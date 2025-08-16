Sprint Race Motogp oggi: ennesimo show di Marc Marquez in Austria. Bagnaia ritirato

Spielberg (Austria) 16 agosto 2025 - Non c'è spazio per nessun altro al di là di Marc Marquez. Le sprint sono il suo terreno di caccia e fin qui è riuscito a mettere il suo nome sopra quello di tutti gli altri per 12 volte sulle 13 sprint fin qui corse. Anche a Spielberg non cambia nulla e il Red Bull Ring nella corsa di sabato incorona l'otto volte Campione del Mondo. Il catalano vince ancora la corsa del sabato, dopo aver battuto la resistenza del fratello Alex. Dietro di loro completa un podio tutto spagnolo Pedro Acosta con la KTM, battuto nel duello per il terzo posto Marco Bezzecchi e la sua Aprilia. Disastro invece per Pecco Bagnaia che accusa fin dalla partenza un problema al pneumatico posteriore, che lo costringe poi al ritiro a metà gara, dopo aver speso tutta la corsa nelle retrovie.

La gara

La corsa sprint comincia come prevedibile con le Ducati ad attaccare e prendere la leadership della corsa. Alex Marquez prende il comando della corsa, seguito dal fratello Marc, e prova a fare il largo alle sue spalle. Disastroso per Bagnaia invece lo stacco al via. Il pilota italiano ha un pesante slittamento con il posteriore: moto di traverso dopo lo scatto da fermo e pilota che precipita addirittura in quattrodicesima posizione. Fa come lui Aldeguer, il quale però riesce a contenere le difficoltà di questo slittamento. Grande stacco al via per Binder e Di Giannantonio, rispettivamente sesto e settimo dopo il primo giro, mentre in avanti Acosta a tentare l'attacco al podio, superando Bezzecchi nelle prime due tornate.

Posizioni congelate nelle prime tornate, almeno in vetta. Passare è complicato e la gestione delle gomma è importante, quindi vince un approccio un pizzico più conservativo da parte dei piloti, a dispetto dello spettacolo. Dietro Bagnaia soffre e dalla quattordicesima posizione in cui suo malgrado si è rtirovato, precipita addirittura sedicesimo, sorpassato da Martin e Mir. Davanti invece prosegue il derby in casa Marquez, con Alex davanti al fratello Marc, inseguiti a stretto giro da Acosta. Proprio lo spagnolo di KTM nel suo tentativo di cacciare i due connazionali di Ducati rischia il contatto, arrivando troppo lungo su una staccata, per fortuna senza conseguenze.

Alcuni duelli in zona punti si consumano ad accendere lo spettacolo della corsa. Bastianini attacca Aldeguer e si prende in maniera autorevole la settima posizione, conquistando altri punti preziosi. Lo stesso fa Binder ai danni di Aldeguer, con il sudaricano a mettersi poi a caccia di Bezzecchi al quarto posto. Dietro invece non trova pace Pecco Bagnaia. Il pilota italiano viene inquadrato con la moto che sbacchetta ogni volta che mette le marce alte sul dritto. Una situazione sostanzialmente ingestibile il cui risultato è l'inevitabile ritiro, per un problema al pneumatico posteriore, come confermato dopo il suo rientro ai box. Costretto al ritiro qualche giro dopo anche Raul Fernandez, il quale era stato fino a quel momento protagonista di un'ottima gara. Il pilota del team Aprilia purtroppo paga il blocco del suo abbassatore posteriore.

Davanti però la gara prosegue e a 5 giri dalla fine, dopo tanto inseguire, Marc Marquez rompe gli indugi. L'otto volte campione del mondo prende la scia del fratello e approfitta della sua uscita a rilento dopo la variante. Il numero 93 prende l'interno e affonda la staccata, completando un sorpasso pulito, poi difeso anche nella staccata successiva. Dopo il sorpasso il leader del Mondiale riesce a mettere alcuni metri di margine rispetto a suo fratello, permettendosi così di gestire agilmente il primato. Dietro di loro invece Bezzecchi prova a ricucire lo strappo da Acosta per tentare un ultimo attacco prima del traguardo, senza però riuscire ad avvicinarsi quanto basta.

Viene dunque sfatato il tabù Austria per Marc Marquez, il catalano vince ancora nella sprint, vittoria numero 12 nelle sprint, sulle 13 disputate fin qui. Un marziano a guidare la rossa di Borgo Panigale, seguito dall'unica persona capace di batterlo in questo tipo di corsa, ovvero il fratello Alex, ancora secondo al traguardo. Chiude sul podio Pedro Acosta, coraggioso, ma non abbastanza veloce da mettere in dubbio il duopolio dei fratelli catalani. Chiude quarto Bezzecchi, mentre vanno a punti anche Binder, Aldeguer, Bastianini, Di Giannantonio e Zarco. Appena fuori dai punti Jorge Martin con l'Aprilia, il quale non è riuscito a portare l'attacco al francese della Honda nei giri finali.

Nel Mondiale invece allunga ancora in vetta Marc Marquez, in attesa della corsa di domani: sono 123 i punti di margine sul fratello Alex, precipita a -180 Bagnaia, ora seguito da vicino da Bezzecchi e la sua Aprilia, sempre più competitiva nelle ultime corse, complice anche il rientro di Martin.

Il risultato della gara e classifiche

M. Marquez (Ducati) 20:56.071, A. Marquez (Ducati), Acosta (KTM), Bezzecchi (Aprilia), Binder (KTM), Aldeguer (Ducati), Bastianini (KTM), Di Giannantonio (Ducati), Zarco (Honda), Martin (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Marini (Honda), Mir (Honda), Morbidelli (Ducati), Ogura (Aprilia), Rins (Yamaha), Miller (Yamaha), Oliveira (Yamaha), R. Fernandez out (Aprilia), Bagnaia out (Ducati).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 393, A. Marquez (Ducati) 270, Bagnaia (Ducati) 213, Bezzecchi (Aprilia) 162, Di Giannantonio (Ducati) 144, Morbidelli (Ducati) 139, Acosta (KTM) 131, Zarco (Honda) 110, Quartararo (Yamaha) 102, Aldeguer (Ducati) 101, Binder (KTM) 73, Viñales (KTM) 69, R. Fernandez (Aprilia) 66, Marini (Honda) 52, Miller (Yamaha) 52, Bastianini (KTM) 52, Ogura (Aprilia) 51, Rins (Yamaha) 42, Mir (Honda) 32, Nakagami (Honda) 10, Martin (Aprilia) 9, Savadori (Aprilia) 8, P. Espargaro (KTM) 7, Oliveira (Yamaha) 6, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 1.

Classifica Monidale costruttori

Ducati 442, Aprilia 193, KTM 182, Honda 148, Yamaha 133.