Presentazione-show (come per la Formula Uno) della stagione, in Thailandia. Pecco accende il Mondiale: "Sono già al top»

Tutti al MotoGp-show. E la prima volta – ovvero lo spettacolo andato in scena ieri, in Thailandia, che di fatto ha aperto la stagione del Motomondiale – è stata un successo.

Show in stile Formula Uno (non a caso, la nuova MotoGp avrà il marchio Liberty, quello che guida la F1) fra sorrisi, moto sul palco, piloti impegnati a guidare e – perché no – sfidarsi sui tuk tuk, il mezzo a tre ruote che si usa per gli spostamenti a Bangkok e ovviamente messaggi e parole in attesa del semaforo verde del Mondiale.

Tutti presenti i piloti, tranne i tre infortunati, ovvero Di Giannantonio, Fernandez e (incredibile) il campione del Mondo, Martin, finito ko e in sala operatoria dopo il botto nelle libere di Sepang.

Jorge ha mandato un messaggio-video rilanciato nella piazza della festa e sul palco dello show. Un video che la dice lunga sulla sua voglia di risalire al più presto in aereo e poi sulla sua Aprilia Rs-Gp con il numero uno sul cupolino.

"Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile – giura Martin –. Voglio essere pronto per la prima gara della stagione, in Thailandia (il 2 marzo ndr) e farò di tutto per esserci".

Di sicuro, la presenza o meno di Martin alla tappa numero uno del 2025 non passerà solo dalla sua volontà, ma da quello che stabilirà il medico sulla possibilità di usare o meno la mano ritoccata dal chirurgo.

Applausi e cori da stadio per le Ducati e sopratutto per Bagnaia e per Marquez, compagni di team e sicuri protagonisti del testa a testa che deciderà il titolo 2025.

Pecco, dopo la tre giorni di test a Sepang non ha dubbi: la Desmo Gp25 gli piace da matti e... "Io sono pronto al 100 per cento – assicura –. Aspettiamo anche i test al Buriram per poi essere al massimo all’ inizio del Mondiale, ma una cosa è certa: è assolutamente complicato migliorare ciò che è già... fantastico e straordinario".

C’è Marquez accanto a Bagnaia. lui, Marc che in Thailandia può vantare un numero di tifosi-sostenitori da brividi. Marquez sa che con la Ducati l’operazione campione del Mondo è assolutamente possibile, ma preferisce (ancora) sbilanciarsi in punta di piedi. "Siamo fortunati a fare questo sport – racconta al suo pubblico –. Ed è bellissimo aver iniziato tutto con questa festa, in questo paese, con la pista del Buriram a due passi. Una pista che mi piace".

Ed è proprio sul tracciato thailandese che mercoledì e giovedì andrà in scena la due giornate di prove ufficiali che poi sarà seguita dai quindici giorni di ’silenzio’ prima del Gp d’inizio Mondiale.

Al MotoGp show applausi anche per Morbidelli e la sua Ducati del team di Valentino Rossi. "Vale qua – ha detto – è un idolo assoluto".