Tudor, incubo sul lago. Lezione Como alla Juve. Il futuro di Igor in bilico

Il Como scrive la storia, Tudor mette in discussione il suo futuro. E’ l’istantanea dei novantotto minuti di gioco sull’erba sin troppo bagnata del “Sinigaglia“, dove la Juventus scivola malamente incassando la prima sconfitta in campionato, dopo un periodo ingolfato da 5 pareggi di fila (Champions compresa). Per la formazione di Cesc Fabregas, che si è goduto lo spettacolo da un box in tribuna (causa squalifica) prima di polemizzare a fine match con Tudor che alla vigilia non lo aveva mai nominato chiamandolo “l’allenatore” dell’altra squadra, è la definitiva consacrazione, perché il 2-0 rifilato ai bianconeri (un successo che mancava da 73 anni) è un concentrato di qualità, organizzazione, coraggio. Giocano e si divertono i lariani, trascinati dal giovane fenomeno Nico Paz che vince anche il duello a distanza dei numeri 10 con Yildiz (gran primo tempo del turco, poi calato) e mette la firma sull’impresa prima con il quarto assist stagionale per la rete spacca-match di Kempf e poi con il quarto gol in campionato (splendido sinistro) nel finale. Di fronte al calcio-bollicine del Como si stropicciano gli occhi il ct Gattuso e Fabio Capello, seduti in zona vip accanto ad Arsene Wenger e Thierry Henry, che ben conoscono Fabregas dai tempi dell’Arsenal.

Scurissimo in volto l’ad bianconero, Darmien Comolli. La Juventus aveva una grande occasione per avvicinarsi alla vetta e non c’è riuscita. Non vince da oltre un mese, ieri ha addirittura perso nonostante a tratti abbia dato la sensazione di poter recuperare. Ma la Vecchia Signora è questa: non fa più paura da anni, chiunque la alleni. Confusione e sterilità offensiva sono preoccupanti, anche perché di fronte c’era un Como che, nonostante le assenze (ko anche Ramon nel riscaldamento) ha messo in campo testa, aggressività, coraggio. Insomma, ha giocato a calcio, con l’umiltà di Morata, con la qualità di Vojvoda e una squadra intera che mai ha smesso di pressare. Ben poco ordinato, invece, il 4-3-3 di Tudor. Troppi rischi in difesa, anche se il problema vero è un altro: la squadra non segna nemmeno le poche volte che crea. Isolato David, per un tempo ci si è dovuti affidare agli strappi di Yildiz e Conceicao, o agli inserimenti di Thuram. E non si capisce perché Vlahovic sia entrato solo al 75’. "All’inizio abbiamo fatto cose interessanti ma non si può prendere gol così su calcio piazzato – brontola l’allenatore –. Non so chi gioca con due ali e due punte come abbiamo noi, In attacco ci è mancato l’ultimo passaggio. Se sono preoccupato? Un allenatore deve essere sempre preoccupato, perché si deve pensare a cosa si può fare meglio". La sconfitta però rimette in discussione il futuro di Tudor nella settimana del trittico di fuoco (mercoledì c’è la Champions a Madrid, poi altra trasferta in casa della Lazio): fiducia a tempo per il croato (ad oggi ha un punto in meno di Thiago Motta e 6 gol subìti in più), sul quale aleggia il fantasma di Spalletti.