Salernitana, il derby è sempre a ritmo a rock

Salerno, 26 ottobre 2025- A Salerno le scenografie sono una vera e propria dimostrazione d’amore da parte della Curva Sud Siberiano alla Salernitana. Ieri sera, dopo 9 anni di assenza, il derby tra i granata e la Casertana è ritornato allo stadio Arechi. Le due squadre sono state accolte da una scenografia ispirata ad Adriano Celentano ed ai Rolling Stones. Prima dell’inizio della sfida, i tifosi del settore più caldo dell’impianto situato in Via Allende hanno indossato l’abito migliore per la sfida che ha consegnato nuovamente ai ragazzi di Giuseppe Raffaele la vetta del Girone C.

Nel settore superiore della Curva Sud sono stati usati dei teli con il testo della canzone “Prisencólinensináinciúsól”, la canzone senza senso di Adriano Celentano del 1972, per poi finire con: “Non servono parole… c’è solo Salerno”. Su un altro telo era presente l’iconica linguaccia dei Rolling Stones, la Curva Sud Siberiano, attraverso un comunicato, ha spiegato il perché della scelta: “Ribellione e libertà”.

Non è la prima volta che i tifosi della Salernitana fanno riferimenti ad icone pop della cultura musicale. Nel 2021, la Curva Sud Siberiano aveva omaggiato i Pink Floyd. I teli riportavano le famose immagini del muro della copertina di “The Wall” con le facce presenti sulla cover di “The Division Bell” (ideate da Storm Thorgerson). Successivamente è apparsa una scritta dentro un triangolo, che rimandava alla copertina di “The Dark Side Of The Moon” con la scritta “ci troverete sempre qua, dal lato oscuro della luna“, con l’entrata poi della bandiera arcobaleno. Alla fine è sceso un altro telo che ricordava un diamante con all’interno il simbolo della Bersagliera, sulle note di “Shine on you crazy diamond“ e la scritta “continua a brillare, pazzo diamante”.

Non solo musica, ma anche riferimenti al cinema. La scenografia del 21 maggio del 2022 in Salernitana-Udinese, la sfida che ha consegnato ai granata la clamorosa salvezza targata Davide Nicola, fu mostrata al pubblico con la colonna sonora di Ennio Morricone di C’era una volta in America. Nel settore superiore furono usati centinaia di cartoncini gialli per creare le luci delle cineprese, poi un telo: chilometri di stoffa che scorrevano quindici immagini di storia della Salernitana, dalla creazione nel 1919 al ventunesimo secolo. “A Salerno la storia continua”, questo il messaggio della Curva Sud Siberiano in quell’occasione: la scenografia di ieri ha confermato il messaggio.