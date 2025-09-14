Moto Gp Misano: le pagelle di Riccardo Galli

Misano Adriatico, 14 settembre 2025 – Marc Marquez fa festa a Misano e accende un duello da brividi con Bezzecchi, che porta la sua Aprilia su un podio spettacolare. Cade e l'incubo continua per Bagnaia, mentre Morbidelli sfiora il podio alle spalle di un super Alex Marquez.

Le pagelle della gara

Marc Marquez 10

Che dire. Il capolavoro, questa volta, non lo fa solo perchè si porta a casa l'ennesima vittoria, ma per come attacca, mette pressione, sorpassa e poi si difende da Bezzecchi. Marc ha fatto la differenza nei momenti, negli attimi in cui doveva farlo. Roba da campioni del Mondo e da numeri uno assoluti. Applausi.

Marco Bezzecchi 9,5

Weekend straordinario. Secondo posto altrettanto straordinario. Bez è l'unico che prova a lottare e attaccare il Fenonemo. Gara strepitosa. Misano ringrazia.

Franco Morbidelli 8

Non sale sul podio ma lo avrebbe meritato alla grande. E a chi dice perché non ha provato ad essere più cattivo sul Alex Marquez, bisogna spiegare che correre rischi inutili non vale mai la pena. Bravo.

Alex Marquez 7,5

Si gestisce bene e quando capisce che Marc e Bez se le stavano dando di santa ragione e che mettersi in mezzo sarebbe stato sbagliato, incassa e porta a casa un podio prezioso.

Luca Marini 7

Giusto premiare Luca. Giusto rivedere la sua gara e considerare il fatto che la Honda è lontana mille chilometri da Ducati e Aprilia, ma lui la sta portando avanti come una moto... vera.

Fabio Di Giannantonio 6,5

Ci si aspettava qualcosina di più, è inutile nasconderlo. Fabio avrebbe avuto numeri ed energia per stare più vicino al podio. Tattica conservativa. Ma alla fine va bene così.

Pedro Acosta 5

Problema alla sua Ktm e addio sogni e ambizioni. Diciamo così, Pedrito aveva numeri e passo per stare fra i big, ma è stato tradito dalla moto e rimane con un pugno di mosche in mano.

Pecco Bagnaia 4

Cade, scivola, finisce fuori e mette in tasca un altro 'zero punti'. Il mondo ormai sta crollando addosso a Pecco e la sua Misano quasi non ci crede vederlo così in affanno e distanza da quel campione che sapeva solo vincere.

Enea Bastianini 4

Anche per lui casa-Misano rimane con porte e finestre chiuse. Ha vissuto un weekend orribile finito con la cascatona in gara. Appuntamento con il riscatto già fissato per il 2026 perché il Bestia questa volta non era il Bestia.

Johann Zarco 0

Esce subito di scena. E il concetto di uscire di scena per il francese sembra essere diventato una pessima abitudine. A Misano, Zarco si è rovinato la giornata in un baleno quasi travolto da una condizione psicologica che lo vede sempre meno lottatore e pilota motivato. Il 2025 corre via in fretta poi arriverà il futuro e la pensione per il 'vecchio' Johann inizia ad essere una tentazione.