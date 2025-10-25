Sprint race Motogp oggi: Bagnaia domina in Malesia. Il racconto della gara e le classifiche

Kuala Lumpur (Malesia) 25 ottobre 2025 - La Nuvola Rossa del sabato mattina di Sepang non è stata passeggera. Francesco Bagnaia fa il bis e dopo la pole fatta segnare all’alba italiana, vince la sprint race in Malesia. Gara dominata da parte dell'italiano, primo dallo scatto in griglia, fino alla bandiera a scacchi: successo numero 13 nelle sprint per Pecco. Allo stesso modo, dietro di lui non si sposta mai Alex Marquez, secondo in questa sprint, così come lo diventa aritmeticamente in classifica iridata. Fermin Aldeguer completa il podio tutto Ducati della sprint e diventa il migliore "rookie" di questa stagione. A punti anche Morbidelli, Bezzecchi e Bastianini.

La gara

La Ducati di Bagnaia si impenna dopo lo stacco da fermo, ma la sua progressione è perfetta all'avvio della sprint del Gran Premio della Malesia. Il pilota italiano gestisce perfettamente l'avvio e alla prima sequenza di Curva 1-2 è davanti a tutti a comandare questa corsa. Dietro il gruppo scorre senza particolari contatti. Morbidelli non è brillante nel suo avvio e lo stesso vale per Quartararo, entrambi beffati da Acosta, che sale al terzo posto. Dietro fatica in avvio Di Giannantonio, mentre Marini risale alle porte delle prime dieci posizioni, portandosi dietro anche Bezzecchi.

Francesco Bagnaia al comando durante la Sprint race in Malesia (Ansa)

Pecco fulmine in partenza

Avvio super da parte della Rossa di Borgo Panigale guidata da Bagnaia. Pecco lancia la fuga del primo terzetto, portandosi dietro Alex Marquez e Acosta. Il giovane spagnolo di KTM affonda l'attacco in fondo a Curva 15, spezzando il ritmo alla Ducati del Team Gresini, questo permette all'italiano in testa di allungare, ritrovandosi con un patrimonio di un secondo già a inizio secondo giro da gestire. Dietro invece Mir si libera della competizione alle proprie spalle e prova a ricucire il gap con il terzetto di testa, a caccia di una posizione sul podio. Alle sue spalle Aldeguer si libera di Quartararo e mette nel mirino Morbidelli per la quarta posizione. La zona punti si conclude alle spalle di Quartararo con la Honda di Zarco e la KTM di Pol Espargaro.

La Ducati di Pecco Bagnaia in piega durante la Sprint race in Malesia (Ansa)

La lotta per le posizioni

Si accende al giro 5 la lotta per la quinta posizione tra Morbidelli e Aldeguer, con il pilota spagnolo a mettere pressione all'italiano. Il sorpasso si completa entro la fine del giro, ma non senza un po' di dramma nel mezzo. Nel tornantino a bassa velocità di Curva 9 infatti, mentre il duello tra le due Ducati è in pieno svolgimento, davanti a loro perde aderenza e cade Mir. Nessuna conseguenza per il pilota della Honda se non il ritiro dalla gara, permettendo a Aldeguer di salire direttamente in quarta posizione quando completa il sorpasso. Davanti invece Bagnaia sembra aver ritrovato la confidenza e la tranquillità dei giorni migliori, volando solitario in vetta con oltre due secondi di margine sul primo inseguitore.

Marini out

La rimonta di Aldeguer non sembra però essersi fermata. Il pilota spagnolo di casa Ducati mette nel mirino il terzo posto di Acosta e al giro 8 completa il sorpasso con una staccata elegante e pulita in Curva 8, andando a ricomporre un terzetto Ducati in vetta, come visto anche in Qualifica. Termina invece nella stessa tornata la gara di Marini, il quale nell'attacco a Curva 14 ai danni di Pol Espargaro, perde l'anteriore e scivola, andando a contatto con la KTM dello spagnolo, il quale però riesce a tenere la sua moto dritta, nel tentativo di portare a casa punti.

Aldeguer sotto investigazione

Sono le ultime immagini di una gara dominata da parte di Francesco Bagnaia, che con tutta la serenità ritrovata in questo sabato malese, vince la gara sprint sul tracciato di Sepang. Il Tre volte Campione del Mondo si mette sul gradino più alto del podio, davanti ad Alex Marqeuz e Fermin Aldeguer. Giù dal podio invece Acosta, solo quarto, davanti a Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi, Zarco e Bastianini, i quali completano la zona punti. Appena conclusa la gara però viene però messa sotto investigazione la pressione delle gomme di Aldeguer, per un risultato che potrebbe nelle ore successive della giornata essere messo in discussione.

Risultato della gara e classifiche

Bagnaia (Ducati) 19:53.725, A. Marquez (Ducati), Aldeguer (Ducati), Acosta (KTM), Morbidelli (Ducati), Quartararo (Yamaha), Bezzecchi (Aprilia), Zarco (Honda), Bastianini (KTM), Di Giannantonio (Ducati), P. Espargaro (KTM), Ogura (Aprilia), R. Fernandez (Aprilia), Miller (Yamaha), Rins (Yamaha), Binder (KTM), Chantra (Honda), Savadori (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha), Pirro (Ducati), Marini out (Honda), Oliveira out (Yamaha), Mir out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 545, A. Marquez (Ducati) 388, Bagnaia (Ducati) 286, Bezzecchi (Aprilia) 285, Acosta (KTM) 239, Di Giannantonio (Ducati) 216, Morbidelli (Ducati) 212, Aldeguer (Ducati) 190, Quartararo (Yamaha) 170, R. Fernandez (Aprilia) 146, Zarco (Honda) 130, Binder (KTM) 126, Marini (Honda) 120, Bastianini (KTM) 97, Mir (Honda) 77, Ogura (Aprilia) 73, Viñales (KTM) 72, Miller (Yamaha) 66, Rins (Yamaha) 60, Oliveira (Yamaha) 36, Martin (Aprilia) 34, P. Espargaro (KTM) 23, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 6.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 683, Aprilia 348, KTM 304, Honda 250, Yamaha 209.