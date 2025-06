Mugello, Re Marc più forte di tutto. Il weekend perfetto oltre i fischi. Lo show di Marquez oscura Pecco

dall’inviato

SCARPERIA (Firenze)

Novantatrè volte Marquez. Sì, proprio 93, come il suo numero, quello stampato sul cupolino della sua moto, quello che ieri, con il trionfo sulla pista del Mugello ha fissato il nuovo aggiornamento alla lista delle sue vittorie. Il Gp d’Italia consegna così a Marc il successo personale (in tutte le categorie) numero 93. Vittoria, quella firmata al Mugello che si trasforma in una stilettata – probabilmente decisiva – anche alla possibilità che Pecco Bagnaia possa diventare in qualche modo un avversario diretto nella caccia al titolo. I punti che separano Marco e Pecco nella classifica mondiale, da ieri sono 110. Cifra considerevole, soprattutto perchè evidenziata dalle difficoltà che Bagnaia ha nella gestione della sua Ducati per arrivare ad affiancare il rendimento del campione spagnolo, compagno di team.

Marquez che torna a vincere al Mugello dopo 11 anni è stato però un qualcosa che il pubblico, quello colorato con le magliette rosso Ducati, è riuscito a digerire solo in parte. E sotto il podio, i sorrisi di Marc sono stati accompagnati da un anomalo mix di applausi e fischi. Applausi perché comunque la vittoria porta alta la bandiera Ducati, fischi perchè il passato da ‘nemico’ di Marquez vive ancora di scorie lontane dall’essere smaltite. Il ds Tardozzi, dopo il richiamo alla maglia (rossa) che sancisce l’appartenenza di Marc alla Ducati, fatto sabato al termine della Sprint, ieri, prima della gara aveva provato a lanciare un messaggio abbassatensione, sul fatto che il passato, anche quello complicato e polemico, fra Marquez e Rossi, era ormai un qualcosa da libri di storia. Di superato. Ma il podio del Mugello davanti allo strapotere di Marquez non è riuscito (ancora) a far finta di niente.

"Io comunque – sottolinea lo spagnolo – ho fatto il giro d’onore con la bandiera Ducati e non quella con il numero 93. E’ e rimane il modo per ribadire che mi sento parte di questa famiglia. Io ho dato tutto. E l’ho fatto per la Ducati, per questa moto, non per me". Famiglia dove Bagnaia continua a vivere con mille complicazioni in più rispetto agli anni d’oro dei titoli mondiali. Il Mugello 2025 di Pecco è stato una gara da dimenticare. Sì, nonostante quell’inizio a testa alta, con quelle scudisciate con cui Bagnaia era riuscito a far tremare i fratelli Marquez. Uno, due, dieci sorpassi: un antipasto che sembrava presagire un Gp da numero uno. Poi… ecco la luce di Pecco che si spegne, i Marquez che si mettono in coppia e scappano e infine la beffa del podio lasciato a Di Giannantonio.

"Sono dispiaciuto – si confessa Bagnaia –. Provo rabbia, perché so cosa posso fare, so di poter vincere le gare, ma non sono nella condizione di poterlo fare. Nessuno mi sa spiegare come mai quest’anno non riesco ad andare come ho sempre fatto". Il volto scuro e mille dubbi che ormai lo attanagliano, convincono Pecco a lanciare un messaggio forte e chiaro: "Io sono uno che non molla mai, metto tutto me stesso in tutto. Sempre. Penso così che tutto questo possa aiutarmi a comprendere meglio tante situazioni, tante persone e capire cosa poter fare in futuro". Superfluo aggiungere altro.