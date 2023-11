UNDER 21, ALLE 18.30. Gli azzurrini ospiti di San Marino. L’Irlanda in vetta al girone è a +2

L’Italia Under 21 varca il confine con San Marino con tutta l’intenzione di portare a casa, oggi alle 18.30 (diretta RaiDue) tre punti buoni nella corsa alle qualificazioni a Euro 2025, ma anche se la nazionale del Titano in quattro partite finora disputate ha reso 17 reti senza segnarne nemmeno una, il tecnico degli azzurrini, Carmine Nunziata, pretende dai suoi il massimo dell’impegno e della determinazione. In vetta al girone, a punteggio pieno dopo tre partite, c’è l’Irlanda a quota 9 punti, due più di noi.

Ieri ha lasciato il nostro ritiro l’attaccante del Monza Lorenzo Colombo.