsi in un colpo di scena è prematuro da affermare, ma di sicuro resta una situazione da monitorare.