Oggi le prequalifche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Pecco: "A Misano via gli incubi, voglio la top 5»

dall’inviato Ecco Misano e Bagnaia prova, si sforza e tenta di regalarsi un sorriso. Certo, l’atteggiamento, non potrà essere lo...

di RICCARDO GALLI
12 settembre 2025
Valentino Rossi con la compagna Francesca Novello ieri all’evento Dorna MotoGp al teatro ‘Galli’ di Rimini

dall’inviatoEcco Misano e Bagnaia prova, si sforza e tenta di regalarsi un sorriso. Certo, l’atteggiamento, non potrà essere lo stesso di Marquez, che proprio a Misano vuole aggiungere alla sua classifica il massimo dei punti per trasformare il match point mondiale del prossimo Gp (in Giappone) una sorta di facile passerella. Parola a Pecco: "Il mio primo obiettivo è di fare decisamente meglio rispetto all’incubo che ho vissuto la settimana scorsa a Barcellona. Poi, se mi chiedete dove voglio provare a portare la mia Ducati in questo weekend, rispondo che mi piace immaginarmi nella top 5. Stare nei primi cinque è un obiettivo che mi sento di mettere nel mirino, certo…".

Bagnaia si ferma un attimo per voler misurare al meglio le parole e riprende: "Dovrò fare bene ed essere veloce da subito, dalle libere del venerdì (oggi ndr) perchè Misano, ma è altrettanto vero che anche gli altri piloti la conoscono e sanno come ottenerci il massimo". In sala interviste, Pecco si presenta con il cagnolino, Turbo. Lo accarezza, lo tiene sulle gambe e chiude così: "Come sto vivendo questa stagione così difficile? Navigare nelle difficoltà ti fa mettere in dubbio il tuo valore…".

Marquez? Non vincerà il titolo a Misano e a chi gli riporta la provocazione che ha invaso i social sul fatto che a Barcellona avrebbe fatto i suoi calcoli per non vincere il Mondiale (ed eguagliare Rossi a quota nove titoli) proprio a Misano, Marc ha risposto in secco e a muso duro: "Vadano pure a f…". Infine Marco Bezzecchi (che insieme a Jorge Martin e al numero uno di Aprilia, Rivola, è stato ospite speciale della Brembo che fornisce l’impianto freni della Rs-Gp). "Sto meglio dopo il botto di Barcellona, ma ancora non sono risalito su una moto…". Vedremo oggi.

Il programma. Oggi (ore 10.40) libere MotoGp; ore 15 prequalifiche MotoGp. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.

