Mugello, la legge di Marc Marquez. Pole n. 100 e ottava Sprint dell’anno. Bagnaia terzo e deluso: "Ma lotto»

dall’inviato

SCARPERIA (Firenze)

Marquez e ancora Marquez. Sì, stiamo parlando di Marc che nel sabato del Mugello ha portato a casa tutto quello che si poteva prendere. Pole, con un guizzo d’istinto incredibile e che è valso anche il nuovo record sul giro della pista toscana. E vittoria nella Sprint, regalando solo tre, quattro, giri di (falso) timore degli avversari e poi diventando imprendibile per tutto e tutti. Marquez se la gode, ricorda che ha (addirittura) commesso un errore alla partenza che ha rischiato di rovinargli la festa, ma poi gli sono bastate tre curve per tornare a pungere Bagnaia e Alex Marquez che avevano intenzione di scappare. Già, Bagnaia. Il suo sabato del suo Mugello finisce con il volto scuro. E se il secondo posto in griglia di partenza può consegnare lampi di ottimismo in vista della gara di oggi, il podio (terzo posto) nella Sprint non gli basta affatto. "Sono amareggiato – le prime parole di Pecco –. Mi dispiace tantissimo, ma ero in difficoltà. Come al solito, purtroppo. Non riesco a fare quello che vorrei e il mio problema con la gomma anteriore continua a non risolversi. Stiamo facendo di tutto, assolutamente di tutto, ma la situazione è questa.

Nella Sprint – continua Bagnaia – ho girato tre, quattro, decimi più piano dell’anno scorso. Per prendere il podio, negli ultimi giri, mi sono dovuto difendere da Viñales e per farlo ho anche rischiato tantissimo. Non riesco ad avere velocità e stabilità e mi dispiace moltissimo perché sapete quanto mi piace e quanto sono legato al Mugello".

L’obiettivo è quello di provare a trasformare la salita del sabato in qualcosa di importante, oggi, in gara. Pecco partirà dalla prima fila, proprio in mezzo ai due Marquez e… "faremo di tutto per recuperare in gara. Mi piacerebbe poter dire che sul doppio del percorso, rispetto appunto alla durata della Sprint, faremo meglio, ma…".

La stagione intanto corre veloce e dopo il risultato di ieri, la classifica mondiale dice che Bagnaia (terzo) è già lontano da Marquez (il leader) di 98 punti. Marc che nel 2025 continua ad essere il re assoluto delle Sprint avendone vinte 8 delle 9 che si sono corse fino ad oggi. "Eppure – dice lo spagnolo… insaziabile – mi manca ancora qualcosa per poter essere tranquillo nella gestione delle mie gare".

Applausi a Marquez sono arrivati da Federica Brignone, ospite al Mugello del team Aprilia e anche da Fabio Cannavaro che ieri, in qualche modo ha sostituito il direttore di corsa, Antonio Canu, sventolando la bandiera a scacchi sull’arrivo della Sprint.

Qualche tifoso ha fischiato Marc, con la reazione del team manager Ducati Davide Tardozzi: "Zitti – ha detto col dito solevato – è rosso anche lui". Presente al Mugello anche Marc Cavendish e oggi direttamente dal mondo Formula Uno, arriveranno oltre al presidente di Liberty, Stefano Domenicali, i piloti Jean Alesi e Marc Webber.