Un’edizione record. Vale e un pieno di Vip, grande festa con 166mila spettatori

dall’inviato

SCARPERIA (Firenze)

Valentino Rossi sorride e saluta. Già, perchè rimane lui, sempre e comunque, la star del Mugello. Il boato che accompagna il suo arrivo al muretto in veste di manager del team Vr46, è roba da finale di Champions. Finale che Vale, accompagnato dall’amico Cesare Cremonini, vince grazie al terzo posto sul podio del ‘suo’ Di Giannantonio che sfreccia sul traguardo proprio con i colori della livrea che la Ducati di Vale ha dedicato a Cremonini. Al paddock, fra i vip più… inseguiti c’è chef Alessandro Borghese pronto ad abbinare lo spettacolo della MotoGp a chissà qualche special-piatto. Si parla di Formula Uno con Alesi e Webber, mentre per il calcio, dopo Cannavaro ecco Maurizio Sarri, dopo poco tornato sulla panchina della Lazio. Giacomo Agostini e Giovanni Copioli, presidente della Federazione Italiana di Motociclismo sono in zona podio dove la sindaca di Firenze, Sara Funaro è chiamata a consegnare la coppa del secondo posto del Gp a Marc Marquez e il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani al nuovo re del Mugello, Marc. E siamo alle presenze la stima del numero uno del tracciato, Paolo Poli, è stata rispettata e i tagliandi staccati nei tre giorni riporta la pista toscana a livelli da record: oltre 166 mila spettatori, con la giornata di ieri segnata dall’invasione di oltre 84 mila appassionati. Molto bene anche i numeri relativi al sabato: la Sprint ha attirato oltre 53 mila spettatori.

Riccardo Galli