Orari MotoGp Giappone 2025: come seguire in tv il Gp. I segreti del circuito di Motegi

Bologna, 23 settembre 2025 – Si tratta solo di capire quando. Marc Marquez ha praticamente vinto il titolo mondiale e, a sei weekend dalla fine, arriverà tra sabato e domenica a Motegi il primo match point. Sono 182 i punti di vantaggio di Marc sul fratello Alex (512 a 330) e per vincerlo matematicamente a Motegi il numero 93 dovrà uscire con almeno 185 punti di vantaggio. Fattibile, in sintesi, guadagnare 3 punti sul fratello tra Sprint Race e gara lunga. In ogni caso, Giappone o no, il mondiale è già stato deciso con largo anticipo e non è mai stato in discussione se non nei primi 5-6 gran premi quando Marquez ci ha messo un paio di errori. La fase centrale, invece, è stata dominante, su tutti i circuiti, soprattutto quelli meno affini con una sequenza impressionante di vittorie sia al sabato che la domenica. E’ un segnale anche per il 2026, soprattutto per Bagnaia che rischia di rimanere tagliato fuori fino al cambio regolamentare 2027, e oggi l'unico vicino a Marc appare Marco Bezzecchi con una Aprilia in forte crescita. La gara di Misano, lottata fino all’ultima curva, ha dato a Noale ulteriore carica non solo per provare a battere Marc in uno dei sei weekend finali, ma anche per cercare di inserirsi nella lotta al titolo sulla prossima stagione, quando le moto saranno ancora queste, con gli attuali motori, l’attuale aerodinamica e i dispositivi di abbassamento. Tutte componenti che saranno eliminate o modificate nel 2026, con motori meno potenti, riduzioni di alette sulle carene ed eliminazione degli abbassatori. Una rivoluzione. Intanto, via da venerdì al fine settimana giapponese.

Circuito

Situato nella splendida cornice naturale del distretto settentrionale di Kanto, il circuito Twin Ring di Motegi in Giappone è composto da un ovale di 1,5 miglia e da un tracciato stradale di 2,9 miglia costruito secondo gli standard internazionali. Realizzato da Honda nell'agosto 1997 come struttura di prova definitiva, il circuito stradale è diventato sede della MotoGP nel 1999, mentre l'ovale è stato progettato per introdurre nel Paese la cultura motoristica americana. Si tratta di un circuito medio veloce alternato a staccate impegnative, anche in discesa. Possibilità di sorpasso in curva 1 dopo il rettilineo dei box, poi nel tornantino di curva 5, che apre una parte mista di curve e contro curve fino all'mpegnativa la staccata di curva 11 in discesa, altra possibilità di sorpasso, mentre la chicane che immette sul rettilineo finale rappresenta l’ultima possibilità per un azzardo.

Precedenti

Sono tre i piloti più vincenti a Motegi: Loris Capirossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono a pari merito con 3 vittorie ciascuno. La prima edizione a Motegi risale al 1999, era in alternanza con Suzuka, con vittoria di Kenny Roberts Jr. poi dal 2004 non si è più andati via dal Twin Ring con successo di Makoto Tamada su Honda, che ha anticipato la tripletta di Loris Capirossi su Ducati dal 2005 al 2007. Ha vinto pochissimo a Motegi Valentino Rossi, solo nel 2008 su Yamaha, mentre le vittorie di Marc Marquez sono arrivate nel 2016, 2018 e 2019. Straordinaria, invece, la vittoria di Andrea Dovizioso nel 2017 sotto la pioggia e in un duello all’ultima curva proprio con Marquez. Saltate le edizioni 2020 e 2021 per pandemia, dal 2022 in avanti i vincitori domenicali sono stati Jack Miller (Ducati), Jorge Martin (Ducati) e Pecco Bagnaia (Ducati).

Programma del weekend

Servirà puntare qualche sveglia, soprattutto per le classi minori. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime libere Moto 3 e Moto 2, mentre la Moto gp inizierà il suo lavoro alle 3.45 con Free Practice 1 e alle 8 con le Practice. Al sabato, qualifiche Moto gp a notte fonda a partire dalle 3.50, poi Sprint Race sempre alle 8 del mattino. Domenica di gare a partire dalle 4 con la Moto 3, 5.15 con la Moto 2 e dalle 7 con la Moto gp.

Venerdì 26 settembre

Ore 2.00 Moto 3 Free Practice 1

Ore 2.50 Moto 2 Free Practice 1

Ore 3.45 Moto gp Free Practice 1

Ore 6.15 Moto 3 Practice

Ore 7.05 Moto 2 Practice

Ore 8.00 Moto gp Practice

Sabato 27 settembre

Ore 1.40 Moto 3 Free Practice 2

Ore 2.25 Moto 2 Free Practice 2

Ore 3.10 Moto gp Free Practice 2

Ore 3.50 Moto gp Q1

Ore 4.15 Moto gp Q2

Ore 5.45 Moto 3 Q1

Ore 6.10 Moto 3 Q2

Ore 6.40 Moto 2 Q1

Ore 7.05 Moto 2 Q2

Ore 8.00 Moto gp Sprint Race

Domenica 28 settembre

Ore 2.40 Moto gp Warm up

Ore 4.00 Moto 3 Gara

Ore 5.15 Moto 2 Gara

Ore 7.00 Moto Gp Gara

Dove vederlo in tv

Il fine settimana di Motegi è trasmesso totalmente in diretta da Sky Sport, tramite i canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now tv. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, diretta su Tv 8 sia delle qualifiche sia della Sprint Race, mentre le gare della domenica andranno in differita alle 11 con la Moto 3, alle 12.20 con la Moto 2 e alle 14 con la Moto gp. Chiuso il fine settimana di Motegi si volerà immediatamente in Indonesia dal 3 al 5 ottobre, poi Australia a metà mese e Malesia a fine ottobre. A novembre, invece, si torna in Europa per il finale tra Portogallo e Valencia.