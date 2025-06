Qualifiche Mugello 2025: Moriera domina in Moto2, Carpe prima pole di carriera in Moto3

Mugello 21 giugno 2025 - Colpi di scena, evoluzione della pista e caldo torrido. Queste sono alcune delle situazioni che hanno caratterizzato le qualifiche di Moto2 e Moto3 nel weekend del Mugello. Una pista lunga, dove le temperature alte costringono a una gestione gomme importante anche solo per trovare il giro veloce e lo spettacolo è garantito anche nelle lotte alle pole position delle categorie inferiori del Motomondiale. In Moto2 la spunta Diogo Moreira su Arenas, entrambi con un risultato super al loro primo tentativo in pista, mentre Vietti e Arbolino partiranno sesto e decimo. In Moto3 fa un capolavoro Alvaro Carpe, meraviglioso il suo ultimo giro, con tanto di sorpasso su Piqueras per concludere il giro di pole position davanti al leader della classifica Rueda; male invece gli italiani, tutti fuori dalle prime dieci posizioni.

Moto2: Moreira batte Arenas e fa la pole position, Vietti 6° e Arbolino 10°

In Moto2, la Q1 si apre con tutti quanti ad aspettarsi alla Bucine per cercare la scia di qualcuno. Il risultato è simile a una partenza quasi lanciata in stile gara, che non una sfida contro il cronometro per la pole. Deniz Öncü si dimostra subito tra i migliori della sessione, il quale si porta davanti, seguito a ruota da Roberts, Alonso e Ortolá. Contatto invece tra Van de Goorbergh e Atiratphuvapat, che purtroppo mette entrambi fuori dalla sessione.

Sfida rilanciata tra Öncü e Roberts nel secondo tentativo, i quali lanciano un chiaro segnale ai rivali in Q2. Il turco ferma il cronometro a 1:50.099, mentre lo statunitense fa il record della pista a 1:49.847, mettendosi davanti a tutti. Dietro di loro è una lotta tutta all'ultimo giro per le restanti due posizioni che qualificano alla seconda sessione. La spuntano Alonso e Sasaki, mentre Ortolá, Huertas e Binder restano fuori.

Meno confusionaria la partenza della Q2, si creano piccoli gruppi per provare ad attaccare il miglior tempo. Il primo super tempo è firmato da Albert Arenas con 1:49.857, ma fa ancora meglio Moreira, il quale si mette davanti a tutti con un 1:49.745. Dietro di loro Canet, Baltus, Lopez e Guevara. I due italiani Arbolino e Vietti restano impantanati a centro gruppo, decimo e tredicesimo rispettivamente dopo il primo tentativo. Molto bene Deniz Öncü nel suo primo e unico tentativo, avendo utilizzato l'altra gomma nuova in Q1, con un 1:49.975, che gli vale una posizione di vertice.

La seconda sessione di Moto2 regala poche poche sorprese. Le temperature molto alte dell'asfalto mettono in grave crisi le gomme e sono in pochi a migliorarsi nel loro secondo tentativo rispetto al primo. Bene Gonzalez, che si mette quarto al suo ultimo giro, mentre Vietti al penultimo firma un bellissimo sesto posto, facendo un enorme balzo in griglia. Il salto in avanti lo fa anche Arbolino, il quale si porta decimo. La sostanza delle qualifiche però non cambia. Moreira con il suo giro monstre si porta a casa la pole position davanti ad Arenas e Ramirez.

Moto3: Carpe batte Rueda all'ultimo tentativo, Italiani tutti fuori dalla top 10

Nella prima sessione di qualifiche della Moto3, come sempre ci sono confusione, spettacolo e colpi di scena. Tre i piloti italiani coinvolti in questa sessione, vale a dire Dennis Foggia, Stefano Nepa e Guido Pini. C'è bisogno di confidenza per fare un buon giro e sono diversi i piloti a sfruttare un giro out con gomma usata per comprendere le condizioni della pista, prima poi di tentare il giro veloce. Il primo riferimento lo offre Nepa, seguito da Moodley, Buchanan e Uriarte, ma i loro giri vengono letteralmente polverizzati, in termini cronometrici, dai primi tentativi dei rivali.

Quando le moto entrano per fare l'attacco al tempo negli ultimi sei-sette minuti, quindi conservandosi la chance di due-tre giri cronometrati veri sulla pista, il cronometro viene abbassato di quasi un secondo. Maximo Quiles prima fa il giro veloce, fermando il cronometro sull'1:56.078, poi cade nel secondo tentativo, senza però compromettere il suo passaggio in Q2. Il suo tempo infatti resta imbattuto. Muñoz da il secondo tempo e conquista il passaggio al turno successivo così come fanno Perez e l'italiano Dennis Foggia. Guido Pini è invece sfortunatissimo e resta a bocca asciutta. Veloce in tutte le sessioni, con un grande passo gara, vede il suo giro potenzialmente da primo posto cancellato per aver pizzzicato il verde alle uscite delle arrabbiate. Nel secondo tentativo si trova invece ostacolato da Uriarte e fa il tempo solo all'ultimo tentativo, chiudendo settimo, alle spalle dell'altro italiano in Q1, ovvero Nepa.

Passano così in Q2 Quiles, Muñoz, Perez e Foggia, i quali si uniscono ai 14 piloti più veloci delle sessioni di prove libere. Al primo attacco vero al giro veloce il leader iridato Rueda, prova a dare subito un grande colpo ai rivali, facendo anche da traino a tutti i piloti del team Ajo. Questo non permette a Rueda di prendersi la momentanea pole position, mentre ci riesce Carpe. Ale loro spalle si lotta, ma è interessante notare come ben sei piloti non scendano in pista per il primo tentativo.

Dopo essersi visto battuto nel primo tentativo, Rueda ci riprova, questa volta è Carpe a fare da traino al compagno di squadra e Rueda ringrazia mettendosi davanti a tutti, seguito a ruota da Ogden secondo. Piqueras attacca e si mette terzo, ma il vero capolavoro, che vale il primo posto in griglia lo firma proprio Alvaro Carpe. Al suo ultimo tentativo il pilota nato a Murcia si libera di Piqueras con un sorpasso all'esterno alle arrabbiate, senza perdere un centesimo di secondo. Mostruosa la guida dello spagnolo nella prima parte di pista, che gli vale la pole position nel Gran Premio d'Italia con uno stupendo 1:54.733. Gli italiani lottano ma non riescono a trovare ritmo e terminano tutti fuori dalla top ten con Carraro dodicesimo, Foggia quindicesimo e Rossi diciottesimo.