Oggi le prequalifche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Pecco: "A Misano via gli incubi, voglio la top 5»

dall’inviatoEcco Misano e Bagnaia prova, si sforza e tenta di regalarsi un sorriso. Certo, l’atteggiamento, non potrà essere lo stesso di Marquez, che proprio a Misano vuole aggiungere alla sua classifica il massimo dei punti per trasformare il match point mondiale del prossimo Gp (in Giappone) una sorta di facile passerella. Parola a Pecco: "Il mio primo obiettivo è di fare decisamente meglio rispetto all’incubo che ho vissuto la settimana scorsa a Barcellona. Poi, se mi chiedete dove voglio provare a portare la mia Ducati in questo weekend, rispondo che mi piace immaginarmi nella top 5. Stare nei primi cinque è un obiettivo che mi sento di mettere nel mirino, certo…".

Bagnaia si ferma un attimo per voler misurare al meglio le parole e riprende: "Dovrò fare bene ed essere veloce da subito, dalle libere del venerdì (oggi ndr) perchè Misano, ma è altrettanto vero che anche gli altri piloti la conoscono e sanno come ottenerci il massimo". In sala interviste, Pecco si presenta con il cagnolino, Turbo. Lo accarezza, lo tiene sulle gambe e chiude così: "Come sto vivendo questa stagione così difficile? Navigare nelle difficoltà ti fa mettere in dubbio il tuo valore…".

Marquez? Non vincerà il titolo a Misano e a chi gli riporta la provocazione che ha invaso i social sul fatto che a Barcellona avrebbe fatto i suoi calcoli per non vincere il Mondiale (ed eguagliare Rossi a quota nove titoli) proprio a Misano, Marc ha risposto in secco e a muso duro: "Vadano pure a f…". Infine Marco Bezzecchi (che insieme a Jorge Martin e al numero uno di Aprilia, Rivola, è stato ospite speciale della Brembo che fornisce l’impianto freni della Rs-Gp). "Sto meglio dopo il botto di Barcellona, ma ancora non sono risalito su una moto…". Vedremo oggi.

Il programma. Oggi (ore 10.40) libere MotoGp; ore 15 prequalifiche MotoGp. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.