Sprint race MotoGP Le Mans: Quartararo prova a resistere, ma Marquez vince ancora

Le Mans 10 maggio 2025 – Cambia il circuito, prova a cambiare la griglia di partenza, ma non cambia il risultato finale. Vince ancora Marc Marquez la sprint di Le Mans e si riprende la vetta del Mondiale in compagnia del fratello Alex, ancora secondo al traguardo. Guarda dai box invece Bagnaia, caduto al secondo giro e ora oltre i 25 punti di distacco in classifica dal primato. Molto bene la sorpresa Aldeguer, con la terza Ducati sul podio, mentre Quartararo dopo una gara bella e combattiva, chiude quarto.

La gara

La partenza scorre senza particolari contatti. Super Quartararo che scatta dalla pole position, mantenendo il primato e cercando anche un primo allungo sui due fratelli Marquez che lo inseguono. Sale bene Binder dal centro del gruppo, prima però di cadere, mentre crolla Morbidelli a causa di una staccata sbagliata nel primo giro. Peccato per Bagnaia, che si trovava lì in scia dei primi, ma cade a curva 3 del secondo giro. Molto bene invece Fermin Aldeguer, il quale conferma il quarto posto delle qualifiche e anzi prova con dei primi giri velocissimi a mantenere le posizioni di vertice.

Marquez insegue Quartararo e rompe gli indugi solo al giro sei, quando a curva 3 cerca il sorpasso nel bellissimo cambio di direzione dopo il rettilineo di partenza. Il primo attacco non va a buon fine, ma il pilota spagnolo ci riprova e ci riesce più avanti. Anche Alex Marquez studia il sorpasso, ma va largo nelle prime curve alle spalle del francese, dovendo così rimandare di un giro il sorpasso. Alla tornata 8 però riesce il sorpasso da parte del pilota del team Gresini ai danni del francese della Yamaha. Bezzecchi a metà gara esce purtroppo largo, finendo sulla ghiaia. Nessuna conseguenza per il pilota di Aprilia, ma gara compromessa.

Quei due giri extra necessari ad Alex per sorpassare Quartararo, servono al fratello Marc a cristallizzare le posizioni di vertice. Il diablo francese invece ha il fiato corto e si difende come può dall'attacco di Aldeguer, il quale alla tornata 10 ci prova, ma trova la resistenza meravigliosa del Campione del Mondo 2021. I due fanno spalla a spalla metà giro, prima che lo spagnolo riesca a mettere la terza Ducati sul podio di questa sprint race. Torna a farsi vedere Acosta, grande protagonista a centro gruppo con la sua KTM. Risalita importante da parte dello squalo di Mazarron, il quale riesce a mettere la moto austriaca al quinto posto, salvo poi cadere alla penultima curva, lasciando così spazio al connazionale Viñales e al francese Zarco, sesto con la prima delle Honda. Vince così ancora Marc Marquez, davanti al fratello Alex, con la sorpresa Aldeguer a completare il podio di questa sprint. Con questo successo il numero 93 si riprende la vetta del Mondiale ai danni del fratello.

I risultati della Sprint Race e la classifica

M. Marquez (Ducati) 19:49.022

A. Marquez (Fucati)

Aldeguer (Ducati)

Quartararo (Yamaha)

Viñales (KTM)

Zarco (Honda)

Di Giannantonio (Ducati)

Rins (Yamaha)

Mir (Honda)

R. Fernandez (Aprilia)

Miller (Yamaha)

Marini (Honda)

Bastianini (KTM)

Ogura (Aprilia)

Morbidelli (Ducati)

Nakagami (Honda)

Bezzecchi (Aprilia)

Savadori (Aprilia)

Acosta (KTM)

Oliveira (Yamaha)

out Binder (KTM)

out Bagnaia (Ducati)

La classifica del mondiale piloti

M. Marquez 147, A. Marquez (Ducati) 147, Bagnaia (Ducati) 120, Morbidelli (Ducati) 84, Di Giannantonio (Ducati) 65, Quartararo (Yamaha) 55, Zarco (Honda) 46, Ogura (Aprilia) 37, Bezzecchi (Aprilia) 35, Acosta (KTM) 33, Binder (KTM) 32, Marini (Honda) 32, Aldeguer (Ducati) 31, Bastianini (KTM) 28, Viñales (KTM) 28, Miller (Yamaha) 19, Rins (Yamaha) 18, Mir (Honda) 11, R. Fernandez (Aprilia) 5, A. Fernandez (Yamaha) 3, Oliveira (Yamaha) 2, A. Espargaro (Honda) 2, Savadori (Aprilia) 1.