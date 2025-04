Sprint race Motogp oggi: a Jerez la legge di Marquez. Quartararo cade e spiana la strada al numero 93

Jerez de la Frontera 26 aprile 2025 - C'è un unico comune denominatore in questo avvio di stagione in MotoGP, si chiama Marc Marquez. Il cannibale catalano vince ancora la sprint race, complice anche la caduta di Quartararo al terzo giro. Bagnaia paga invece la pessima partenza e chiude solo terzo alle spalle di Alex Marquez, in una gara da pochi spunti, non solo per l'italiano ma in generale. Bene Bezzecchi con la più veloce delle Aprilia all'ottavo posto.

La gara

Nonostante il terrificante imbuto di curva 1 le moto scorrono senza incidenti. Fabio Quartararo nonostante l'avvio non brillante, riesce a mantenere il primo posto su Marc Marquez. Male invece Bagnaia che si fa sfilare da Alex Marquez, mentre dietro scorrono tutti con Aldeguer bravo a risalire davanti a Morbidelli, salvo poi venire nuovamente passato. Di Giannantonio risale fino al sesto posto, mentre dietro molto bene Bezzecchi che è risalito fino all'ottavo posto.

Nel primo giro si accende subito la sfida per il primo posto. Il pilota francese della Yamaha riesce a chiudere la prima tornata in vetta, ma nel secondo giro, nel tentativo di resistere all'attacco di Marc Marquez in curva 6, arriva lungo e purtroppo scivola, uscendo dalla traiettoria gommata. Nessuna conseguenza per Quartararo a livello fisico, ma le Diable deve purtroppo rinunciare alla gara. Sale così sul podio Bagnaia al terzo posto, mentre Alex va in seconda posizione. Il circuito tortuoso dell'Andalusia però non perdona e con temperature elevate sull'asfalto, la gomma morbida dietro perde rapidamente aderenza. Cadono così anche Miller e Zarco a centro gruppo.

Con il calo della prestazione emergono i piloti più bravi a gestirle e come al solito brilla la stella di Marc Marquez. Si dilata infatti il margine del catalano sul fratello, mentre Bagnaia resta in vista del pilota del team Gresini, tenendo a distanza Morbidelli, quarto. Il calo drastico delle gomme purtroppo ha anche il pregio/difetto di rendere tutti i tempi molto simili tra loro. La gara però ha dei distacchi ben consolidati e così scorre senza colpi di scena, mantenendo sostanzialmente le stesse posizioni acquisite dopo il quarto giro di questa sprint race.

Il risultato è sostanzialmente sempre lo stesso: vince ancora Marc Marquez, davanti al fratello Alex e Pecco Bagnaia. Morbidelli quarto nel Mondiale e quarto in questa sprint, davanti al compagno di squadra Di Giannantonio.

I risultati della Sprint Race e la classifica

M. Marquez (Ducati) 19:32.107, A. Marquez (Fucati), Bagnaia (Ducati), Morbidelli (Ducati), Aldeguer (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Viñales (KTM), Bezzecchi (Aprilia), Mir (Honda), Acosta (KTM), Binder (KTM), Ogura (Aprilia), Marini (Honda), Bastianini (KTM), Rins (Yamaha), R. Fernandez (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha), A. Espargaro (Honda), L. Savadori (Aprilia), Chantra (Honda), out Zarco (Honda), out Miller (Yamaha).

Classifica Mondiale piloti: M. Marquez (Ducati) 135, A. Marquez (Ducati) 115, Bagnaia (Ducati) 104, Morbidelli (Ducati) 84, Di Giannantonio (Ducati) 52, Zarco (Honda) 38, Bezzecchi (Aprilia) 34, Quartararo (Yamaha) 30, Ogura (Aprilia) 29, Marini (Honda) 26, Aldeguer (Ducati) 25, Acosta (KTM) 24, Binder (KTM) 22, Bastianini (KTM) 21, Miller (Yamaha) 19, Rins (Yamaha) 14, Mir (Honda) 11, Viñales (KTM) 11, R. Fernandez (Aprilia) 5, A. Fernandez (Yamaha) 3, Oliveira (Yamaha) 2, Savadori (Aprilia) 1.