Prove libere MotoGp a Barcellona, KTM sugli scudi: vola Binder. Disastro Bagnaia

Barcellona, 5 settembre 2025 - Il pilota che non ti aspetti. Forse la moto che non ti aspetti. Uno-due KTM nel venerdì del gran premio della Catalogna a Barcellona. Primo Brad Binder nelle pre qualifiche, secondo Pedro Acosta, a infilare una doppietta austriaca davanti a Ducati e Aprilia. In controllo Marc Marquez, ma non dominante, mentre il fratello sembra avere un passo gara da vittoria, ma anche Bezzecchi per Noale c'è. Disastro per Pecco Bagnaia: lentissimo sul passo, oltre un secondo di ritardo, lontano anche sul time attack. Le sensazioni positive del Balaton sembrano già svanite.

Bene KTM e i Marquez. Male Bagnaia

Inizio di Free Practice ovviamente dedicate alle prove di passo gara con soft all’anteriore e media al posteriore e subito Marc Marquez a dettare il ritmo con tempi attorno al 39 e mezzo con buoni tempi anche di Alex Marquez, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Partenza in grande sordina per Pecco Bagnaia, ancorato nelle retrovie con oltre un secondo di ritardo e in grande difficoltà nel quarto e ultimo settore della pista. A metà sessione il leader del mondiale ha abbassato ulteriormente i tempi in 1’39”198, aumentando il divario dagli avversari con il solo fratello vicino a 186 millesimi, mentre gli altri sono rimasti distanziati di oltre 4 decimi. Negli ultimi minuti diversi piloti hanno utilizzato gomme nuove, così il miglior tempo è stato di Pedro Acosta in 1’38”979 davanti a Johann Zarco di 95 millesimi e Marc Marquez staccato di 219 millesimi (lo spagnolo non ha cercato il tempo). Difficoltà eclatante per Pecco Bagnaia solo penultimo a 1”5 di ritardo. Nelle pre-qualifiche, si è partiti sempre con prove di passo gara, stavolta testando la durata e le prestazioni della gomma media all’anteriore, che potrebbe risultare la scelta per la gara lunga, e la soft al posteriore. Buon passo in avvio per Alex Marquez, il migliore di tutti con gomma usata, Pedro Acosta e Luca Marini, ma in generale di quasi tutte le KTM che sono apparse in forma, mentre Marc Marquez ha accusato un piccolo ritardo dal fratello sul ritmo, pur restando molto competitivo. Sempre indietro sul passo Pecco Bagnaia staccato di circa un secondo dai primi. Ultimo quarto d’ora dedicato al time attack. Le KTM hanno confermato la buona attitudine sul tracciato spagnolo con il miglior tempo di Brad Binder in 1’38”141 davanti a Pedro Acosta, poi terzo Alex Marquez a 139 millesimi e grande favorito in gara. Non scintillante Marc Marquez, con traffico nell’ultimo giro assieme a una bandiera gialla che ha tolto tutti i tempi, in quarta piazza a 224 millesimi davanti a Bezzecchi, poi a completare i qualificati in Q2 Bastianini, Morbidelli, Zarco, Marini e Ogura. Disastro Bagnaia, anche lui fermato dalla bandiera gialla e da un feeling che non c’è: per lui solo ventunesimo posto davanti a Savadori, Vinales e Chantra.

Classifica pre qualifiche

1 B.Binder 1’38”141 2 P.Acosta +0.104 3 A.Marquez +0.139 4 M.Marquez +0.224 5 M.Bezzecchi +0.262 6 E.Bastianini +0.349 7 F.Morbidelli +0.370 8 J.Zarco +0.370 9 L.Marini +0.381 10 A.Ogura +0.458

In Q1

11 F.Quartararo +0.461 12 M.Oliveira +0.515 13 J.Mir +0.589 14 F.Aldeguer +0.619 15 J.Miller +0633 16 A.Rins +0.691 17 F.Di Giannantonio +0.774 18 J.Martin +0.841 19 R.Fernandez +0.883 20 A.Espargaro +1.016 21 F.Bagnaia +1.029 22 L.Savadori +1.045 23 M.Vinalese +1.167 24 S.Chantra +1.861 Leggi anche - Moto gp, gli orari tv di Barcellona