Spavento Marc, è nata la stella Aldeguer

Il patatrac arrivaun attimo dopo, o poco più, il semaforo verde del Gp dell’Indonesia. Bezzecchi che si lancia in una rincorsa da matti, Marquez che è lì, un passo più avanti e il tamponamento, violento e a suo modo inevitabile che fa volare in area e poi a terra il campione della Ducati. Botto apparso subito tremendo, anche perché ha visto Marc atterrare sulla spalla destra. Quella operata e rioperata più volte. Quella che dal 2020 in poi gli aveva cancellato gare, ambizioni e regalato solo delusioni. E il risultato dopo appunto il patatrac indonesiano non è affatto dei migliori: piccola frattura la clavicola con guaio ai legamenti. Probabilmente rotti. Marquez, insomma, non ha festeggiato al meglio il primo Gp da campione delMondo e già nelle prossime ore, in Spagna, si presenterà in sala operatoria per rimediare il problema alla spalla.

"Non posso dire di sentirmi a posto – le sue prime parole dopo il controllo al centro medico del circuito – ma tutto sommato è andata bene. Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti, ma è solo un’ipotesi . Si tratta di una rottura o di una lussazione"."Certamente – riprende con un filo di ironia – non è il modo migliore di ripartire dopo aver vinto il campionato. E’ vero, stiamo parlando del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quello che è successo in passato. Di sicuro questa volta rispetterò il parere dei medici e quindi tornerò quando sarà possibile".

Da escludere, senza alcun dubbio, la trasferta in Australia fra due weekend, ma anche la tappa in Malesia sembra in bilico. Oggi, Marquez sarà in Spagna e dopo un controllo medico specifico sul legamento sarà deciso il da farsi.Tutto questo, dopo aver ricevuto le scuse di Marco Bezzecchi (anche lui finito alla clinica medica e quindi in ospedale per i postumi della caduta post-tamponamento, ma non gli sono state riscontrate fratture). "Marco – ha raccontato Marquez – si è scusato per l’episodio, è venuto a chiedermi scusa. E comunque gli ho detto che certe cose succedono. Insomma, episodi del genere possono capitare". Semmai, la manovra del pilota Aprilia, potrebbe essere indicata come “pericolosa” e quindi portare a Bez una penalità da pagare nella prossima tappa del Mondiale. E siamo alla gara. Doppio podio per il team Gresini che brinda alla bella vittoria del giovanissimo Aldeguer e porta a casa anche il terzo posto firmato da Alex Marquez. Fra i due, l’altro baby fenomeno della MotoGp, ovvero Pedro Acosta con una Ktm sempre più performante.

Chiusura per Bagnaia che ormai sembra un caso irrisolvibile nella stagione magica di Ducati.Caduta ‘strana’, a passo addirittura lento e addio a una gara anonima e sempre lontana da un ritmo almeno accettabile. Pecco è sempre più in crisi. Da qui le parole di Davide Tardozzi: "E’ devastato prima come persona ancora più che come pilota. E’ chiaro che noi vogliamo proteggerlo. Continuiamo a credere in Pecco,su questo non ci sono dubbi, ma è chiaro che dovremo fare comunque un’analisi molto profonda".