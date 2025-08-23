Qualifiche MotoGp Ungheria: pole Marquez sul nuovo circuito di Balaton Park davanti a Bez e Diggia

Balatonfokajar (Ungheria) 23 agosto 2025 – Circuito nuovo, gerarchie tutte da stabilire, ma davanti non cambiano mai le carte in tavola. Il più veloce di tutti è Marc Marquez e il ducatista si porta a casa la pole position numero 8 della propria stagione. C'è però tanto di cui gioire da italiani: sono ben quattro i piloti nostrani alle spalle dello spagnolo. Bezzecchi guida il gruppo con la sua Aprilia, al secondo posto dopo essere passato dalla Q1, mentre Di Giannantonio è terzo avendo seguito lo stesso percorso del riminese. Bastianini quarto e Morbidelli quinto, davanti a Quartararo in griglia di partenza. Disastro Bagnaia: eliminato nella prima sessione e solo quindicesimo al via delle due gare di oggi e domani.

Qualifiche 1

Sul nuovissimo circuito di Balaton Park si corre l'edizione 2025 del Gran Premio di Ungheria per il Motomondiale. Circuito veloce, caratterizzato da tanti cambi di direzione. Nelle sessioni di ieri tante difficoltà per Pecco Bagnaia, che deve conquistarsi così il diritto a lottare per la pole position passando dalla Q1. Insieme al torinese in questa sessione anche Bezzecchi, il Campione del Mondo in carica Martin e Di Giannantonio, tra i favoriti a passare il turno.

Già dai primi tentativi si capisce quanti siano i piloti ad avere una reale chance di passaggio del turno. Di Giannantonio è il primo pilota a battere un colpo e mettersi davanti a tutti in 1:37.773. Il pilota romano setta il suo giro migliore al primo tentativo, ma viene battuto sia da Binder, sia da Martin, i quali gli guadagnano un decimo e mezzo. Arriva però volando Marco Bezzecchi sulla sua Aprilia. Il centauro di Rimini prepara il suo giro in solitario ed è un capolavoro per velocità ed efficacia. Rispetto ai rivali il riminese guadagna oltre sei decimi e chiude addirittura sotto il muro del minuto e trentasette, in 1:36.974. Grandi difficoltà invece per Pecco Bagnaia, il quale rinuncia addirittura a concludere ogni tentativo veloce, concludendo il primo stint in fondo e senza tempo registrato.

Il tre volte Campione del Mondo della Ducati non si dà però per vinto e dopo un rapido consulto ai box, è il primo a scendere in pista per il suo secondo stint. Il giro compiuto in solitaria è di quelli di altro livello e mette il ducatista in momentanea seconda posizione, a poco più di un decimo dal connazionale di Aprilia. Si vuole invitare però alla lotta per il passaggio del turno Jack Miller, il cui tempo sorprende tutti e mette la sua Yamaha davanti a Pecco Bagnaia in seconda posizione, dopo i tentativi di Martin e Di Giannantonio che però non bastano a sopravanzare il ducatista.

Negli ultimi concitati due minuti di turno, Bezzecchi si mette al sicuro, migliorando di un ulteriore decimo il proprio giro veloce, rinforzando il suo primo posto. Brad Binder fa la differenza con la sua KTM e si mette al secondo posto per strappare il pass al turno successivo. Gli ultimi due tentativi di Bagnaia vengono abortiti a causa di alcuni errori, per la disperazione del pilota italiano. Sembra tutto scritto per le prime due posizioni, ma all'ultimo istante possibile, Fabio Di Giannantonio firma un 1:37.047, lo stesso tempo di Brad Binder, che però gli permette di ottenere il passaggio del turno insieme a Marco Bezzecchi. Beffati Binder e Miller, ma soprattutto eliminato Pecco Bagnaia, che continua a mostrare tutte le difficoltà a digerire il circuito ungherese.

Qualifiche 2

Bezzecchi e Di Giannantonio si uniscono ai primi dieci piloti delle pre-qualifiche e partecipano così alla lotta per la pole position di questo Gran Premio di Ungheria. Pedro Acosta cade durante il suo primo giro e costringe molti ad abortire il proprio giro veloce a causa della bandiera gialla. Tra questi però non figura Marc Marquez, subito a dare un netto strattone alla lotta per la pole position, fermando il cronometro sull'1:36.822. Tutti coloro che riescono a completare il loro primo tentativo sono lontani oltre mezzo secondo dal leader della classifica Mondiale.

La dittatura del cronometro imposta dal ducatista però trova concorrenti e accende una meravigliosa lotta alle sue spalle. Enea Bastianini, come successo nelle prime sessione di questo Gran Premio, emerge e si mette in momentanea seconda posizione, anche lui fermando il tempo sotto il minuto e trentasette. A seguire l'italiano di KTM c'è Joan Mir, che mette la sua Honda al terzo posto, davanti alle Ducati di Aldeguer, Morbidelli e al suo compagno di squadra in HRC, Luca Marini.

Bezzecchi resta a guardare il suo primo stint e sceglie di entrare in pista solo nell'ultima parte della sessione con l'unico set di gomme morbide a sua disposzione. Entra in pista insieme a Pedro Acosta, con lo spagnolo a caccia del suo primo giro veloce dopo essere caduto in precedenza. Lo spagnolo di KTM però non trova ritmo e si deve accontentare solo del decimo tempo. Il suo tentativo però lancia la lotta per la pole position del finale di sessione. Il Bez suona la riscossa per Aprilia e fa venire i brividi a Marquez, fermando il cronometro a soli 162 millesimi di distacco, firmando così il secondo tempo.

È una lotta serrata, ma nonostante tantissimi giri di altissima qualità, nessuno sembra avvicinarsi al tempo messo a segno da Marc Marquez. Come il cannibale catalano, c'è solo lui, al suo ultimo tentativo infatti ritocca ancora il proprio giro veloce e con un meraviglioso 1:36.518, mettendo in riga tutti i rivali e conquistando la prima pole position della storia della MotoGP sul circuito di Balaton Park. In prima fila con la Ducati numero 93 super Marco Bezzecchi, con Di Giannantonio a completare la prima fila. In generale dietro a Marquez sono quattro gli italiani in fila, con tre moto diverse: infatti Bastianini con KTM e Morbidelli con una seconda Ducati aprono la seconda fila davanti a Quartararo.

La griglia di partenza di MotoGP

Prima fila: Marc Marquez (Ducati 1:36.518); Marco Bezzecchi (Aprilia +0.290); Fabio Di Giannantonio (Ducati +0.354).

Seconda fila: Enea Bastianini (KTM +0.424); Franco Morbidelli (Ducati +0.513); Fabio Quartararo (Yamaha +0.524).

Terza fila: Pedro Acosta (KTM +0.581); Fermin Aldeguer (Ducati +0.612); Luca Marini (Honda +0.659).

Quarta fila: Joan Mir (Honda +0.721); Alex Marquez (Ducati +0.731); Pol Espargaro (KTM +1.104).

Quinta fila: Brad Binder (KTM); Jack Miller (Yamaha); Francesco Bagnaia (Ducati).

Sesta fila: Raul Fernandez (Aprilia); Jorge Martin (Aprilia); Johann Zarco (Honda).

Settima fila: Miguel Oliveira (Yamaha); Alex Rins (Yamaha); Ai Ogura (Aprilia)