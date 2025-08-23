Sorpresa Acosta, flop Pecco. Ma Marquez non molla mai

La storia, quella bella, la racconta baby Acosta, primo, veloce e imprendibile, nella giornata del debutto della pista del Balaton Park (Gp d’Ungheria). La storia, quella brutta, è ancora una volta a carico di Pecco Bagnaia, che si perde in una (nuova) giornata da incubo, chiude le prequalifiche nella posizione numero 14 e oggi per agganciare una buona casella in griglia dovrà partire dal non esaltante Q1.

Acosta e Bagnaia, insomma, estremi del venerdì ungherese, ma in fratelli Marquez ci sono. Altro che. Marc con la Ducati 2025 è secondo a mezzo centimetro dal super blitz di Acosta. Alex un passettino indietro (terzo) con la Desmo Gresini, ma sicuramente con ambizioni da podio sia oggi nella Sprint, sia domani in gara: ma nella corsa lunga, così come Jack Miller (Yamaha), sarà penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato in pista Pecco.

Bene, molto bene anche il giovane Aldeguer (Ducati Gresini) alle spalle dei tre più veloci, bravo a segnare comunque un paio di passaggi che potrebbero confermarlo protagonista, dopo il secondo posto di Brno. Detto questo, la pista nuova, il tracciato di Balaton tutto da scoprire, sembra aver mandato in difficoltà le Aprilia di Martin e Bezzecchi (entrambi fuori dalla top ten) così come Fabio Di Giannattasio con la Ducati del Vr46 capace di un passo gara incoraggiante, ma spesso in affanno nella ricerca del giro veloce.

Viceversa, restando ai piloti di casa nostra, Bastianini (Ktm) e Morbidelli (Ducati Vr46) si sono da fare con coraggio, hanno memorizzato al meglio la tecnica del tracciato e hanno vissuto un venerdì da prima pagina.

Giornata importante anche per Luca Marini (velocissimo al mattino) che ha regalato alla Honda una giornata particolare.

Parola a Marc Marquez, per scoprire pregi e criticità della pista novità del 2025. "E’ un tracciato molto particolare. E’ piccola e le nostre moto hanno un set up per piste più lunghe con meno cambi di direzione stretti e quindi molto rapidi. Detto questo, io mi sono trovato abbastanza bene e ho buone sensazioni".

Il programma. Oggi (ore 10.05) libere MotoGp; qualifiche MotoGp (10.50); Sprint Race (15). Domani (9.40) warm up MotoGp; le gare: Moto3 (11); Moto2 (12.15); MotoGp (14). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.