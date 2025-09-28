Marc Marquez eroe, ma Pecco è tornato. MotoGp: le pagelle del Giappone

Motegi, 28 settembre 2025 – Marc Marquez è campione del Mondo e la passerella per il titolo gliela fa Pecco Bagnaia che vince il Gp del Giappone al termine di una gara eroica.

Marc Marquez 10

E’ di nuovo il Re della MotoGp. Il voto più che alla sua gara (controllo assoluto della situazione per non fallire il match point) è per tutta la sua stagione. E’ stato il numero uno da subito, dal primo Gp e ha vinto con una tenacia da eroe.

Pecco Bagnaia 9,5

Sì, Pecco è tornato. Vince una gara che poteva diventargli l’ennesimo incubo. Il motore che inizia ad andare in fumo a tanti (troppi) giri dalla fine, ma lui non molla. Soffre, gestisce la situazione e trionfa. Bravo, Bravissimo.

Joan Mir 8

Podio che vale una stagione. E’ l’unico che riesce a stare vicino alle super Ducati. Regala alla Honda lo spettacolo che la Honda voleva sulla pista del giardino di casa.

Marco Bezzecchi 7

Specializzato in rimonte, anche questa volta regala sensazioni forti cercando di mettere nel mirino un podio che però rimane là, nella mani di Mir. L’energia di Marco però rimane contagiosa.

Franco Morbidelli 7

Stesso voto di Bez e anche per lui arrivano gli applausi di chi si è divertito a vederlo lottare come un dannato per la posizione. Porta sempre la moto al limite: qualità da campioni.

Alex Marquez 6

Porta a casa il compitino senza andare a preoccuparsi di mettere i bastoni fra le ruote al fratello nella festa del titolo. Si diverte un po’ con Morbidelli e Acosta, ma niente di più.

Jack Miller 5,5

Lo ferma la sfortuna quando fa saltare la catena della sua Yamaha e gli cancella una gara che non era stata un granchè, ma che Jack aveva gestito con cuore e dignità.

Brad Binder 5

Un fantasma. Lontanissimo da tutto e da tutti, il suo passo gara è un incubo. Lascia inespresso il potenziale della sua Ktm. Bocciato.

Pedro Acosta 4,5

Regala spettacolo ed emozioni per metà gara. Poi tutto si trasforma. La gomma che inizia a cedere, lui che sbaglia una frenata e finisce in un fuoripista assurdo. Che peccato.

Luca Marini 4

Giocava in casa con la sua Honda, ma dopo un paio di minuti era già fuori. Un disastro. Una botta di sfiga assurda, chiamatela come volete, ma che rabbia.