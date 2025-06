Orari Motogp Aragon 2025: la guida giorno per giorno (Sky e Tv8). Precedenti e segreti del circuito

Roma, 3 giugno 2025 – Non ha vinto gli ultimi due gp, Zarco a Le Mans e Bezzecchi a Silverstone, ma Marc Marquez è in fuga mondiale e ora arriva uno dei suoi tracciati preferiti. Il numero 93 del team Lenovo Ducati è in testa al mondiale con 196 punti, nonostante due errori domenicali, soprattutto quello di Austin dove era in testa, e il vantaggio sul fratello Alex è quasi di un gp (24 punti), mentre staccatissimo, con un divario forse irrecuperabile, è Pecco Bagnaia, distante ben 72 punti dal compagno di squadra. Preoccupa la mancanza di feeling per Pecco con la Gp25, difetti strutturali su cui Marquez riesce a mettere una pezza e lui no. Non è un caso, infatti, che ai primi quattro posti della classifica ci siano due Gp24, quella Gresini di Alex Marquez e quella Pertamina di Franco Morbidelli, segno che qualcosa, nello sviluppo della nuova moto, è mancato. Il motomondiale ora si sposta ad Aragon, circuito che Marc vede come salotto di casa viste le sei vittorie in carriera, compresa quella dell’anno scorso con la moto 2023. Bagnaia, invece, ci ha vinto una sola volta nel 2021 e di certo non parte con i favori del pronostico.

Circuito

Struttura ultramoderna, il MotorLand di Aragón ha avuto radici solide grazie a una storia di corse su strada ad Alcañiz, che ha ospitato eventi tra il 1963 e il 2003. Questioni di sicurezza hanno portato alla proposta e costruzione di un complesso sportivo dedicato al motorsport. Il rinomato architetto tedesco Hermann Tilke è stato incaricato di progettare la struttura e così è nato il tracciato da 5,077km e composto da 17 curve, sempre molto apprezzato dai piloti. Il primo gp risale al 2010 e da allora è sempre stato in calendario. Tante le possibilità di sorpasso, partendo da curva 1, poi il tornantino di curva 5, ma soprattutto il curvone di curva 16 dopo il lungo rettilineo opposto ai box.

Precedenti

Come detto, si corre ad Aragon dal 2010 e il primo vincitore è stato Casey Stoner su Ducati, con l’australiano che si è ripetuto l’anno successivo su Honda. Nel 2013, invece, la prima affermazione di Marc Marquez, che successivamente ha vinto quattro volte di fila dal 2016 al 2019. Poi, l’ultimo successo nel 2024 con la Gp23 sia in Sprint Race sia in gara lunga. Nel mezzo, vittorie di Alex Rins su Suzuki nel 2020, poi Pecco Bagnaia nel 2021 ed Enea Bastianini nel 2022. Aragon, in ogni caso, è tracciato che si adatta bene a Ducati per caratteristiche e ancora di più Marc Marquez partirà come favorito assoluto.

La situazione in classifica

Dopo sette appuntamenti stagionali, comanda Marc Marquez nella classifica piloti con 196 punti, davanti ad Alex Marquez con 172 e Pecco Bagnaia con 124. E' fuga. Ancora più staccati sono Franco Morbidelli, a completare il quartetto Ducati con 98 punti, appena davanti a Johann Zarco su Honda (97) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) con 88. La vittoria di Silverstone ha rilanciato Marco Bezzecchi su Aprilia, settimo a 69 punti, che precede Fabio Quartararo su Yamaha, appiedato a Silverstone dopo una grande gara. Per quanto riguarda i costruttori, dominio Ducati con 245 punti, seguono Honda con 110, Aprilia con 93, KTM con 88 e Yamaha con 84. Nella classifica dei team è invece leader Ducati Lenovo con 320 punti, a seguire Gresini con 228, Pertamina VR46 con 186 e LCR Honda con 97

Il programma del weekend

Il fine settimana di Aragon inizia venerdì 6 giugno con le libere della Moto 3 alle 9, mentre la Moto gp scende in pista per le Free Practice alle 10.45 e per le pre qualifiche alle 15. Al sabato, seconde libere Moto gp alle 10.10, poi a seguire Q1 alle 10.50 e Q2 alle 11.15, con Sprint Race da prassi alle 15. Domenica 8 giugno, gare a partire dalle 11 con la Moto 3, poi alle 12.15 la Moto 2 e alle 14.00 la Moto gp Venerdì 6 giugno Ore 9.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 9.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 13.15 Moto 3 Practice Ore 14.05 Moto 2 Practice Ore 15.00 Moto gp Practice Sabato 7 giugno Ore 8.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.50 Moto 3 Q1 Ore 13.15 Moto 3 Q2 Ore 13.45 Moto 2 Q1 Ore 14.10 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Domenica 8 giugno Ore 9.40 Moto gp Warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp gara

Dove vederlo in tv

Come sempre, ogni fine settimana di motomondiale sarà trasmesso integralmente e in diretta dai canali Sky Sport. Tra i canali 201 e 208 sarà possibile seguire il gp di Aragon, in streaming su Sky Go e Now Tv, con telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2, e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. In chiaro, invece, diretta di qualifiche e sprint race su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, mentre la domenica le gare saranno trasmesse in differita a partire dalle 14 con la Moto 3, le 15.20 con la Moto 2 e le 17.05 con la Moto gp. Dopo il weekend di Aragon si arriverà in Italia, per il tradizionale appuntamento del Mugello dal 20 al 22 giugno. Spettacolo assicurato.