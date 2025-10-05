MotoGp Indonesia 2025, le pagelle. Aldeguer, strategia perfetta. Bagnaia assente

Roma, 5 ottobre 2025 – Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) ed il compagno di squadra Alex Marquez.

Le pagelle del MotoGp di Indonesia 2025

Fermin Aldeguer 10

Vince una gara da campione. Da numero uno. Strategia perfetta, quella del ragazzo firmato Gresini che punta subito (e lo fa) a liquidare la pratica Acosta per poi iniziare a dare gas come un matto. Allunga su tutto e su tutti e gestisce una prestazione da ‘saggio’. Insomma bello da vedersi e da applaudire. E questa vittoria è davvero qualcosa di molto di più di un segno del destino da predestinato.

Pedro Acosta 9

Tremendo nella Sprint, bravissimo in gara. Offre il meglio delle sue qualità (le staccate), chiude il Gp con una serie di giri da brividi e soprattutto mette sotto controllo la foga che troppe volte lo ha fatto andare giù. Bravo.

Luca Marini 8

Sta facendo girare alla grande una Honda che rimane una moto ‘cantiere aperto’. Vede il podio ma non riesce a prenderlo perché le Ktm hanno senza dubbio una marcia in più. Luca però guida da campione e quel podio, siamo sicuri, è davvero dietro l’angolo.

Alex Marquez 7,5

Ok, chiude terzo e timbra punti preziosi per la classifica mondiale. Diciamo pure che ottiene il massimo al termine di una gara dove deve rincorrere più che attaccare. Il voto è alto ma non altissimo, per inglobare le giornate così e così del resto del weekend.

Brad Binder 7,5

Si accende quasi all’improvviso, quando la gara è ormai a un passo dalla bandiera a scacchi. Così, quando decide di buttarsi nella mischia fa un paio (anche tre) da pilota forte. L’intesa con Ktm corre bene anche se Brad pecca un po’ sul piano della continuità.

Raul Fernandez 6

Per essere obiettivi bisogna dire che ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dopo le buonissime sensazioni del suo sabato e quello della sua Aprilia Trackhouse. Certo, anche se la moto c’è e la grinta idem, quello su cui deve ancora studiare un po’ è l’atteggiamento da pilota ‘vero’. Ci riuscirà presto.

Franco Morbidelli 5

Chiude ottavo ma solo perché in tanti sono caduti. No, non è stata una gara da Morbido. Pochi guizzi e ancora meno attacchi al potere dei più veloci. Questione di (scarso) feeling con questa pista, forse. Ma l’esame Mandalika è da bocciatura senza appello.

Marc Marquez sv

Il tamponamento di cui resta vittima lo toglie subito dai giochi. Lui che si era autopredicato prudenza per evitare rischi inutili dopo un Mondiale già chiuso in cassaforte, paga un conto carissimo alla sfortuna. Ci dispiace davvero, Marc.

Francesco Bagnaia 4

Assente. Non pervenuto. Lontano con il corpo e con la mente da una prestazione che avremmo potuto anche accontentarci di definire passabile. Il 2025 di Pecco dovrebbe chiudersi oggi per poi fare il punto della situazione. Cade in un momento in cui tutto sarebbe potuto succedere meno che una caduta.

Marco Bezzecchi 2

Parte male. E quello che fa un attimo dopo è ancora peggio. Dunque: Bez deve migliorare e crescere su come approcciarsi alla pista al semaforo verde, e questa è l’analisi tecnica del suo lavoro. Poi siamo all’incidente con cui ha fatto fuori Marquez e qui esiste solo un termine per raccontarlo: è stata un’entrata sciagurata. Insomma butta via in un istante tutto il bello e il buono che ci aveva fatto vedere nelle qualifiche e nella sprint. No, Bez, così non va.