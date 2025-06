Qualifiche Motogp Mugello oggi: Marquez in pole davanti a Bagnaia. La griglia di partenza

Mugello 21 giugno 2025 - Il Mugello si tinge di rosso Ducati e nonostante il grande lavoro di Pecco Bagnaia, alla fine però la lotta per la pole position la vince ancora Marc Marquez. Per il cannibale con la carena numero 93 si tratta della pole numero 100 di carriera nel Motomondiale e la fa a casa del rivale e compagno di squadra. Alex Marquez conclude la prima fila davanti a Fabio Quartararo, mentre Maverick Viñales porta la KTM al quinto posto. Bene ma non benissimo Bezzecchi con la Aprilia, decimo in questa qualifica. Qui la griglia di partenza

Qualifiche 1

Prima sessione in pista per decidere quali saranno i due più veloci e meritevoli di lottare per la pole position nella seconda sessione, per tutti gli altri posizioni in griglia dalla quinta fila in giù. Ancora assente Luca Marini per l'incidente patito in Giappone, al suo posto sulla Honda c'è Nakagami, mentre torna in griglia anche l'altro giapponese, quello di Aprilia, Ai Ogura. Il primo grande giro veloce lo firma Raul Fernandez: lo spagnolo di Aprilia si prende la vetta della sessione poi ritocca di un decimo il giro nel secondo tentativo. La lotta per il passaggio del turno è con Fermin Aldeguer, il quale ferma il cronometro a due decimi e mezzo di distacco dal connazionale, davanti di un nulla (6 millesimi) a Johann Zarco terzo con Honda. Si unisce alla lotta per il passaggio in Q2 anche Enea Bastianini con la sua KTM, mentre in difficoltà alcuni protagonisti come Mir su Honda e Binder con la KTM ufficiale.

Il secondo tentativo con il nuovo set di gomme è inaugurato proprio dallo spagnolo di Ducati, insieme al francese di Honda. Aldeguer ferma il cronometro a 1 44.894, tre decimi più veloce di Raul Fernandez, mentre a Zarco non basta la scia del rivale e resta terzo al traguardo. Dietro di loro trova il giusto gancio Lorenzo Savadori, il quale si mette quinto nella sessione. Il primo giro di questo secondo tentativo rimescola non poco le carte della classifica. Jack MIller piazza il colpo e si mette secondo con la sua Yamaha. Si migliorano anche Binder, Mir e Oliveira, ma nessuno dei tre riesce a spodestare lo spagnolo di Ducati o l'australiano di Yamaha.

Nell'ultimo tentativo non si migliorano Ogura, Chantra e Oliveira, rispettivamente decimo, dodicesimo e settimo nella sessione. Reagisce invece Raul Fernandez e con un ultimo colpo di coda si regala il passaggio del turno, centrando il secondo tempo alle spalle di Aldeguer. Passano così i due spagnoli alla prossima sessione, eliminati invece alcuni big come Binder e Zarco, i quali saranno chiamati a una rimonta non semplice in gara domani.

Qualifiche 2

Fermin Aldeguer e Raul Fernandez si uniscono così ai dieci piloti più veloci delle libere e contenderanno la pole position del Gran Premio d'Italia. Marc Marquez prende la scia del fratello Alex e stampa un meraviglioso 1:44.500, che lo mette subito in vetta al gruppo. Super Quartararo al secondo posto con la sua Yamaha, mostrando ancora grande feeling in qualifica. Alle sue spalle complete la prima fila virtuale Franco Morbidelli davanti a Bezzecchi e Alex Marquez. Pecco Bagnaia non brilla nel suo primo tentativo, solo ottavo, ma si rifà benissimo nel suo secondo giro. Girando da solo il tre volte campione del Mondo si porta a 48 millesimi dal compagno di squadra. Si migliora anche Morbidelli, il quale mantiene la terza posizione sorpassando Quartararo. In difficoltà Alex Marquez solo settimo, davanti ad Acosta, Di Giannantonio e Rins, mentre saltano il primo tentativo Fernandez e Aldeguer.

Il secondo tentativo si inaugura proprio con il giro del vincente della prima sessione di qualifiche. Bravo Aldeguer, solo in pista, a concludere con un bel giro al decimo posto. Quartararo è il secondo a fare l'attacco al tempo e con un meraviglioso terzo settore si mette davanti a tutti, in attesa delle tre Ducati in vetta al Mondiale. Bagnaia taglia il traguardo subito dopo il francese e si mette a propria volta in vetta al gruppo con un 1.44:228. L'italiano con la Ducati ufficiale mette dietro Alex Marquez di due centesimi, ma non riesce a fare meglio di Marc Marquez. Il cannibale catalano ferma il cronometro con un 1:44.169. Alle loro spalle si migliora Morbidelli, ma resta solo quinto, davanti al compagno di squadra Di Giannantonio.

Marc Marquez non riesce a costruire il suo ultimo tentativo, bloccato alla Poggio Secco da Rins. Investigazione giustamente lanciata sullo spagnolo di Yamaha per questa situazione, per lui il rischio di un long lap penalty da dover scontare in gara. Bagnaia però non si migliora nel suo ultimo attacco alla pole position, così come tutti gli altri rivali. Solo Maverick Viñales conclude con un meraviglioso quitno tempo per la KTM. Termina così la qualifica del Gran Premio d'Italia: Marc Marquez è ancora il pilota più veloce di tutti e si mette in pole position. Si tratta per il pilota classe 1993 della pole numero 100 della carriera tra tutte le classi; il primo pilota dal 1971 a riuscirci. Alle sue spalle però è pronto a contendergli la vittoria nel GP di casa Bagnaia, mentre Alex Marquez conclude la prima fila. Bene Quartararo con la Yamaha al quarto posto, così come Viñales quinto con la KTM. Dopo delle grandi prove libere. si perde Bezzecchi con la sua Aprilia, solo decimo in griglia di partenza.

La griglia di partenza della MotoGP

Prima fila: Marc Marquez (Ducati 1:44.169); Francesco Bagnaia (Ducati +0.059); Alex Marquez (Ducati +0.083).

Seconda fila: Fabio Quartararo (Yamaha +0.242); Maverick Viñales (KTM +0.345); Franco Morbidelli (Ducati +0.399).

Terza fila: Fabio DI Giannantonio (Ducati +0.554); Pedro Acosta (KTM +0.611); Alex Rins (Yamaha +0.675).

Quarta fila: Marco Bezzecchi (Aprilia +0.730); Raul Fernandez (Aprilia +0.826); Fermin Aldeguer (Ducati +1.030).

Quinta fila: Jack Miller (Yamaha); Johann Zarco (Honda); Brad Binder (KTM).

Sesta fila: Enea Bastianini (KTM); Miguel Oliveira (Yamaha); Joan Mir (Honda).

Settima fila: Takaaki Nakagami (Honda); Lorenzo Savadori (Aprilia); Ai Ogura (Aprilia).

Ottava fila: Somkiat Chantra (Honda).