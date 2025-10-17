Prove libere MotoGp Australia, Bezzecchi il più veloce al venerdì. Nono Bagnaia

Philip Island, 17 ottobre 2025 – Marco Bezzecchi e l’Aprilia. Un binomio che potrebbe regalare soddisfazioni. Noale è stata la più veloce nel venerdì del Gp di Australia a Philip Island con il Bez che conferma il feeling e la fiducia che aveva messo in mostra a Mandalika. Margine per la moto italiana che ha strappato il miglior tempo nelle prequalifiche con quasi tre decimi sugli avversari, ma il Bez dovrà scontare una penalità in gara per la caduta in Indonesia, poi secondo è Fernandez con la stessa moto, mentre Pecco Bagnaia si è salvato con la nona posizione ottenendo l’accesso diretto alla Q2.

Cosa è successo nel venerdì australiano

Nella prima sessione di libere Jack Miller era stato profeta in patria. Il pilota australiano, però, aveva montato una gomma nuova nel finale per il miglior tempo parziale, mentre con gomma usata la Yamaha di Fabio Quartararo si era fatta notare, proprio assieme a Bezzecchi, in quinta e sesta posizione, dietro anche ad Alex Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Nelle Practice, invece, balzo nei tempi di quasi due secondi con Marco Bezzecchi velocissimo in 1’26”492, nuovo record della pista. con 291 millesimi di vantaggio su Raul Fernandez e 420 millesimi su un positivo Fabio Di Giannantonio su Ducati Pertamina VR46. Si è confermata invece nelle prime posizioni anche Yamaha con Quartararo quarto a 4 decimi, di poco davanti ad Alex Marquez e al compagno Alex Rins. Bene anche Honda, che ha seguito il trend dell’ultimo periodo con Luca Marini in settima posizione, mentre il solido Pol Espargaro su KTM, in sostituzione di Maverick Vinales, si è subito fatto notare con l’ottava piazza davanti a Pecco Bagnaia, che si è salvato in top ten a sei decimi di ritardo, e Pedro Acosta, ultimo dei qualificati alla Q2. Fuori un po’ a sorpresa Fermin Aldeguer, vincitore in Indonesia. In difficoltà anche Franco Morbidelli, solo diciassettesimo a 1”4 e Michele Pirro, il sostituto di Marc Marquez, ventunesimo a 2”5. Ora il programma prevede nella notte tra venerdì e sabato le qualifiche alle 1.50, poi alle 6 del mattino la Sprint Race, mentre la gara lunga sarà alle 5 di domenica mattina. Classifica Practice 1 M.Bezzecchi 1’26”492 2 R.Fernandez +0.291 3 F.Di Giannantonio +0.420 4 F.Quartararo +0.434 5 A.Marquez +0.453 6 A.Rins +0.514 7 L.Marini +0.559 8 P.Espargaro +0.562 9 F.Bagnaia +0.640 10 P.Acosta +0-653 In Q1 11 F.Aldeguer +0.658 12 B.Binder +0.777 13 J.Miller +0.817 14 J.Mir +0.827 15 J.Zarco +0.884 16 M.Oliveira +1.204 17 F.Morbidelli +1.414 18 A.Ogura +1.428 19 L.Savadori +1.486 20 E.Bastianini +1.623 21 M.Pirro +2.548 22 S.Chantra +2.620

Leggi anche - Moto gp, Aldeguer sogna il team ufficiale: "Lavoriamo per quello"