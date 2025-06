Qualifiche MotoGp Assen: Quartararo rovina la festa Ducati e fa la pole davanti a Bagnaia

Assen 28 giugno 2025 - Ci si attendeva una bellissima lotta Ducati e invece Fabio Quartararo ancora una volta getta il cuore oltre l'ostacolo e si prende la pole position numero quattro della sua stagione. È il francese della Yamaha a firmare il giro veloce nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, davanti a un Bagnaia generoso, ma di 28 millesimi meno rapido rispetto al rivale. Alex Marquez chiude la prima fila davanti al fratello Marc, mentre occhio a Marco Bezzecchi e la sua Aprilia: pilota di rimonta in gara e quinto al via dopo questa qualifica: una delle migliori prestazioni sul giro secco fin qui in stagione.

Qualifiche 1

Sessione di prove per il giro veloce nella cosiddetta Università della MotoGP, nel circuito TT di Assen, una delle piste più suggestive e interessanti di tutto il Mondiale. Tracciato dove è necessaria tantissima tecnica, dove la rapidità di inserimento della moto è fondamentale a dispetto invece della velocità di punta. Nonostante questo però la Ducati resta la moto da battere e nella prima sessione c'è il solo Fermin Aldeguer a dover fare uno dei primi due tempi per qualificarsi alla lotta per la pole position.

C'è subito grande lotta per le prime due posizioni, in particolare c'è una super Aprilia nei primi giri. Raul Fernandez si mette subito davanti a tutti con un grande tempo, seguito da Joan Mir con la sua Honda. Terzo Ai Ogura, la cui sessione è però caratterizzata da una pessima caduta nel suo secondo tentativo di giro veloce, mettendolo completamente fuori ritmo per il finale. Fatica invece a trovare ritmo Enea Bastianini con la sua KTM. Aldeguer fa un pizzico di tattica sul suo primo tentativo e a differenza dei rivali non scende subito in pista, ma aspetta gli avversari completino il loro primo tentativo per fare il suo attacco al tempo e mettersi davanti a metà sessione.

La lotta per il passaggio in Q2 è tutto però fuorché decisa. La pista si gomma in maniera rapida e in termini di prestazioni tutti quanti crescono con il loro secondo tentativo. La prima posizione di Aldeguer viene attaccata nuovametne dalle Aprilia, con un Raul Fernandez in grande forma, mentre Mir vuole rientrare tra i primi due con la sua Honda HRC. Tre tentativi di giro veloce a testa e classifica che viene rimescolata altrettante volte. Alla fine ad avere la meglio è proprio lo spagnolo con la moto di Noale. All'ultimo tentativo, quello sulla bandiera a scacchi, Raul Fernandez batte i rivali e si mette davanti con un 1:31.517. Fermin Aldeguer è l'ultimo a tagliare il traguardo e si mette dentro di appena 4 millessimi proprio sul Campione del Mondo 2021 di Honda, con Mir beffato sul finale. I due spagnoli rispettivamente di Aprilia e Ducati si aggiungono così ai primi 10 delle sessioni precedenti. Da sottolineare il grande quarto posto di Mir e il quinto invece da parte di Lorenzo Savadori, in grande spolvero fin qui.

Qualifiche 2

In un piccolo flashback delle stagioni scorse, il primo tentativo vede Pecco Bagnaia mettersi davanti a un trenino e trascinare i rivali nel loro giro cronometrato. Da cannibale qual è, Marc Marquez si mette subito davanti con un 1:31.284, sul fratello e proprio su Bagnaia stesso. Dietro di loro ci sono tutti gli altri, capitanati ancora una volta da Franco Morbidelli, esattamente come in classifica iridata. Fabio Quartararo prova a rompere il terzetto in vetta mettendosi momentaneamente terzo con il suo primo giro lanciato.

Il ritmo è elevatissimo, il tracciato è abbastanza corto e si possono portare ben tre tentativi per gomma e Pecco Bagnaia al suo secondo giro lanciato si mette in testa, rispondendo al compagno di squadra Marc Marquez, secondo. Super Marco Bezzecchi riesce a mettere la sua Aprilia al quarto posto dietro Alex Marquez, ma tutti questi devono arrendersi, almeno per il primo set di gomme utilizzate, a Fabio Quartararo. Come già successo in passato il francese della Yamaha trova grande confidenza sul giro veloce e al suo ultimo tentativo firma un bellissimo 1:31.047, che gli vale la momentanea pole position davanti alle tre Ducati in lotta per il Mondiale piloti e a un grande Bezzecchi sulla sua Aprilia.

C'è tanta tattica in questa sessione di qualifiche e Bagnaia sceglie di non fermrsi a prendere fiato ai box, ma bensì di rimettersi subito in carena così da potersi sganciare dalla marcatura di Marc Marquez. Il primo tentativo con gomma nuova dell'italiano non è brillante, mentre invece è super Alex Marquez con un 1:30.811 a valergli la momentanea prima posizione. Prova a rispondere Marc, ma resta dietro al fratello. Si riprende la leadership invece Quartararo, chiudendo con 28 millessimi di margine su Bagnaia, in una bellissima sfida per questa pole position, forse la più avvincente di questa stagione. A ogni giro infatti si rimescolano le carte, ma tutta la lotta dei tentativi precedenti, non raggiunge però il climax sul finale avuto in Q1.

Fabio Quartararo così conquista la pole numero quattro della sua stagione conun super tempo, battuto Francesco Bagnaia, secondo per meno di tre centesimi, con Alex Marqeuz a completare la prima fila. Marc Marquez è solo quarto, davanti a un super Marco Bezzecchi, quinto con la sua Aprilia e in scia dei rivali per la gara, con Morbidelli sesto, terzo pilota italiano nelle prime sei della griglia di Assen.

La griglia di partenza della MotoGP

Prima fila: Fabio Quartararo (Yamah 1:30.651); Francesco Bagnaia (Ducati +0.028); Alex Marquez (Ducati +0.160).

Seconda fila: Marc Marquez (Ducati +0.220); Marco Bezzecchi (Aprilia +0.409); Franco Morbidelli (Ducati +0.519).

Terza fila: Fermin Aldeguer (Ducati +0.635); Fabio Di Giannantonio (Ducati +0.678); Pedro Acosta (KTM +0.703).

Quarta fila: Maverick Viñales (KTM +0.814); Raul Fernandez (Aprilia +0.867); Joann Zarco (Honda +0.996).

Quinta fila: Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha); Lorenzo Savadori (Aprilia).

Sesta fila: Brad Binder (KTM); Enea Bastianini (KTM); Miguel Oliveira (Yamaha).

Settima fila: Alex Rins (Yamaha); Ai Ogura (Aprilia); Aleix Espargaro (Honda).

Ottava fila: Somkiat Chantra (Honda).