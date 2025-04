Qualifiche MotoGP Spagna: Quartararo sorprende tutti, è pole davanti a Marquez e Bagnaia

Jerez de la Frontera 26 aprile 2025 - Il debutto in Europa della MotoGP regala sorprese e colpi di scena, alcuni anche difficili da pronosticare. A Jerez de la Frontera, per la prima volta da inizio anno, infatti Marc Marquez non sarà il primo pilota sulla griglia di partenza, la pole position la conquista infatti la Yamaha di Fabio Quartararo. L'ultima volta era in Indonesia nel 2022 per il francese sulla prima casella della griglia, chiuso il digiuno di pole più lungo della storia di Yamaha in top class del Motomondiale. Alle spalle del diavoletto francese però Marc Marquez è pronto a fare da avvoltoio, con Bagnaia terzo a completare la prima fila. In ottica Mondiale invece è quarto Alex Marquez. Per gli italiani Morbidelli quinto, Di Giannantonio ottavo e Bezzecchi undicesimo con l'Aprilia.

Qualifiche 1

La prima sessione di qualifiche si apre subito con qualche difficoltà da parte dell'Honda, nello specifico quella di Aleix Espargaro. Lo spagnolo infatti non esce per il primo tentativo di giro veloce. Fa da traino invece Luca Marini nel suo primo tentativo di una sessione molto frenetica, complice anche il circuito molto meno lungo rispetto ai precedenti, come è quello di Jerez. Per questo motivo tutti riescono a fare ben due tentativi con la prima gomma morbida e il verdetto parziale premia un super Mavrick Viñales. Il pilota KTM si mette in vetta alla tabella dei tempi, con due decimi e mezzo di margine su Bezzecchi. Fuori anzitempo Alex Rins, che partirà dal fondo della griglia a causa di un problema fisico accusato nella sessione di Prove Libere del mattino, a causa di una caduta.

Il primo a entrare per il secondo tentativo è Aleix Espargaro, che spinge forte per provare a utilizzare come i rivali i due set di gomme, ottenendo un buon ottavo tempo. Cade invece Savadori con l'Aprilia nel suo primo giro lanciato del secondo tentativo. Chi va forte invece sono Miller, Bezzecchi e Binder. L'australiano si avvicina alla qualificazione nel primo tentativo del secondo treno di gomme, ma si ferma al quarto posto, proprio dietro al sudafricano di KTM e al duo in vetta Viñales e Bezzecchi. Rimette però tutti in riga lo spagnolo di KTM, perché al suo primo tentativo riesce subito ad abbassare ulteriormente il proprio tempo.

Il Q1 si conclude così con il passaggio nel secondo turno di qualifiche di Viñales e Bezzecchi. Partiranno solo tredicesimo e quattordicesimo Binder e Miller. Per gli italiani sedicesimo Marini in partenza, diciottesimo invece Bastianini con la KTM. Buone notizie invece per Alex Rins: confermata la partenza dal fondo della griglia, ma riesce a scendere in pista per un tentativo, dimostrando così di aver superato il check-up medico in clinica mobile.

Qualifiche 2

Fin da subito mostruoso nel Q2 Marc Marquez. La Ducati ufficiale numero 93 prende la scia del fratello Alex nel primo tentativo e stampa subito un 1'35.643: tempo mostruoso, che mette tutti subito in riga alle sue spalle. Alle sue spalle la bella sorpresa è quella di Quartararo con la Yamaha, grande protagonista in questo weekend, quarto con la sua giapponese, alle spalle di Alex Marquez e Morbidelli e davanti a Bagnaia. Pecco infatti preferisce un primo tentativo più conservativo, non avendo la seconda moto pronta per questa sessione. Ottavo Bezzecchi dopo i primi due tentativi, mentre in grande difficoltà Di Giannantonio dodicesimo a chiudere la classifica di questa Q2.

Il primo a lanciare l'attacco alla pole position nel secondo tentativo è proprio Pecco Bagnaia, che accende caschi rossi, per mettersi però solo al secondo posto. La risposta a distanza di Marc Marquez non riesce, mentre il fratello Alex si migliora, senza però tornare davanti al numero 63 della Ducati e restando terzo. Molto bene ancora Quartararo, che in solitaria strappa la seconda piazza proprio a Bagnaia. Il diavoletto francese non è però pago ed è al secondo tentativo che incendia il cronometro e si prende la pole position provvisoria, che diventa ufficiale, perché nessuno riesce a replicare al suo giro veloce. Tanti piloti infatti sbagliano probabilmente la lettura dei tempi in pista e non riescono a lanciarsi in tempo per un ultimo tentativo.

Una Q2 ricca di sorprese premia un super Quartararo. Il francese ricorda a tutti di essere un Campione del Mondo e 1134 giorni dopo, GP di Indonesia nel 2022, rimette la propria moto in Pole Position. Battuto per la prima volta in qualifica Marc Marquez e spezzata la striscia di pole position di Ducati, ma Pecco Bagnaia può considerarsi comunque soddisfatto a completare la prima fila. Alex Marquez resta lì a contatto, così come Franco Morbidelli, quarto e quinto rispettivamente. Mir il migliore delle Honda nono, mentre Bezzecchi si ferma solo undicesimo con l'Aprilia. Continua invece il grande momento di Maverick Viñales sulla KTM, per lui la gara comincerà dalla sesta casella.

La griglia di partenza della MotoGP

Prima fila: Fabio Quartararo (Yamaha 1:35.610), Marc Marquez (Ducati +0.033), Francesco Bagnaia (Ducati +0.145)

Seconda fila: Alex Marquez (Ducati +0.148), Franco Morbidelli (Ducati +0.218), Maverick Viñales (KTM +0.242)

Terza fila: Fermin Aldeguer (Ducati +0.368), Fabio Di Giannantonio (Ducati +0.444), Joan Mir (Honda +0.551)

Quarta fila: Johan Zarco (Honda +0.597), Marco Bezzecchi (Aprilia +0.607), Pedro Acosta (KTM +0.730);

Quinta fila: Brad Binder (KTM), Jack Miller (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia)

Sesta fila: Luca Marini (Honda), Raul Fernandez (Aprilia), Enea Bastianini (KTM)

Settima fila: Aleix Fernandez (Honda), Augusto Fernandez (KTM), Somkiat Chantra (Honda)

Ottava fila: Lorenzo Savadori (Aprilia), Alex Rins (Yamaha).