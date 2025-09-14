Pole più Sprint: Bez, festa e show a Misano

Chissà come si saranno divertiti e sicuramente esaltati, Aldo, Giovanni e Giacomo quando hanno visto la... loro gamba (sì, proprio quella gamba dei tre uomini in questione), sul podio della Sprint di Misano. Agitata, abbracciata e mostrata con orgoglio da Marco Bezzecchi, che pr organizzare meglio il tutto, stampato sul casco aveva portato, ben leggibile, il nome, "Garbez". Marchio di fabbria e nome di quella gamba.

E del resto la vittoria di Marco, in sella a una Aprilia che sta davvero diventato super, sulla pista di Misano, ha avuto una sceneggiatura perfetta. Da trionfo annunciato, proprio come è stato per il film, quel "Tre uomini e una gamba" appunto di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ha vinto Bez, dopo aver conquistato una pole straordinaria al mattino e aver lottato come un demonio con la Ducati di Marquez. Marquez che poi, dopo un sorpasso incredibile, ha oggettivamente voluto andare oltre, troppo oltre. Fino a perdere la sua Desmo e ruzzolare nella ghiaia. Ruzzolone che di fatto ha scatenato (le immagini riprese dalla tv sono diventate in un attivo virali nel mondo social) le curve (quelle attorno alla pista) di Misano in un’esultanza dalla doppia lettura. Un mix, insomma, di ’pro Bez e contro Marc’.

Addio punti per Marquez, dunque, e ricolcolo per il match point mondiale che comunque rimarrà in Giappone, e avanti tutta per Bezzecchi rimasto un leone nel controllare l’altro Marquez (Alex, secondo con la Ducati Gresini) e un geniale Di Giannantonio (terzo con la Desmo del team di Valentino).

Già, Valentino che è spuntato fra Bez e la gamba per festeggiare il risultato di Marco, uno dei suoi figli prediletti e allievo esemplare dell’Academy Vr46.

Di sicuro, per chiudere il discorso dei ragazzi di Rossi, tanti applausi li merita anche Morbidelli (anche lui del team giallo di Vale) che ha fatto di tutto per soffiare il podio proprio a Di Giannantonio per poi comunque chiudere in un quarto posto che poteva essere terreno di conquista di un Acosta che continua a sfruttare le doti della sua Ktm a corrente alterna. Tornando a Morbidelli, occhio alle (belle) sorprese nella gara di oggi.

Bagnaia? E’ tornato – amaramente – nel limbo (oscuro) da cui aveva dato segnali di risalita dopo le prequalifiche di venerdì. Sprint iper-anonima quella di Pecco, con un passo lentissimo e posizione finale alla casella numero 13. "Voglio capire che cosa è successo. Fare così, andare così è frustrante. Non mi capacito. Così è grave. Molto grave".

Parola a Bez: "E’ una giornata straordinaria. E’ una vittoria che mi fa impazzire. Vincere a Misano, vincere e fare festa davanti a Valentino. Sono felicissimo".

Soddisfatto anche Di Giannantonio. "Bella sensazione. Bella cosa fare podio a Misano. Mi sono divertito".

Capitolo qualifiche. Ribadito che Bezzecchi è in pole e ci siè piazzato con un giro-tempo da sballo, a completare la prima fila ci sono Alex Marquez e la Yamaha di Quartararo (caduto poi nel corso della Sprint).

In seconda fila oltre a un Marquez (Marc) che sembra soffrire la pressione di Misano e Morbidelli ecco Luca Marini, sempre più in confidenza con la Honda.

Bagnaia anche in qualifica non ha sorriso (tempo numero otto e quindi al centro della terza fila) ma il sabato sulla pista di casa, di Enea Bastianini è stato ancora più brutto: caduta in Q1 e addio giornata (e sogni): ultima fila con il penultimo tempo. Peccato.

Il programma. Oggi (ore 9.40) warmup MotoGp. Le gare: Moto3 (11); Moto2 (12.15); MotoGp (14). Tutto in diretta tv su SkyMotoGp, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.